Francúzom nepomôže proti Nemcom obranca. Môže za to bitka proti kanadskému útočníkovi

Francúzska hokejová federácia suspendovala svojho obrancu Pierra Crinona po bitke s Kanaďanom Tomom Wilsonom a na ZOH 2026 si tak už nezahrá.
V oficiálnom vyhlásení to zdôvodnila „provokatívnym správaním“ a „porušením olympijského ducha“.
Crinon sa pustil do konfrontácie s Wilsonom sedem minút pred koncom nedeľného vzájomného duelu v základnej skupine, v ktorom Kanada vyhrala 10:2.
Najprv svojho protivníka dostal na ľad a následne ho ťahal za dres. Obaja hráči zápas nedohrali, ani jeden z nich nedostal od direktoriátu žiadny dodatočný trest.
Francúzov čaká v utorok duel predkola play off proti Nemecku, v ktorom sa rozhodne o štvrťfinálovom súperovi Slovenska. Správu priniesla agentúra AP.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara