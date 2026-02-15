Už je najlepší a sám. Kläbo má najviac medailí v histórii ZOH

15.02.2026 06:00
Johannes Hösflot Kläbo.
Johannes Hösflot Kläbo. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. feb 2026 o 13:15
Deviate zlato získal v mužskej štafete.

Beh na lyžiach na ZOH 2026

Výsledky - štafeta mužov na 4x7,5 km:

Poradie

Krajina

Čas

1.

Nórsko

1:04:24,5 h

2.

Francúzsko

+ 22,2 s

3.

Taliansko

+ 47,9 s

4.

Fínsko

+ 57,1 s

5.

Kanada

+ 1:12,3 min

6.

USA

+ 1:47,3 min

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo vytvoril nový rekord v počte zlatých medailí na zimných olympijských hrách.

Na čele historickej tabuľky sa osamostatnil po zisku deviateho zlata, ktoré získal na ZOH 2026 spolu s Emilom Iversenom, Martinom Löwströmom Nyengetom a Einarom Hedegartom v štafete na 4x7,5 km.

Nóri finišovali s náskokom 22,2 sekundy pred Francúzskom, bronz si vybojovali domáci Taliani (+47,9).

Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén premenil na zlato všetky štyri štarty v Tesere, kde sa odohrávajú súťaže v behu na lyžiach.

Je to génius, všetci sa od neho učia. Skrytá zbraň? Môj dedo, hovorí nórsky velikán
Súvisiaci článok
Je to génius, všetci sa od neho učia. Skrytá zbraň? Môj dedo, hovorí nórsky velikán

Postupne vyhral skiatlon, individuálny šprint klasicky a preteky na 10 km voľne. Nórsko bolo topfavoritom aj v štafete, čo napokon po bezchybnom výkone jej členov potvrdilo.

Kläbo sa odpútal ziskom deviateho zlata od krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena.

Získal jedenástu medailu na ZOH (9-1-1) a na dorovnanie najdekorovanejšej zimnej olympioničky Björgenovej (8-4-3) mu chýbajú štyri medaily.

Najúspešnejší olympionik všetkých čias je americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami.

Nóri si vypracovali dôležitý náskok na druhom úseku, ktorý bežal Nyenget. Štafetu na prvý úsek voľným spôsobom odovzdal Hedegartovi pred Fínmi, ktorí mali 10-sekundové manko.

Hedegart si svoje sily rozumne rozložil a pripravil Kläbovi výbornú pozíciu na to, aby dosiahol na rekord v počte najcennejších kovov.

Francúzov sa snažil dohnať za zlatom Victor Lovera, Kläbo však svoj odstup kontroloval a v cieli sa z neho stal podľa očakávaní deväťnásobný olympijský šampión.

Súboj o pódium vyvrcholil medzi Talianskom a Fínskom. Na radosť domácich fanúšikov to bol Federico Pellegrino, ktorý sa utrhol Fínovi Nikovi Anttolovi tesne pred cieľom a získal pre Taliansko bronzovú medailu.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

