Už je najlepší a sám. Kläbo má najviac medailí v histórii ZOH

Výsledky - štafeta mužov na 4x7,5 km:
Poradie
Krajina
Čas
1.
Nórsko
1:04:24,5 h
2.
Francúzsko
+ 22,2 s
3.
Taliansko
+ 47,9 s
4.
Fínsko
+ 57,1 s
5.
Kanada
+ 1:12,3 min
6.
USA
+ 1:47,3 min
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo vytvoril nový rekord v počte zlatých medailí na zimných olympijských hrách.
Na čele historickej tabuľky sa osamostatnil po zisku deviateho zlata, ktoré získal na ZOH 2026 spolu s Emilom Iversenom, Martinom Löwströmom Nyengetom a Einarom Hedegartom v štafete na 4x7,5 km.
Nóri finišovali s náskokom 22,2 sekundy pred Francúzskom, bronz si vybojovali domáci Taliani (+47,9).
Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén premenil na zlato všetky štyri štarty v Tesere, kde sa odohrávajú súťaže v behu na lyžiach.
Postupne vyhral skiatlon, individuálny šprint klasicky a preteky na 10 km voľne. Nórsko bolo topfavoritom aj v štafete, čo napokon po bezchybnom výkone jej členov potvrdilo.
Kläbo sa odpútal ziskom deviateho zlata od krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena.
Získal jedenástu medailu na ZOH (9-1-1) a na dorovnanie najdekorovanejšej zimnej olympioničky Björgenovej (8-4-3) mu chýbajú štyri medaily.
Najúspešnejší olympionik všetkých čias je americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami.
Nóri si vypracovali dôležitý náskok na druhom úseku, ktorý bežal Nyenget. Štafetu na prvý úsek voľným spôsobom odovzdal Hedegartovi pred Fínmi, ktorí mali 10-sekundové manko.
Hedegart si svoje sily rozumne rozložil a pripravil Kläbovi výbornú pozíciu na to, aby dosiahol na rekord v počte najcennejších kovov.
Francúzov sa snažil dohnať za zlatom Victor Lovera, Kläbo však svoj odstup kontroloval a v cieli sa z neho stal podľa očakávaní deväťnásobný olympijský šampión.
Súboj o pódium vyvrcholil medzi Talianskom a Fínskom. Na radosť domácich fanúšikov to bol Federico Pellegrino, ktorý sa utrhol Fínovi Nikovi Anttolovi tesne pred cieľom a získal pre Taliansko bronzovú medailu.
