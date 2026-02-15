15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Federica Brignoneová.
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
Martin Ponsiluoma.
Švéd dostal darček, ktorý využil naplno. Francúz si pokazil preteky na poslednej streľbe
Viktória Čerňanská.
Čerňanskej nevyšla úvodná jazda. Predbehla ju aj pretekárka z Jamajky
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka
Zlato v novej disciplíne berie najväčší favorit. Austrália oslavuje bronz

Mikael Kingsbury.
Mikael Kingsbury. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. feb 2026 o 12:14
Do finále sa dostali obaja favoriti na zisk najcennejšieho kovu.

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026

Výsledky - dual moguls mužov:

Poradie

Meno

Krajina

1.

Mikael Kingsbury

Kanada

2.

Ikuma Horišima

Japonsko

3.

Matt Graham

Austrália

4.

Takuja Šimakawa

Japonsko

5.

Walter Wallberg

Švédsko

6.

Charlie Mickel

USA

Kanaďan Mikael Kingsbury sa na ZOH 2026 stal historicky prvým víťazom disciplíny dual moguls.

V súboji o zlato na terénnych nerovnostiach v Livigne zvíťazil nad Japoncom Ikumom Horišimom. Bronz si vyjazdil Austrálčan Matt Graham.

Disciplína dual moguls mala svoju premiéru v olympijskom programe. Proti sebe boli vždy dvaja pretekári a pri konečnom výsledku sa zohľadňovali viaceré kritériá.

Do finále sa dostali obaja favoriti na zisk najcennejšieho kovu, Kingsbury napokon zajazdil v podstate bezchybnú jazdu. Horišima totiž nabral obrovskú rýchlosť a už nevedel ukontrolovať svoj výkon.

Pre 33-ročného Kanaďana je to druhá medaila zo ZOH 2026, v mogulse prišiel tesne o najcennejší kov, keď mal rovnaký počet bodov ako Austrálčan Cooper Woods, ale súper mal lepší výsledok v technike jazdy.

Celkovo si vybojoval Kingsbury piatu medailu pri svojej olympijskej rozlúčke a nadviazal na minuloročný triumf v tejto disciplíne na majstrovstvách sveta.

V Livigne podčiarkol status legendy tejto disciplíny, keď získal cenný kov v oboch mogulsoch.

