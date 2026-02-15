Olympiáda Miláno 2026: Biatlonistky idú stíhačku, Kapustíkovú čaká ďalší skok (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 9.
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
Zo súťažného dňa, v nedeľu 15. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 9 na ZOH 2026 v Miláne.
Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)
7:30 Štatistiky Slovákov po základnej časti
Slovenskí hokejisti prehrali v treťom zápase hokejového turnaja na ZOH 2026 proti Švédsku 3:5.
Aj napriek tomu postúpili so šiestimi bodmi priamo do štvrťfinále, keď vo svojej skupine B obsadili prvé miesto.
Po základnej časti je najproduktívnejším Slovákom Juraj Slafkovský, ktorý nazbieral šesť kanadských bodov za tri góly a tri asistencie.
Najviac plusových bodov (5) má obranca Martin Gernát. S tromi ďalej nasledujú Adam Ružička a Peter Čerešňák.
Najviac striel na brankárov vyslal Juraj Slafkovský (15), za ním nasleduje Dalibor Dvorský (11) a Šimon Nemec (9).
7:10 Päť Slovákov v stíhačke
Biatlonistky a biatlonisti sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v tretej individuálnej disciplíne. Pôjde o stíhacie preteky mužov aj žien.
Slovensko bude reprezentovať kompletná štvorica pretekárok Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.
Medzi mužmi sa predstaví Jakub Borguľa, ktorý na víťaza Quentina Fillona Mailleta stratil 3 minúty a 2 sekundy. Šimon Adamov zo šprintu nepostúpil.
7:00 Program Slovákov na dnes
Ako prvá sa do akcie dostane lyžiarka Rebeka Jančová, ktorá pôjde prvé kolo obrovského slalomu.
V prípade, že dôjde do cieľa, sa predstaví aj v druhom kole, ktoré začína od 13.30 hod.
V stíhacích pretekoch mužov sa predstaví Jakub Borguľa, medzi ženami bude štartovať Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.
V monoboboch žien sa predstaví Viktória Čerňanská. Program Slovákov uzavrie Kira Kapustíková skokom na lyžiach z veľkého mostíku.
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
10:00
obrovský slalom, 1. kolo
10:00
monoboby, 1. jazda
11:15
stíhacie preteky mužov
11:50
monoboby, 2. jazda
13:30
obrovský slalom, 2. kolo?
14:45
Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová
stíhacie preteky žien
18:45
veľký mostík, 1. kolo
19:57
veľký mostík, finálové kolo?
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Deviaty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.
Hokejový turnaj finišuje základnú časť štyrmi zápasmi. Najskôr sa predstavia Švajčiari proti Čechom, neskôr Kanada s Francúzskom.
Večerný program odštartuje Dánsko proti Lotyšsku a záverečný duel odohrá USA s Nemeckom.
O medaily sa bude bojovať v zjazdovom lyžovaní, biatlone, behu na lyžiach, akrobatickom lyžovaní, šortreku, skeletone, skokoch na lyžiach, snoubordingu a rýchlokorčuľovaní.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara