    Francúzom nepomôže proti Nemcom obranca. Môže za to bitka proti kanadskému útočníkovi

    Bitka Pierra Crinona s Kanaďanom Tomom Wilsonom.
    Bitka Pierra Crinona s Kanaďanom Tomom Wilsonom.
    TASR|16. feb 2026 o 23:41
    Obaja hráči zápas nedohrali.

    Francúzska hokejová federácia suspendovala svojho obrancu Pierra Crinona po bitke s Kanaďanom Tomom Wilsonom a na ZOH 2026 si tak už nezahrá.

    V oficiálnom vyhlásení to zdôvodnila „provokatívnym správaním“ a „porušením olympijského ducha“.

    Crinon sa pustil do konfrontácie s Wilsonom sedem minút pred koncom nedeľného vzájomného duelu v základnej skupine, v ktorom Kanada vyhrala 10:2.

    Najprv svojho protivníka dostal na ľad a následne ho ťahal za dres. Obaja hráči zápas nedohrali, ani jeden z nich nedostal od direktoriátu žiadny dodatočný trest.

    Francúzov čaká v utorok duel predkola play off proti Nemecku, v ktorom sa rozhodne o štvrťfinálovom súperovi Slovenska. Správu priniesla agentúra AP.

    ZOH 2026 Hokej

