Kúdelka pred MS U18: Budeme majstri sveta! Slovan chystá super tím (Hokejový BOSS)

Po deviatich rokoch sa na Slovensku opäť uskutočnia majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov.
Slovenskí mladíci sa pokúsia potešiť národ, aby opäť naštartovali hokejovú horúčku. Ako tvrdí tréner hokejovej osemnástky a CEO bratislavského Slovana Peter Kúdelka, treba mať najvyššie ambície!
Peter Kúdelka veľmi dobre pozná slovenský tím. Drvivá väčšina hráčov prešla reprezentáciou do 17 rokov.
Ako tvrdí, máme kvalitné družstvo, ktoré má veľkú vnútornú silu a vo svojom strede má na každom poste silné osobnosti. Aj preto sa nebojí tvrdiť, že budeme majstri sveta!
„Partia chlapcov je výborná. Sami to o sebe vravia, že sú ako jedna rodina a ja mi to úplne verím.
Hráme doma, budú pod tlakom, rovnako ako tréneri, ale za posledné roky sú na to zvyknutí. Napokon, čo viac si priať, ako hrať veľké zápasy a navyše pred vlastnými fanúšikmi?“ vraví.
V relácii Hokejový BOSS sa moderátor Stanislav Benčat rozprával s Kúdelkom nielen o šampionáte do 18 rokov, ale aj o jeho pôsobení v bratislavskom Slovane.
Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?
- Čo znamená šampionát hráčov do 18 rokov pre Slovensko?
- Aká je sila slovenského tímu?
- Ako vníma Kúdelka vyradenie Mateja Stankovena?
- Kto z hráčov by mohol zažiariť?
- Ktorí hráči majú pred draftom do NHL?
- Aký talent sa skrýva v Maxom Melicheríkovi?
- Môže ísť v šľapajách Juraja Slafkovského?
- Aké ambície má slovenský tím?
- Aká je práca Kúdelku v bratislavskom Slovane?
- Ako vnímal nálady fanúšikov po zmene loga?
- Prečo nebolo v semifinále na Košice ani raz vypredané?
Odpovede a zamyslenia nielen nad týmito otázkami nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.