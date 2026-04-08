Rusko odškodní športovcov, ktorí nemohli byť na ZOH. Minister: Zákerné politické rozhodnutie

Ruský olympijský výbor vyplatí finančné odškodné 116 športovcom, ktorí sa vo februári nemohli zúčastniť zimných hier v Miláne a Cortine d 'Ampezzo. Informovala o tom agentúra Reuters.
Rusi boli po invázii na Ukrajinu v roku 2022 vylúčení z medzinárodných súťaží, niektorým však bolo umožnené na nedávnych hrách štartovať ako neutrálnym športovcom.
V Taliansku sa tak predstavilo 13 reprezentantov a Nikita Filippov dokonca získal striebro v skialpinizme.
"Na zasadnutí výkonného výboru sme rozhodli o finančnom odškodnení tých športovcov, ktorí kvôli zákerným politickým rozhodnutiam nemohli do Talianska pricestovať," povedal ruský minister športu a predseda národného olympijského výboru Michail Degťarjov.
