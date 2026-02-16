Tréner Dávidovej sa vyjadril k jej zdravotnému stavu. Budeme zvažovať ďalší postup, povedal

Česká biatlonistka Markéta Davidová absolvuje po skončení olympijských hier v Taliansku ďalšie vyšetrenia platničky. Po nich sa rozhodne o ďalšom postupe.
V nahrávke pre médiá to dnes povedal lekár českých biatlonistov Libor Vítek. O účasti Davidovej na hrách rozhodlo špeciálne lekárske konzílium.
Dvadsaťdeväťročná Davidová má opäť problémy s platničkou po necelom roku, ťažkosti s chrbtom ju trápili tiež väčšinu minulej sezóny. Vlani v marci absolvovala operáciu, tento rok v januári sa jej problémy vrátili.
"Zdravotné problémy Markéty Davidovej začali na Svetovom pohári v Oberhofe, kde dokončila stíhačku s veľkými bolesťami. Po Ruhpoldingu sme vykonali kontrolnú rezonanciu, ktorá žiaľ ukázal opätovné vyskočenie v rovnakej oblasti medzistavcovej platničky. Následne začal veľmi intenzívny konzervatívny liečebný postup.
Zišlo sa lekárske konzílium, ktoré sa skladalo z operatéra profesora (Davida) Netuky, profesora (Pavla) Kolářa a rehabilitačnej lekárky Karolíny Velebovej, "uviedol Vítek.
Davidová vynechala v januári popri pretekoch v Ruhpoldingu tiež domáci Svetový pohár v Novom Meste na Morave. Snažila sa vyriešiť problémy. "Po zhruba piatich dňoch konzervatívnej liečby sme sa znovu zišli a zvážili sme, či dáme Markéte zelenú odísť na zimné olympijské hry.
Zhodli sme sa, že odísť môže a súčasne sme nastavili ďalší liečebný konzervatívny postup. Celé to riadila doktorka Velebová, ktorá je tu s nami na olympiáde, "uviedol Vítek.
Majsterka sveta z vytrvalostného pretekov v roku 2021 Davidová si vyslúžila účasť na olympijských hrách vďaka splneniu nominačných kritérií. "Bola druhou najvyššie postavenou českou reprezentantkou v hodnotení Svetového pohára.
Mala teda možnosť štartu na zimných olympijských hrách v Taliansku a po súhlase lekárskeho konzília ju využila, "uviedol zväz vo vyhlásení.
Na olympijských hrách v Anterselve absolvovala Davidová zatiaľ dva preteky. Po zmiešanej štafete, kde klesla z piateho na jedenáste miesto, bežala sobotňajší šprint. V ňom obsadila 81. priečku. "Zdravotný problém Markétu natoľko limitoval, že nebola schopná podať výkony, aké by sme predpokladali," poznamenal Vítek.
Davidová zostáva v Taliansku ako rezerva pre stredajšiu štafetu. Športový riaditeľ zväzu Ondřej Rybár v nedeľu uviedol, že po olympijských hrách biatlonistka uzavrie sezónu a do zvyšných troch dielov Svetového pohára v Kontiolahti, Otepää a Oslu už nezasiahne.
"Po olympiáde bude musieť absolvovať ďalšie vyšetrenia a budeme zvažovať ďalší postup," povedal Vítek.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara