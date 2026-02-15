15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Live
Federica Brignoneová,
Fenomenálna Brignoneová vyhrala ďalšie zlato. Dve lyžiarky zajazdili dvakrát rovnaký čas a berú medailu
Paulína Bátovská Fialková počas stíhacích pretekov na 7,5km na zimných olympijských hrách v Anterselve.
Bátovská Fialková: Nebolo by fér, aby som to vzdala. Budem bojovať ešte v štafete
Lisa Vittozziová.
Historická výhra pre domáce Taliansko. Víťazka šprintu zahodila zlato na poslednej streľbe
Federica Brignoneová.
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
Johannes Hösflot Kläbo.
Už je najlepší a sám. Kläbo má najviac medailí v histórii ZOH
Na snímke slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
Kapustíkovej to nevyšlo ani na veľkom mostíku. Do druhého kola nepostúpila
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 9Súvisiace

Tímová súťaž bola korisťou Britov. Pri premiére tejto disciplíny zdolali Nemcov

Briti sa tešia zo zlata.
Briti sa tešia zo zlata. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. feb 2026 o 20:05
ShareTweet0

Triumfovali v súčte svojich časov nad nemeckými reprezentantmi Jungkom a Kreherovou s náskokom 17 stotín sekundy.

Skeleton na ZOH 2026

Tímová súťaž:

Poradie

Mená

Krajina

Čas

1.

Matt Weston, Tabitha Stoeckerová

Veľká Británia

1:59,36 min

2.

Axel Jungk, Susanne Kreherová

Nemecko

+ 0,17 s

3.

Christopher Grotheer, Jacqueline Pfeiferová

Nemecko

+ 0,18 s

4.

Marcus Wyatt, Freya Tarbitová

Veľká Británia

+ 0,29 s

5.

Čchen Wen-chao, Čao Tan

Čína

+ 0,57 s

6.

Amedeo Bagnis, Alessandra Fumagalliová

Taliansko

+ 0,68 s

Britskí skeletonisti Matt Weston a Tabitha Stoeckerová získali zlato na ZOH 2026 v tímovej súťaži.

Pri premiére tejto disciplíny pod piatimi kruhmi triumfovali v súčte svojich časov nad nemeckými reprezentantmi Axelom Jungkom a Susanne Kreherovou s náskokom 17 stotín sekundy.

Bronz si vybojovali takisto Nemci, s mankom 18 stotín skončili tretí Christopher Grotheer a Jacqueline Pfeiferová.

Britská dvojica vytvorila v ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo nový rekord trate časom 1:59,36 min. Stoeckerová držala aj ten predošlý z novembra minulého roka, keď ho dosiahla spolu s Marcusom Wyattom.

Weston získal na prebiehajúcej olympiáde už druhé zlato po tom, čo bral najcennejší kov aj v súťaži jednotlivcov. Nemci Jungk a Kreherová siahali na víťazstvo v singli aj v tímovej súťaži, avšak obaja sa museli dvakrát uspokojiť so striebrom.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Skeleton

Skeleton

    Anna Odine Strömová.
    Anna Odine Strömová.
    Nórka má double. Slovinská favoritka opäť nedosiahla na zlato, no má ďalší cenný kov
    dnes 21:01
    Anna Odine Strömová.
    dnes 21:01
    Nórka má double. Slovinská favoritka opäť nedosiahla na zlato, no má ďalší cenný kovV Predazze dostala za skoky dlhé 130,5 a 132 metrov celkovo 284,8 bodu a vyhrala s náskokom 2,1 bodu.
    dnes 21:01
    Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič.
    dnes 20:23|2
    Ukrajinec aj po vylúčení nevzdáva svoj boj. Nebojujeme len na bojisku, povedalMOV nedovolil Heraskevičovi štartovať s prilbou, zobrazujúcou ukrajinských športovcov zabitých počas vojny s Ruskom.
    dnes 20:23|2
    Briti sa tešia zo zlata.
    dnes 20:05
    Tímová súťaž bola korisťou Britov. Pri premiére tejto disciplíny zdolali NemcovTriumfovali v súčte svojich časov nad nemeckými reprezentantmi Jungkom a Kreherovou s náskokom 17 stotín sekundy.
    dnes 20:05
    Martin Ponsiluoma.
    dnes 11:48
    Švéd dostal darček, ktorý využil naplno. Francúz si pokazil preteky na poslednej streľbeStriebornú medailu berie Sturma Holm Laegreid.
    dnes 11:48
    Markéta Davidová.
    dnes 18:35|3
    Do zvyšku Svetového pohára nezasiahne. Češká biatlonistka ukončí po ZOH sezónuV Anterselve zostáva ako náhradníčka pre stredajšiu štafetu.
    dnes 18:35|3
    Femke Koková.
    dnes 18:05
    Holanďanka uspela v novom olympijskom rekorde. S cenným kovom aj JaponkaTriumfovala pred krajankou Juttou Leerdamovou, ktorá zaostala o 66 stotín.
    dnes 18:05
    Talianska lyžiarka Federica Brignoneová.
    dnes 17:41
    Taliansko splnilo svoj cieľ v počte medailí. Dokázalo to pred začiatkom druhého týždňaHostiteľská krajina má na ZOH 2026 na konte už 22 medailí, z toho osem zlatých.
    dnes 17:41
    Viktória Čerňanská.
    dnes 10:48
    Čerňanskej nevyšla ani druhá jazda. Uzatvára druhú desiatkuNa víťazku stráca viac ako 2,5 sekundy.
    dnes 10:48
    Na snímke slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
    dnes 16:41
    Perfektný koniec pre Kapustíka. Išlo o sekundy, keďže som musel dobehnúť do výťahu, povedalNa veľkom mostíku obsadil 21. miesto, hoci dlho nebolo isté, či vôbec postúpi do druhého kola.
    dnes 16:41
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
    dnes 00:27|4
    Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutujeZdôraznila, že dobre vedela, čo robí a uvedomovala si, aké to môže mať následky.
    dnes 00:27|4
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
    dnes 06:00
    V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba BorguľaV biatlone sa bude bojovať o medaily v stíhacích pretekoch mužov aj žien.
    dnes 06:00
    Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
    so 19:55
    Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani SlovenkaPozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien na ZOH 2026.
    so 19:55
    Olympijské kruhy.
    dnes 11:06|10
    Český minister chce organizovať ZOH. Ako možného partnera si vybral SlovenskoNajbližšie voľné termíny sú v rokoch 2038 a 2040.
    dnes 11:06|10
    Markéta Davidová.
    dnes 09:54
    Priznala, že už nemá veľa síl. Česká superstar naznačila koniec kariéryPrezradila, že má ešte viac vyskočenú platničku v porovnaní s predošlým rokom.
    dnes 09:54
    ONLINE: Jakub Borguľa dnes ide stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.online
    dnes 08:15
    Biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026: Borguľa sa posunul, zlato berie PonsiluomaSledovali ste s nami ONLINE prenos zo stíhacích pretekov mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jakub Borguľa.
    dnes 08:15
    ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.online
    dnes 11:45
    Biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026: Najlepšou Slovenkou Bátovská Fialková, zlatá VittoziováSledovali ste s nami ONLINE prenos zo stíhacích pretekov žien v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 11:45
    ONLINE: Viktória Čerňanská dnes ide 1. a 2. jazdu v monoboboch na ZOH 2026. online
    dnes 07:00
    Monobob žien na ZOH Miláno a Cortina 2026: Čerňanská sa drží po dvoch jazdách vzaduSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy v monoboboch žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:00
    ONLINE: Skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dnes ide preteky na veľkom mostíku na ZOH 2026.online
    dnes 15:45
    ONLINE: Skoky na lyžiach žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Kira Mária Kapustíková)Sledujte s nami ONLINE prenos zo skokov na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 15:45
    ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 1. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026. online
    dnes 07:00
    Lyžovanie na ZOH Miláno a Cortina 2026: Jančová nedokončila, prvá je BrignoneováSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:00
    ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 2. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026. online
    dnes 10:30
    Lyžovanie na ZOH Miláno a Cortina 2026: Brignoneová vyhrala ďalšie zlatoSledovali ste s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 10:30
    Charlotte Bankesová.
    dnes 15:35
    Najväčší úspech v kariére. Britská dvojica ovládla súťaž a berie zlatoStriebro získalo domáce Taliansko.
    dnes 15:35
    Mikael Kingsbury.
    dnes 12:14
    Zlato v novej disciplíne berie najväčší favorit. Austrália oslavuje bronzDo finále sa dostali obaja favoriti na zisk najcennejšieho kovu.
    dnes 12:14
    Pavol Hurajt.
    dnes 12:38|1
    Už ju má na krku. Hurajt si na ZOH prebral striebornú medailuŠtyridsaťosemročný Hurajt sa stal oficiálne strieborným medailistom už vlani v septembri.
    dnes 12:38|1
    Skeleton

    Skeleton

      Anna Odine Strömová.
      Anna Odine Strömová.
      Nórka má double. Slovinská favoritka opäť nedosiahla na zlato, no má ďalší cenný kov
      dnes 21:01
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Skeleton»Tímová súťaž bola korisťou Britov. Pri premiére tejto disciplíny zdolali Nemcov