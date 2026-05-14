ONLINE: Slovensko - Severné Macedónsko dnes, finále baráže o MS v hádzanej 2027 LIVE (1. zápas)

Hádzanári Slovenska hrajú dnes úvodný zápas finále baráže o MS v hádzanej 2027. Na domácej palubovke privítajú Severné Macedónsko.
Finále sa hrá na dva zápasy, na svetový šampionát postúpi tím, ktorý bude mať po dvojzápase lepšie skóre.
Kvalifikácia na MS - muži 2025/2026
14.05.2026 o 19:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Severné Macedónsko
Prenos
Pozdravujem všetkých fanúšikov hádzanej, vítam vás pri sledovaní zápasu kvalifikácie na majstrovstvá sveta, kde sa proti sebe postaví Slovensko a Severné Macedónsko.
Sledovať budeme súboj v rámci tretej fázy kvalifikácie, keď slovenskí hádzanári otvoria dvojzápas proti favoritovi na domácej palubovke. Postúpiť sa im pritom podarilo do ďalšieho kola cez Ukrajinu, ktorú porazili v prvom zápase 27:24. V domácom prostredí si tak postup postrážili a nič na tom nezmenila ani tesná prehra 31:32. Naopak Severné Macedónsko vstupuje do kvalifikácie v pozícii favorita, pričom posledný zápas odohral v rámci prípravy v polovici marca s Rakúskom, s ktorým remízovalo 30:30.
Stretnutie sa začne o 19:00.