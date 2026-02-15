Najväčší úspech v kariére. Britská dvojica ovládla súťaž a berie zlato

Snoubording na ZOH 2026
Výsledky - mix v snoubordkrose:
Poradie
Mená
Krajina
1.
Huw Nightingale, Charlotte Bankesová
Veľká Británia
2.
Lorenzo Sommariva, Michela Moioliová
Taliansko
3.
Loan Bozzolo, Lea Castová
Francúzsko
4.
Adam Lambert, Josie Baffová
Austrália
5.
Aidan Chollet, Julia Niraniová-Pereirová
Francúzsko
6.
Kalle Koblet, Noemie Wiedmerová
Švajčiarsko
Britskí snoubordisti Huw Nightingale a Charlotte Bankesová získali na ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo zlato v snoubordkrose miešaných tímov.
V nedeľnom veľkom finále v Livigno Snow Parku zdolali domácich Talianov Lorenza Sommarivu a Michelu Moioliovú, bronzové medaily si vybojovali Loan Bozzolo a Lea Castová z Francúzska.
Víťazná dvojica dosiahla najväčší úspech v kariére. Pred tromi rokmi sa Nightingale a Bankesová radovali zo zlata na majstrovstvách sveta v gruzínskom Bakuriani.
Moioliová získala druhú medailu na domácich hrách, na konte má aj bronz zo súťaže jednotlivkýň, v ktorej brala zlato v roku 2018 na olympiáde v Pjongčangu.
