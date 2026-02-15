    15.02.2026 06:00
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
    Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
    V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa
    Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
    Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka
    Olympiáda Miláno 2026: Biatlonistky idú stíhačku, Kapustíkovú čaká ďalší skok (minúta po minúte)

    Kira Kapustíková.
    Kira Kapustíková. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|15. feb 2026 o 07:00 (aktualizované 15. feb 2026 o 07:32)
    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 9 (15.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 9.

    Zo súťažného dňa, v nedeľu 15. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 9 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    7:30 Štatistiky Slovákov po základnej časti

    Slovenskí hokejisti prehrali v treťom zápase hokejového turnaja na ZOH 2026 proti Švédsku 3:5.

    Aj napriek tomu postúpili so šiestimi bodmi priamo do štvrťfinále, keď vo svojej skupine B obsadili prvé miesto.

    Po základnej časti je najproduktívnejším Slovákom Juraj Slafkovský, ktorý nazbieral šesť kanadských bodov za tri góly a tri asistencie.

    Najviac plusových bodov (5) má obranca Martin Gernát. S tromi ďalej nasledujú Adam Ružička a Peter Čerešňák.

    Najviac striel na brankárov vyslal Juraj Slafkovský (15), za ním nasleduje Dalibor Dvorský (11) a Šimon Nemec (9).

    7:10 Päť Slovákov v stíhačke

    Biatlonistky a biatlonisti sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v tretej individuálnej disciplíne. Pôjde o stíhacie preteky mužov aj žien.

    Slovensko bude reprezentovať kompletná štvorica pretekárok Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.

    Medzi mužmi sa predstaví Jakub Borguľa, ktorý na víťaza Quentina Fillona Mailleta stratil 3 minúty a 2 sekundy. Šimon Adamov zo šprintu nepostúpil.

    7:00 Program Slovákov na dnes

    Ako prvá sa do akcie dostane lyžiarka Rebeka Jančová, ktorá pôjde prvé kolo obrovského slalomu.

    V prípade, že dôjde do cieľa, sa predstaví aj v druhom kole, ktoré začína od 13.30 hod.

    V stíhacích pretekoch mužov sa predstaví Jakub Borguľa, medzi ženami bude štartovať Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.

    V monoboboch žien sa predstaví Viktória Čerňanská. Program Slovákov uzavrie Kira Kapustíková skokom na lyžiach z veľkého mostíku.

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    15. február

    10:00

    Rebeka Jančová

    zjazdové lyžovanie

    obrovský slalom, 1. kolo

    15. február

    10:00

    Viktória Čerňanská

    boby

    monoboby, 1. jazda

    15. február

    11:15

    Jakub Borguľa

    biatlon

    stíhacie preteky mužov

    15. február

    11:50

    Viktória Čerňanská

    boby

    monoboby, 2. jazda

    15. február

    13:30

    Rebeka Jančová

    zjazdové lyžovanie

    obrovský slalom, 2. kolo?

    15. február

    14:45

    Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová

    biatlon

    stíhacie preteky žien

    15. február

    18:45

    Kira Kapustíková

    skoky na lyžiach

    veľký mostík, 1. kolo

    15. február

    19:57

    Kira Kapustíková

    skoky na lyžiach

    veľký mostík, finálové kolo?

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Deviaty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.

    Hokejový turnaj finišuje základnú časť štyrmi zápasmi. Najskôr sa predstavia Švajčiari proti Čechom, neskôr Kanada s Francúzskom.

    Večerný program odštartuje Dánsko proti Lotyšsku a záverečný duel odohrá USA s Nemeckom.

    O medaily sa bude bojovať v zjazdovom lyžovaní, biatlone, behu na lyžiach, akrobatickom lyžovaní, šortreku, skeletone, skokoch na lyžiach, snoubordingu a rýchlokorčuľovaní.

