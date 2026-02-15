Do zvyšku Svetového pohára nezasiahne. Češká biatlonistka ukončí po ZOH sezónu

Biatlonistka Markéta Davidová ukončí po olympijských hrách v Taliansku sezónu.
V Anterselve zostáva ako náhradníčka pre stredajšiu štafetu, po skončení hier podstúpi vyšetrenie vyhrievanej ploténky a do zvyšných troch podnikov Svetového pohára v Kontiolahti, Otepää a Oslu nezasiahne.
Novinárom to dnes povedal športový riaditeľ zväzu Ondrej Rybář.
"Markéta po olympiáde nepôjde už na žiadne iné preteky a sezóna pre ňu bude uzavretá. Na tom sme sa dohodli.
Olympiádou končí pre Markétu sezóna a prebehne rad vyšetrení, ktoré sú potrebné na to, aby vedela, čo bude ďalej," uviedol Rybár.
Dvadsaťdeväťročná Davidová absolvovala vlani operáciu vyhrievanej ploténky. Tento rok v januári sa jej bolesti chrbta vrátili, vynechala kvôli tomu januárové dva diely Svetového pohára v Ruhpoldingu a Novom Meste na Morave.
Na trať sa vrátila minulý týždeň na zoh v miešanej štafete, v sobotu absolvovala ešte šprint, kde skončila na 81. mieste.
