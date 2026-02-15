ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 9 (nedeľa, 15. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 9. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 9 (nedeľa, 15. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
15.02.2026 o 09:05
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 9. deň
Plánovaný
Prehľad
Program 9. dňa:
9:05
Curling – 6. kolo mužů
USA – Švédsko
Německo – Velká Británie
Norsko – Itálie
10:00
Alpské lyžování – obří slalom žen, 1. kolo
Boby – monobob žen, 1. jízda
10:30
Akrobatické lyžování – duální jízda v boulích mužů
11:15
Biatlon – stíhací závod mužů 12,5 km
11:50
Boby – monobob žen, 2. jízda
12:00
Běh na lyžích – štafeta mužů 4×7,5 km
12:10
Lední hokej – skupina A mužů
Švýcarsko – Česko
13:30
Alpské lyžování – obří slalom žen, 2. kolo
13:45
Snowboarding – snowboardcross smíšených týmů, čtvrtfinále, semifinále
14:05
Curling – 6. kolo žen
Japonsko – Korea
Dánsko – Itálie
Velká Británie – Švédsko
USA – Čína
14:35
Snowboarding – snowboardcross smíšených týmů, finále
14:45
Biatlon – stíhací závod žen 10 km
16:00
Rychlobruslení – stíhací závod družstev mužů, čtvrtfinále
16:40
Lední hokej – skupina A mužů
Kanada – Francie
17:00
Rychlobruslení – 500 m žen
18:00
Skeleton – smíšené týmy
18:45
Skoky na lyžích – velký můstek žen, 1. kolo
19:05
Curling – 7. kolo mužů
Čína – Kanada
Norsko – USA
Itálie – Česko
Velká Británie – Švýcarsko
19:10
Lední hokej – skupina C mužů
Dánsko – Lotyšsko
19:30
Akrobatické lyžování – Big Air mužů, kvalifikace
19:45
Krasobruslení – sportovních dvojice, krátký program
19:57
Skoky na lyžích – velký můstek žen, 2. kolo
21:10
Lední hokej – skupina C mužů
USA – Německo
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí v 9. olympijský deň na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Dnešný program je už tradične nabitý a v akcii uvidíme aj niekoľko Slovákov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.
