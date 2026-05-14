    Nepočítajte s nami, tak to máme najradšej, píšu o Slovákoch. Američania chcú burgre od Trumpa

    Hokejisti Slovenska a USA na ZOH 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|14. máj 2026 o 16:35
    IIHF vydala prvý rebríček síl pred začiatkom MS.

    Slovenskí hokejisti sú v rebríčku síl pred začiatkom MS v hokeji 2026 na ôsmom mieste.

    IIHF v prvom vydaní rankingu apeluje na to, že Slováci majú radi, keď sa s nimi neráta.

    Zverenci Vladimíra Országha prekvapili na ZOH v Miláne, keď nečakane obsadili štvrté miesto. Z tohto pohľadu ich rebríček stále podceňuje a drží ich pri zemi, na ôsmej priečke.

    "Nepočítajte s nami, my to milujeme," znie popis pri slovenskej vlajke.

    Na čele rebríčka nie je žiadne prekvapenie. Vládne mu Kanada, ktorú povedú mladík Celebrini a veterán Crosby.

    Druhé miesto v rebríčku majú Švajčiari, ktorí skončili druhí aj na dvoch predchádzajúcich šampionátoch.

    "Je čas, aby sme objavili nášho vnútorného Federera," glosuje IIHF.

    O bronz sa podľa predpokladov tvorcov rebríčka pobijú Severania. Tretí sú Fíni, štvrtí Švédi.

    Piate miesto obsadili Američania, ktorí sú hladní po ďalších burgroch z Bieleho domu. Práve nimi ich po olympijskom zlate pohostil prezident Donald Trump.

    Do najlepšej osmičky sa vošli aj Česi, ktorým patrí šieste miesto. Teraz už nemajú strach, lebo na turnaji nie je Marner, ktorý ich pokoril v predĺžení štvrťfinále na olympijských hrách.

    IIHF s vtipom poznamenala, že Rakúšania vynechali Eurovíziu vo Viedni, aby sa mohli zúčastniť MS.

    Slovinci by zase chceli viac hráčov, ktorí majú 1316 bodov v NHL. Majú len jedného - Anžeho Kopitara, ktorý si však na šampionáte nezahrá. Po vypadnutí Los Angeles z play-off NHL ukončil kariéru.

    Na posledné dve miesta, ktoré by znamenali zostup, tvorcovia rankingu zaradili Veľkú Britániu a Taliansko.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko) a Carl Grundström (Švédsko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
