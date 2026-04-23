Slovensko malo gólový vstup do zápasu. Prvý duel napriek tomu patril domácim Nemcom

Prípravný zápas na MS v hokeji 2026
Nemecko - Slovensko 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly: 21. Hede (Leonhardt), 28. Kinder (Krämmer), 45. Fischbuch (Huttl) - 6. Faško-Rudáš (Hrivík).
Rozhodcovia: Kohlmüller, Schadewaldt – Koziol, Merk (všetci Nem.), vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
Nemecko: Treutle – Preto, Hüttl, Weber, Karrer, Klein, Bettahar, Dziambor, Pilu – Fischbuch, Dove-McFalls, Blank – Leonhardt, Loibl, Hede – Fleischer, Chrobot, Karachun - Krämmer, Brunnhuber, Kinder
Slovensko: Rabčan – Kňažko, Petrovický, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Meliško, Žiak, Bodák – Faško-Rudáš, Hrivík, Liška – Faith, Myklucha, Petráš – Valach, Kollár, Petrovský – Lukošik, Minárik, Nauš
Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo štvrtkovom prípravnom zápase na MS v hokeji 2026 v Kaufbeurene s domácim Nemeckom 1:3.
Jediný gól slovenského tímu strelil v 6. minúte Martin Faško-Rudáš. Tímy sa stretnú aj v sobotu 25. apríla v Augsburgu.
Slováci mali lepší vstup do stretnutia, ku ktorému im pomohli aj presilovky. Prvú ešte nevyužili, no druhú už áno a v 6. minúte Faško-Rudáš zužitkoval prihrávku Hrivíka.
Slovenský tím mal v prvej tretine viac z hry, súpera prevýšil pohybom, no ďalší gól už nepridal. V druhej časti sa obraz hry výrazne zmenil.
Predznamenal ho gól Hedeho už v 16. sekunde na 1:1. Nemci išli do vedenia v 29. minúte po tom, čo slovenskí hráči nezískali puk a Kinder prekonal Rabčana - 2:1.
Slováci mali možnosť vyrovnať v úvode tretej časti, no presilovku nevyužili a Nemci po nej potrestali vylúčenie Bodáka.
Rabčana, ktorý predtým viackrát podržal svoj tím, prekonal Fischbuch - 3:1. Domáci mali herne navrch, v hre slovenského tímu absentoval pokoj na hokejkách a väčší tlak v ofenzíve.
Hlasy po zápase
Vladimír Országh, tréner SR: „Mali sme veľmi dobrú prvú tretinu, v ktorej sme súpera napádali, dostávali pod tlak a mali zápas vo svojich rukách. Druhá bola úplne iná. Začala sa zbytočnou chybou, po ktorej sme inkasovali. Nemci začali hrať viac agresívne, my sme hrali veľmi komplikovane. V tretej časti sme chceli ešte niečo urobiť, no Nemci si to postrážili. Výpadok v druhej tretine nás stál zápas. Na medzinárodnom poli nemôžeme takto poľaviť, každý súper má kvalitu a vie to využiť. Prvá tretina bola výborná, no je dôležité, aby sme na taký výkon dokázali nadviazať. My sme, žiaľ, po nej padli niekde, kde sme nechceli byť. Bolo tam aj veľa nevynútených chýb. Potrebujeme hrať celých 60 minút.“
Martin Faško-Rudáš, útočník a autor jediného gólu SR: „Prvá tretina bola veľmi dobrá. Mali sme strely, šance a vychádzalo nám to. Od druhej tretiny sa to však zosypalo. Začali sme vymýšľať veci, ktoré nechceme hrať. Dostali sme dva góly z dorážok a to sa nemôže stávať. Musíme byť dôraznejší v priestoroch pred bránkou. V tretej tretine sme mali šance znížiť, no ich brankár už bol v laufe.“
Adam Liška, útočník SR: „Mali sme dobrý úvod zápasu, ale veľmi zlý vstup do druhej tretiny. Iniciatíva bola potom u súpera. Dnes to bolo pre mňa tažšie, keďže som hral po dlhšej pauze, ale myslím si, že v ďalších zápasoch to bude lepšie. V našej formácii sme mali dobré veci. Ak budeme hrať spolu dlhšie, tak sa zohráme.“
