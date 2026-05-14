Nepočítajte s nami, tak to máme najradšej, píšu o Slovákoch. Američania chcú burgre od Trumpa

Slovenskí hokejisti sú v rebríčku síl pred začiatkom MS v hokeji 2026 na ôsmom mieste.
IIHF v prvom vydaní rankingu apeluje na to, že Slováci majú radi, keď sa s nimi neráta.
Zverenci Vladimíra Országha prekvapili na ZOH v Miláne, keď nečakane obsadili štvrté miesto. Z tohto pohľadu ich rebríček stále podceňuje a drží ich pri zemi, na ôsmej priečke.
"Nepočítajte s nami, my to milujeme," znie popis pri slovenskej vlajke.
Na čele rebríčka nie je žiadne prekvapenie. Vládne mu Kanada, ktorú povedú mladík Celebrini a veterán Crosby.
Druhé miesto v rebríčku majú Švajčiari, ktorí skončili druhí aj na dvoch predchádzajúcich šampionátoch.
"Je čas, aby sme objavili nášho vnútorného Federera," glosuje IIHF.
O bronz sa podľa predpokladov tvorcov rebríčka pobijú Severania. Tretí sú Fíni, štvrtí Švédi.
Piate miesto obsadili Američania, ktorí sú hladní po ďalších burgroch z Bieleho domu. Práve nimi ich po olympijskom zlate pohostil prezident Donald Trump.
Do najlepšej osmičky sa vošli aj Česi, ktorým patrí šieste miesto. Teraz už nemajú strach, lebo na turnaji nie je Marner, ktorý ich pokoril v predĺžení štvrťfinále na olympijských hrách.
IIHF s vtipom poznamenala, že Rakúšania vynechali Eurovíziu vo Viedni, aby sa mohli zúčastniť MS.
Slovinci by zase chceli viac hráčov, ktorí majú 1316 bodov v NHL. Majú len jedného - Anžeho Kopitara, ktorý si však na šampionáte nezahrá. Po vypadnutí Los Angeles z play-off NHL ukončil kariéru.
Na posledné dve miesta, ktoré by znamenali zostup, tvorcovia rankingu zaradili Veľkú Britániu a Taliansko.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
