    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
    Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
    V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa
    Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
    Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 9 (nedeľa, 15. február)

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 9 (nedeľa, 15. február).
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 9 (nedeľa, 15. február). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|15. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 9 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 9. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 9 (nedeľa, 15. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)

    Zimné olympijské hry  2025/2026
    15.02.2026 o 09:05
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 9. deň
    Program 9. dňa:
    9:05
    Curling – 6. kolo mužů
    USA – Švédsko
    Německo – Velká Británie
    Norsko – Itálie

    10:00
    Alpské lyžování – obří slalom žen, 1. kolo
    Boby – monobob žen, 1. jízda

    10:30
    Akrobatické lyžování – duální jízda v boulích mužů

    11:15
    Biatlon – stíhací závod mužů 12,5 km

    11:50
    Boby – monobob žen, 2. jízda

    12:00
    Běh na lyžích – štafeta mužů 4×7,5 km

    12:10
    Lední hokej – skupina A mužů
    Švýcarsko – Česko

    13:30
    Alpské lyžování – obří slalom žen, 2. kolo

    13:45
    Snowboarding – snowboardcross smíšených týmů, čtvrtfinále, semifinále

    14:05
    Curling – 6. kolo žen
    Japonsko – Korea
    Dánsko – Itálie
    Velká Británie – Švédsko
    USA – Čína

    14:35
    Snowboarding – snowboardcross smíšených týmů, finále

    14:45
    Biatlon – stíhací závod žen 10 km

    16:00
    Rychlobruslení – stíhací závod družstev mužů, čtvrtfinále

    16:40
    Lední hokej – skupina A mužů
    Kanada – Francie

    17:00
    Rychlobruslení – 500 m žen

    18:00
    Skeleton – smíšené týmy

    18:45
    Skoky na lyžích – velký můstek žen, 1. kolo

    19:05
    Curling – 7. kolo mužů
    Čína – Kanada
    Norsko – USA
    Itálie – Česko
    Velká Británie – Švýcarsko

    19:10
    Lední hokej – skupina C mužů
    Dánsko – Lotyšsko

    19:30
    Akrobatické lyžování – Big Air mužů, kvalifikace

    19:45
    Krasobruslení – sportovních dvojice, krátký program

    19:57
    Skoky na lyžích – velký můstek žen, 2. kolo

    21:10
    Lední hokej – skupina C mužů
    USA – Německo
    Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí v 9. olympijský deň na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Dnešný program je už tradične nabitý a v akcii uvidíme aj niekoľko Slovákov.
    ONLINE: Viktória Čerňanská dnes ide 1. a 2. jazdu v monoboboch na ZOH 2026.
    dnes 07:00
    ONLINE: Monobob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Viktória Čerňanská)Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy v monoboboch žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00
    dnes 07:00
    ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 1. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026.
    dnes 07:00
    ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00
    dnes 07:00
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    ONLINE: Jakub Borguľa dnes ide stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.
    ONLINE: Jakub Borguľa dnes ide stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.online
    ONLINE: Stíhacie preteky mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Jakub Borguľa)
dnes 08:15
    dnes 08:15
