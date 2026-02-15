Po životnej jazde siahala na cenný kov. Nemka však prežila chvíle ako pri zlate Vlhovej

Bude to olympiáda, na ktorú nikdy nezabudne. Nielenže mohla niesť vlajku hostiteľskej krajiny, ale patrí aj k najúspešnejším športovkyniam hier.
Federica Brignoneová získala už druhú zlatú medailu, keď po super-G ovládla aj obrovský slalom. Dokázala to napriek tomu, že pre vážne zranenia takmer rok pauzovala a dlho bolo neisté, či bude v Cortine súťažiť.
"Keď som prešla poslednými bránkami, nevedela som, či to bude stačiť. Keď som však počula divákov, pomyslela som si, že asi áno. Je to emotívne. Nemôžem tomu uveriť, znova," povedala Talianka.
Zbierka je kompletná
Ak by sme si odmysleli prvú Brignoneovú, obrovský slalom bol veľmi vyrovnaný. Rozdiel medzi druhým a štrnástym miestom (0,51 s) bol nižší v porovnaní s náskokom víťaznej 35-ročnej lyžiarky (0,62 s).
"Neuveriteľné, čo dnes predviedla. Boli to úplne iné jazdy v porovnaní s ostatnými lyžiarkami. Každú vlnu na trati zvládla, ani to s ňou nehlo.
Išla fantasticky a druhá zlatá medaila jej zaslúžene patrí," hodnotila pre STVR bývalá úspešná slovenská reprezentantka Veronika Valette Zuzulová.
VIDEO: Zostrih z obrovského slalomu žien na ZOH 2026
Jej cestu za zlatom sledovala v cieľovom priestore aj jej rodina. Brat Davide pre Eurosport viac než jazdu svojej sestry vyzdvihol to, ako sa dokázala vrátiť po ťažkom zranení a ako na sebe každý deň pracovala.
Brignoneová absolvovala pred olympiádou len jeden obrovský slalom. Šieste miesto z Kronplatzu bolo obdivuhodné, no zároveň ju nestavalo do pozície favoritky. Podľa nej aj toto hralo svoju úlohu.
"Nemala som pocit, že tu musím niečo obhajovať. Prišla som sem len preto, aby som podala čo najlepší výkon. Nemala som toľko tréningov, koľko by som chcela, no vedela som, že na to musím tlačiť," doplnila Talianka.
Zároveň tak v obrovskom slalome skompletizovala peknú zbierku, keďže bronz získala v Pjongčangu, striebro v Pekingu a zlato na domácom svahu.
Zahodila striebornú medailu
Taliansku veteránku na stupňoch víťaziek doplnili Thea Louise Stjernesundová a obhajkyňa zlatej medaily spred štyroch rokov Sara Hectorová.
Bronzový stupienok však zostal prázdny, pretože severský tandem dosiahol zhodný čas v prvom a rovnako aj v druhom kole, čo je unikátna situácia.
Azda najväčšie sklamanie po svojej jazde v druhom kole prežívala Nemka Lena Dürrová, ktorej znova tesne unikol cenný kov z olympijských hier.
Počas svojej kariéry dosahuje lepšie výsledky v klasickom než v obrovskom slalome, ale na zjazdovke Tofana predviedla v prvom kole jazdu, ktorú portál Sportschau označil za jej životnú v tejto disciplíne.
Za Brignoneovou zaostala len o 0,34 sekundy a patrila jej druhá priečka. Vo Svetovom pohári pritom nikdy nebola v obrovskom slalome v top 3.
Aj jej druhá jazda dlho vyzerala dobre, na predposlednom medzičase mala 28 stotín k dobru, no potom urobila veľkú chybu. Namiesto vytúženej individuálnej medaily zo ZOH sa musela zmieriť s 9. miestom.
"V závere urobila zlé rozhodnutie a zahodila tým striebornú medailu," skonštatoval bývalý lyžiar a dnes expert televízie ZDF Marco Büchel.
V poslednom sektore mala až 28. najlepší čas a napríklad jej krajanka Emma Aicherová prešla túto časť trate až o 0,8 sekundy rýchlejšie.
Spomienky na Peking
Dürrovej po prejazde cieľom síce nemeckí fanúšikovia tlieskali, no rodáčka z Mníchova krútila hlavou. Možno sa jej vynorili spomienky na Peking 2022.
Na predošlej olympiáde mala na dosah slalomové zlato. Po prvom kole viedla, pričom pred Petrou Vlhovou mala náskok 72 stotín. Aj na poslednom medzičase bola v zelených číslach, no napokon spadla na štvrté miesto.
V Cortine mohla zmeniť pohľad na aktuálnu sezónu, v ktorej sa iba raz tešila z pódia. V slalome v Copper Mountain bola druhá za Mikaelou Shiffrinovou.
"Ach, tesne pred cieľom som cítila, ako sa mi zasekla lyža a takmer som zastavila. Stálo ma to veľa času a tento výsledok určite bolí," uviedla.
VIDEO: Víťazstvo Petry Vlhovej v slalome na ZOH 2022
Naďalej tak platí, že zo ZOH má Dürrová jediný cenný kov. V Pekingu bola členkou nemeckého tímu, ktorý si v paralelných pretekoch vybojoval striebro.
Dlhý olympijský pôst pokračuje aj v prípade Mikaely Shiffrinovej. Veronika Valette Zuzulová jej síce priala úspech v disciplíne, v ktorej sa v roku 2024 nepríjemne zranila, no Američanka bola bez šance.
S takmer sekundovou stratou sa tesne nevošla do elitnej desiatky, no napriek tomu bolo 11. miesto najlepšie z pomerne silného amerického tímu.
Shiffrinová bude najväčšou favoritkou v stredu 18. februára, keď je na programe klasický slalom. Ak by najlepšia lyžiarka histórie neuspela ani v ňom, bola by to pre ňu druhá olympiáda po sebe bez cenného kovu.
