16.02.2026 06:00
Deň 10
Miláno a Cortina 2026

Tréner Dávidovej sa vyjadril k jej zdravotnému stavu. Budeme zvažovať ďalší postup, povedal

Markéta Davidová.
Markéta Davidová. (Autor: TASR/AP)
ČTK|17. feb 2026 o 00:02
ShareTweet0

O účasti Davidovej na hrách rozhodlo špeciálne lekárske konzílium.

Česká biatlonistka Markéta Davidová absolvuje po skončení olympijských hier v Taliansku ďalšie vyšetrenia platničky. Po nich sa rozhodne o ďalšom postupe.

V nahrávke pre médiá to dnes povedal lekár českých biatlonistov Libor Vítek. O účasti Davidovej na hrách rozhodlo špeciálne lekárske konzílium.

Dvadsaťdeväťročná Davidová má opäť problémy s platničkou po necelom roku, ťažkosti s chrbtom ju trápili tiež väčšinu minulej sezóny. Vlani v marci absolvovala operáciu, tento rok v januári sa jej problémy vrátili.

"Zdravotné problémy Markéty Davidovej začali na Svetovom pohári v Oberhofe, kde dokončila stíhačku s veľkými bolesťami. Po Ruhpoldingu sme vykonali kontrolnú rezonanciu, ktorá žiaľ ukázal opätovné vyskočenie v rovnakej oblasti medzistavcovej platničky. Následne začal veľmi intenzívny konzervatívny liečebný postup.

Zišlo sa lekárske konzílium, ktoré sa skladalo z operatéra profesora (Davida) Netuky, profesora (Pavla) Kolářa a rehabilitačnej lekárky Karolíny Velebovej, "uviedol Vítek.

Davidová vynechala v januári popri pretekoch v Ruhpoldingu tiež domáci Svetový pohár v Novom Meste na Morave. Snažila sa vyriešiť problémy. "Po zhruba piatich dňoch konzervatívnej liečby sme sa znovu zišli a zvážili sme, či dáme Markéte zelenú odísť na zimné olympijské hry.

Zhodli sme sa, že odísť môže a súčasne sme nastavili ďalší liečebný konzervatívny postup. Celé to riadila doktorka Velebová, ktorá je tu s nami na olympiáde, "uviedol Vítek.

Majsterka sveta z vytrvalostného pretekov v roku 2021 Davidová si vyslúžila účasť na olympijských hrách vďaka splneniu nominačných kritérií. "Bola druhou najvyššie postavenou českou reprezentantkou v hodnotení Svetového pohára.

Mala teda možnosť štartu na zimných olympijských hrách v Taliansku a po súhlase lekárskeho konzília ju využila, "uviedol zväz vo vyhlásení.

Na olympijských hrách v Anterselve absolvovala Davidová zatiaľ dva preteky. Po zmiešanej štafete, kde klesla z piateho na jedenáste miesto, bežala sobotňajší šprint. V ňom obsadila 81. priečku. "Zdravotný problém Markétu natoľko limitoval, že nebola schopná podať výkony, aké by sme predpokladali," poznamenal Vítek.

Davidová zostáva v Taliansku ako rezerva pre stredajšiu štafetu. Športový riaditeľ zväzu Ondřej Rybár v nedeľu uviedol, že po olympijských hrách biatlonistka uzavrie sezónu a do zvyšných troch dielov Svetového pohára v Kontiolahti, Otepää a Oslu už nezasiahne.

"Po olympiáde bude musieť absolvovať ďalšie vyšetrenia a budeme zvažovať ďalší postup," povedal Vítek.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
Samuel Grega|dnes 00:22
Biatlon

Biatlon

David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
Samuel Grega|dnes 00:22
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Biatlon»Tréner Dávidovej sa vyjadril k jej zdravotnému stavu. Budeme zvažovať ďalší postup, povedal