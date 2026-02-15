Kapustíkovej to nevyšlo ani na veľkom mostíku. Do druhého kola nepostúpila

Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola nedeľnej súťaže na veľkom mostíku na ZOH 2026.
V Predazze pristála v prvom kole na značke 105,5 metra a so ziskom 79,7 bodu obsadila 44. miesto. Na prienik medzi elitnú tridsiatku jej chýbalo 18,2 bodu.
Na prvej priečke sa v polovici súťaže usadila Nórka Eirin Maria Kvandalová. Šestnásťročná Kapustíková skákala v poradí jedenásta v konkurencii 47 súťažiacich.
Kapustíková je historicky prvou ženou zo Slovenska, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi a najmladšou členkou slovenskej výpravy na ZOH v Miláne a Cortine. V tejto sezóne premiérovo bodovala vo Svetovom pohári na januárovom podujatí v slovinskom stredisku Ljubno.
Zimná olympiáda Miláno 2026
