15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Live

Po životnej jazde siahala na cenný kov. Nemka však prežila chvíle ako pri zlate Vlhovej

Nemecká lyžiarka Lena Dürrová po jazde v 2. kole obrovského slalomu na ZOH 2026.
Fotogaléria (46)
Nemecká lyžiarka Lena Dürrová po jazde v 2. kole obrovského slalomu na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Miroslav Kováčik|15. feb 2026 o 19:00
ShareTweet0

Obrovský slalom žien ovládla na ZOH 2026 domáca hviezda.

Bude to olympiáda, na ktorú nikdy nezabudne. Nielenže mohla niesť vlajku hostiteľskej krajiny, ale patrí aj k najúspešnejším športovkyniam hier. 

Federica Brignoneová získala už druhú zlatú medailu, keď po super-G ovládla aj obrovský slalom. Dokázala to napriek tomu, že pre vážne zranenia takmer rok pauzovala a dlho bolo neisté, či bude v Cortine súťažiť.

"Keď som prešla poslednými bránkami, nevedela som, či to bude stačiť. Keď som však počula divákov, pomyslela som si, že asi áno. Je to emotívne. Nemôžem tomu uveriť, znova," povedala Talianka. 

Zbierka je kompletná

Ak by sme si odmysleli prvú Brignoneovú, obrovský slalom bol veľmi vyrovnaný. Rozdiel medzi druhým a štrnástym miestom (0,51 s) bol nižší v porovnaní s náskokom víťaznej 35-ročnej lyžiarky (0,62 s). 

"Neuveriteľné, čo dnes predviedla. Boli to úplne iné jazdy v porovnaní s ostatnými lyžiarkami. Každú vlnu na trati zvládla, ani to s ňou nehlo. 

Išla fantasticky a druhá zlatá medaila jej zaslúžene patrí," hodnotila pre STVR bývalá úspešná slovenská reprezentantka Veronika Valette Zuzulová.

VIDEO: Zostrih z obrovského slalomu žien na ZOH 2026

Jej cestu za zlatom sledovala v cieľovom priestore aj jej rodina. Brat Davide pre Eurosport viac než jazdu svojej sestry vyzdvihol to, ako sa dokázala vrátiť po ťažkom zranení a ako na sebe každý deň pracovala. 

Brignoneová absolvovala pred olympiádou len jeden obrovský slalom. Šieste miesto z Kronplatzu bolo obdivuhodné, no zároveň ju nestavalo do pozície favoritky. Podľa nej aj toto hralo svoju úlohu. 

"Nemala som pocit, že tu musím niečo obhajovať. Prišla som sem len preto, aby som podala čo najlepší výkon. Nemala som toľko tréningov, koľko by som chcela, no vedela som, že na to musím tlačiť," doplnila Talianka. 

Zároveň tak v obrovskom slalome skompletizovala peknú zbierku, keďže bronz získala v Pjongčangu, striebro v Pekingu a zlato na domácom svahu.

Fotogaléria z obrovského slalomu žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Thea Louise Stjernesundová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026.
Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026.
Obrovský slalom žien na ZOH 2026.
Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026.
46 fotografií
Obrovský slalom žien na ZOH 2026. Emma Aicherová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lena Duerrová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lena Duerrová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Sofia Goggiová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026.Alice Robinsonová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Sofia Goggiová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Federica Brignoneová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Federica Brignoneová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lena Duerrová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Maryna Gasienica Danielová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Della Meová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Federica Brignoneová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Della Meová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Della Meová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Nina O Brienová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Nina O Brienová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Nina O Brienová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Della Meaová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Della Meová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Federica Brignoneová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Colturiová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Valerie Grenierová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Camille Rastová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Zrinka Ljutičová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Julia Scheibová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Camille Rastová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Julia Scheibová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Julia Scheibová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Colturiová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Sara Hectorová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Sara Hectorová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026.Paula Moltzanová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Sara Hectorová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026.

Zahodila striebornú medailu

Taliansku veteránku na stupňoch víťaziek doplnili Thea Louise Stjernesundová a obhajkyňa zlatej medaily spred štyroch rokov Sara Hectorová.

Bronzový stupienok však zostal prázdny, pretože severský tandem dosiahol zhodný čas v prvom a rovnako aj v druhom kole, čo je unikátna situácia.

Azda najväčšie sklamanie po svojej jazde v druhom kole prežívala Nemka Lena Dürrová, ktorej znova tesne unikol cenný kov z olympijských hier. 

Počas svojej kariéry dosahuje lepšie výsledky v klasickom než v obrovskom slalome, ale na zjazdovke Tofana predviedla v prvom kole jazdu, ktorú portál Sportschau označil za jej životnú v tejto disciplíne. 

Za Brignoneovou zaostala len o 0,34 sekundy a patrila jej druhá priečka. Vo Svetovom pohári pritom nikdy nebola v obrovskom slalome v top 3.

Aj jej druhá jazda dlho vyzerala dobre, na predposlednom medzičase mala 28 stotín k dobru, no potom urobila veľkú chybu. Namiesto vytúženej individuálnej medaily zo ZOH sa musela zmieriť s 9. miestom. 

Nemecká lyžiarka Lena Dürrová počas obrovského slalomu na ZOH 2026.
Nemecká lyžiarka Lena Dürrová počas obrovského slalomu na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)

"V závere urobila zlé rozhodnutie a zahodila tým striebornú medailu," skonštatoval bývalý lyžiar a dnes expert televízie ZDF Marco Büchel.

V poslednom sektore mala až 28. najlepší čas a napríklad jej krajanka Emma Aicherová prešla túto časť trate až o 0,8 sekundy rýchlejšie. 

Spomienky na Peking

Dürrovej po prejazde cieľom síce nemeckí fanúšikovia tlieskali, no rodáčka z Mníchova krútila hlavou. Možno sa jej vynorili spomienky na Peking 2022.

Na predošlej olympiáde mala na dosah slalomové zlato. Po prvom kole viedla, pričom pred Petrou Vlhovou mala náskok 72 stotín. Aj na poslednom medzičase bola v zelených číslach, no napokon spadla na štvrté miesto.

V Cortine mohla zmeniť pohľad na aktuálnu sezónu, v ktorej sa iba raz tešila z pódia. V slalome v Copper Mountain bola druhá za Mikaelou Shiffrinovou.

"Ach, tesne pred cieľom som cítila, ako sa mi zasekla lyža a takmer som zastavila. Stálo ma to veľa času a tento výsledok určite bolí," uviedla. 

VIDEO: Víťazstvo Petry Vlhovej v slalome na ZOH 2022

Naďalej tak platí, že zo ZOH má Dürrová jediný cenný kov. V Pekingu bola členkou nemeckého tímu, ktorý si v paralelných pretekoch vybojoval striebro. 

Dlhý olympijský pôst pokračuje aj v prípade Mikaely Shiffrinovej. Veronika Valette Zuzulová jej síce priala úspech v disciplíne, v ktorej sa v roku 2024 nepríjemne zranila, no Američanka bola bez šance.

S takmer sekundovou stratou sa tesne nevošla do elitnej desiatky, no napriek tomu bolo 11. miesto najlepšie z pomerne silného amerického tímu. 

Shiffrinová bude najväčšou favoritkou v stredu 18. februára, keď je na programe klasický slalom. Ak by najlepšia lyžiarka histórie neuspela ani v ňom, bola by to pre ňu druhá olympiáda po sebe bez cenného kovu.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Na snímke slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
Na snímke slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
Kapustíkovej to nevyšlo ani na veľkom mostíku. Do druhého kola nepostúpila
dnes 19:20
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Na snímke slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
Na snímke slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
Kapustíkovej to nevyšlo ani na veľkom mostíku. Do druhého kola nepostúpila
dnes 19:20
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»Po životnej jazde siahala na cenný kov. Nemka však prežila chvíle ako pri zlate Vlhovej