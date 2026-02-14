Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka

Slovenskú lyžiarku Rebeku Jančovú čaká v nedeľu druhý štart na zimnej olympiáde v Cortine. Rodáčka zo Zvolena sa predstaví v obrovskom slalome.
Dvadsaťdvaročná pretekárka jazdí túto disciplínu aj vo Svetovom pohári, no v tejto sezóne sa jej zatiaľ nepodarilo postúpiť do druhého kola.
Pred štyrmi rokmi v Pekingu nedokončila druhú jazdu, a tak bude mať čo naprávať. Do pretekov sa pustí so štartovým číslom 41.
Šťastie pri žrebe mala nórska reprezentantka Thea Louise Stjernesundová, ktorá bude mať jednotku a teda aj výhodu najlepšie upravenej trate.
Dvojku bude mať obhajkyňa zlata Sara Hectorová a za ňou bude nasledovať úvodná jazda Mikaely Shiffrinovej, ktorá tesne pred olympijskými hrami zlomila vyše dvojročné čakanie na pódium z obrovského slalomu.
Nasledovať budú Camile Rastová, Paula Moltzanová, nevyspytateľná Alice Robinsonová a nasadenú sedmičku uzavrie Julia Scheibová. Rakúšanka vedie vo SP poradie disciplíny, keď vyhrala polovicu z ôsmich "obrákov".
Po víťazstve v super-G sa vo svojej parádnej disciplíne bude chcieť v čo najlepšom svetle prezentovať Federica Brignoneová, no bude sa musieť vyrovnať s vyšším číslom. Domáca hviezda pôjde na trať so štrnástkou.
Priamy prenos z obrovského slalomu odvysielajú stanice :Šport, Eurosport 1, ORF 1 a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - obrovský slalom žien na ZOH 2026
Číslo
Meno
Krajina
1
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
2
Sara Hectorová
Švédsko
3
Mikaela Shiffrinová
USA
4
Camille Rastová
Švajčiarsko
5
Paula Moltzanová
USA
6
Alice Robinsonová
Nový Zéland
7
Julia Scheibová
Rakúsko
8
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
9
Valerie Grenierová
Kanada
10
Lara Colturiová
Albánsko
11
Nina O'Brienová
USA
12
Lara Della Meaová
Taliansko
13
Maryna Gasienicová-Danielová
Poľsko
14
Federica Brignoneová
Taliansko
15
Britt Richardsonová
Kanada
41
Rebeka Jančová
Slovensko
