ONLINE: Slovensko - Severné Macedónsko dnes, finále baráže o MS v hádzanej 2027 LIVE (1. zápas)

Slovensko - Severné Macedónsko: ONLINE prenos z finále baráže o MS v hádzanej 2027.
Sportnet|14. máj 2026 o 16:00
Sledujte s nami online prenos z prvého zápasu finále baráže o MS v hádzanej 2027: Slovensko - Severné Macedónsko.

Hádzanári Slovenska hrajú dnes úvodný zápas finále baráže o MS v hádzanej 2027. Na domácej palubovke privítajú Severné Macedónsko.

Finále sa hrá na dva zápasy, na svetový šampionát postúpi tím, ktorý bude mať po dvojzápase lepšie skóre.

Sport 1
Kde sledovať hádzanú v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hádzanú sledujte s nami naživo ako online prenos.

Kvalifikácia na MS - muži  2025/2026
14.05.2026 o 19:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Severné Macedónsko
Prenos
Pozdravujem všetkých fanúšikov hádzanej, vítam vás pri sledovaní zápasu kvalifikácie na majstrovstvá sveta, kde sa proti sebe postaví Slovensko a Severné Macedónsko.

Sledovať budeme súboj v rámci tretej fázy kvalifikácie, keď slovenskí hádzanári otvoria dvojzápas proti favoritovi na domácej palubovke. Postúpiť sa im pritom podarilo do ďalšieho kola cez Ukrajinu, ktorú porazili v prvom zápase 27:24. V domácom prostredí si tak postup postrážili a nič na tom nezmenila ani tesná prehra 31:32. Naopak Severné Macedónsko vstupuje do kvalifikácie v pozícii favorita, pričom posledný zápas odohral v rámci prípravy v polovici marca s Rakúskom, s ktorým remízovalo 30:30.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Hádzaná

