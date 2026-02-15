    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    15.02.2026, Skupina A
    10 - 2
    3:1, 3:0, 4:1
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko

    Kanada nadelila súperovi debakel. Francúzi držali krok len do konca prvej tretiny

    Mark Stone oslavuje zo spoluhráčmi svoj gól.
    Mark Stone oslavuje zo spoluhráčmi svoj gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|15. feb 2026 o 19:07
    Hokejisti Kanady zdolali v zápase skupiny A na hokejovom turnaji na ZOH 2026 tím Francúzska. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina A

    Kanada - Francúzsko 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)

    Góly: 9. Wilson (Doughty, McDavid), 10. Toews (Crosby, Makar), 20. Stone, 33. Makar (McDavid, Crosby), 38. Celebrini (Tr. str.), 38. Crosby (Stone), 41. McDavid (Celebrini, Wilson), 46. Horvat (Reinhart, Bennett), 51. Hagel (MacKinnon, Theodore), 52. Celebrini (Stone, Marner) - 29. Douay (Addamo), 42. Treille (Addamo, Crinon).

    Rozhodcovia: Ch. Holm, Rehman - Daisy, Hynek, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše Wilson (Kan.) a Crinon (Fr.) obaja 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0

    Diváci: 11.498

    Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim, Theodore - Wilson, McDavid, Celebrini - Suzuki, MacKinnon, Hagel - Stone, Crosby, Marner - Reinhart, Bennett, Jarvis

    Francúzsko: Junca (41. Keller) - Gallet, Boscq, Guebey, Auvitu, Thiry, Crinon, Chakiachvili - Da Costa, Bellemare, Rech - Bertrand, Boudon, Texier - Fabre, Ritz, Perret - Douay, Addamo, Treille

    Hokejisti Kanady potvrdili pozíciu favorita, keď deklasovali Francúzsko 10:2 v záverečnom zápase základnej A-skupiny na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.

    Istotu priameho postupu do štvrťfinále mali už pred zápasom, skupinu napokon vyhrali bez straty bodu so skóre 18:3.

    Francúzi nezískali v skupine ani bod a o postup do štvrťfinále budú bojovať v predkole play off.

    Priebeh duelu

    Favorizovaní Kanaďania mali pomalší rozbeh, no pomohol im gól Wilsona v 9. minúte. Naň síce už o 13 sekúnd odpovedal Douay, no rýchla bola aj reakcia Kanaďanov a gól obrancu Toewsa. Stone pridal štyri sekundy pred prvou prestávkou v oslabení tretí gól Kanady - 3:1.

    Zámorský tím mal ešte výraznejšiu prevahu v druhej tretine, v ktorej prestrieľal Francúzov 16:1. Presilovku využil Makar, z trestného strieľania skóroval Celebrini, na ktorého nadviazal Crosby, ktorého prihrávku si zrazil do bránky jeden z Francúzov.

    McDavid si udržal priemer tri body na zápas vďaka dvom asistenciám a gólu, ktorý strelil po úniku v 41. minúte.

    Treille pridal tvrdou strelou druhý gól Francúzov, no Horvat s Hagelom pridali ďalšie góly Kanady a o dvojciferné skóre sa postaral Celebrini - 10:2. Duel ešte spestrila pästná výmena Wilsona s Crinonom.

