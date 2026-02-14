15.02.2026 06:00
Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
14. feb 2026 o 19:55
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien na ZOH 2026.

Slovenskú lyžiarku Rebeku Jančovú čaká v nedeľu druhý štart na zimnej olympiáde v Cortine. Rodáčka zo Zvolena sa predstaví v obrovskom slalome.

Dvadsaťdvaročná pretekárka jazdí túto disciplínu aj vo Svetovom pohári, no v tejto sezóne sa jej zatiaľ nepodarilo postúpiť do druhého kola.

Pred štyrmi rokmi v Pekingu nedokončila druhú jazdu, a tak bude mať čo naprávať. Do pretekov sa pustí so štartovým číslom 41.

Šťastie pri žrebe mala nórska reprezentantka Thea Louise Stjernesundová, ktorá bude mať jednotku a teda aj výhodu najlepšie upravenej trate.

Dvojku bude mať obhajkyňa zlata Sara Hectorová a za ňou bude nasledovať úvodná jazda Mikaely Shiffrinovej, ktorá tesne pred olympijskými hrami zlomila vyše dvojročné čakanie na pódium z obrovského slalomu.

Nasledovať budú Camile Rastová, Paula Moltzanová, nevyspytateľná Alice Robinsonová a nasadenú sedmičku uzavrie Julia Scheibová. Rakúšanka vedie vo SP poradie disciplíny, keď vyhrala polovicu z ôsmich "obrákov".

Po víťazstve v super-G sa vo svojej parádnej disciplíne bude chcieť v čo najlepšom svetle prezentovať Federica Brignoneová, no bude sa musieť vyrovnať s vyšším číslom. Domáca hviezda pôjde na trať so štrnástkou.

Priamy prenos z obrovského slalomu odvysielajú stanice :Šport, Eurosport 1, ORF 1 a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - obrovský slalom žien na ZOH 2026

Číslo

Meno

Krajina

1

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

2

Sara Hectorová

Švédsko

3

Mikaela Shiffrinová

USA

4

Camille Rastová

Švajčiarsko

5

Paula Moltzanová

USA

6

Alice Robinsonová

Nový Zéland

7

Julia Scheibová

Rakúsko

8

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

9

Valerie Grenierová

Kanada

10

Lara Colturiová

Albánsko

11

Nina O'Brienová

USA

12

Lara Della Meaová

Taliansko

13

Maryna Gasienicová-Danielová

Poľsko

14

Federica Brignoneová

Taliansko

15

Britt Richardsonová

Kanada

41

Rebeka Jančová

Slovensko

