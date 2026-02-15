Zlato v novej disciplíne berie najväčší favorit. Austrália oslavuje bronz

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026
Výsledky - dual moguls mužov:
Poradie
Meno
Krajina
1.
Mikael Kingsbury
Kanada
2.
Ikuma Horišima
Japonsko
3.
Matt Graham
Austrália
4.
Takuja Šimakawa
Japonsko
5.
Walter Wallberg
Švédsko
6.
Charlie Mickel
USA
Kanaďan Mikael Kingsbury sa na ZOH 2026 stal historicky prvým víťazom disciplíny dual moguls.
V súboji o zlato na terénnych nerovnostiach v Livigne zvíťazil nad Japoncom Ikumom Horišimom. Bronz si vyjazdil Austrálčan Matt Graham.
Disciplína dual moguls mala svoju premiéru v olympijskom programe. Proti sebe boli vždy dvaja pretekári a pri konečnom výsledku sa zohľadňovali viaceré kritériá.
Do finále sa dostali obaja favoriti na zisk najcennejšieho kovu, Kingsbury napokon zajazdil v podstate bezchybnú jazdu. Horišima totiž nabral obrovskú rýchlosť a už nevedel ukontrolovať svoj výkon.
Pre 33-ročného Kanaďana je to druhá medaila zo ZOH 2026, v mogulse prišiel tesne o najcennejší kov, keď mal rovnaký počet bodov ako Austrálčan Cooper Woods, ale súper mal lepší výsledok v technike jazdy.
Celkovo si vybojoval Kingsbury piatu medailu pri svojej olympijskej rozlúčke a nadviazal na minuloročný triumf v tejto disciplíne na majstrovstvách sveta.
V Livigne podčiarkol status legendy tejto disciplíny, keď získal cenný kov v oboch mogulsoch.
