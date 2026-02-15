Tímová súťaž bola korisťou Britov. Pri premiére tejto disciplíny zdolali Nemcov

Skeleton na ZOH 2026
Tímová súťaž:
Poradie
Mená
Krajina
Čas
1.
Matt Weston, Tabitha Stoeckerová
Veľká Británia
1:59,36 min
2.
Axel Jungk, Susanne Kreherová
Nemecko
+ 0,17 s
3.
Christopher Grotheer, Jacqueline Pfeiferová
Nemecko
+ 0,18 s
4.
Marcus Wyatt, Freya Tarbitová
Veľká Británia
+ 0,29 s
5.
Čchen Wen-chao, Čao Tan
Čína
+ 0,57 s
6.
Amedeo Bagnis, Alessandra Fumagalliová
Taliansko
+ 0,68 s
Britskí skeletonisti Matt Weston a Tabitha Stoeckerová získali zlato na ZOH 2026 v tímovej súťaži.
Pri premiére tejto disciplíny pod piatimi kruhmi triumfovali v súčte svojich časov nad nemeckými reprezentantmi Axelom Jungkom a Susanne Kreherovou s náskokom 17 stotín sekundy.
Bronz si vybojovali takisto Nemci, s mankom 18 stotín skončili tretí Christopher Grotheer a Jacqueline Pfeiferová.
Britská dvojica vytvorila v ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo nový rekord trate časom 1:59,36 min. Stoeckerová držala aj ten predošlý z novembra minulého roka, keď ho dosiahla spolu s Marcusom Wyattom.
Weston získal na prebiehajúcej olympiáde už druhé zlato po tom, čo bral najcennejší kov aj v súťaži jednotlivcov. Nemci Jungk a Kreherová siahali na víťazstvo v singli aj v tímovej súťaži, avšak obaja sa museli dvakrát uspokojiť so striebrom.
