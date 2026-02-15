ONLINE: Stíhacie preteky mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Jakub Borguľa)

15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Live
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka
ONLINE: Jakub Borguľa dnes ide stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Jakub Borguľa dnes ide stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026. (Autor: TASR)
Sportnet|15. feb 2026 o 08:15
Sledujte s nami ONLINE prenos zo stíhacích pretekov mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jakub Borguľa.

ZOH v Miláne a Cortine 2026 dnes pokračujú stíhacími pretekmi mužov v biatlone.

Jakub Borguľa, ako jediný Slovák, sa dokázal prebojovať do stíhacích pretekov z 58. miesta v šprinte.

Kde sledovať biatlon na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Zimné olympijské hry - Biatlon  2026
15.02.2026 o 11:15
Muži - Stíhacie preteky (12,5 km)
Plánovaný
Prenos
Štartová listina

1. Quentin Fillon Maillet (FRA)
2. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) +14,0
3. Sturla Holm Lægreid (NOR) +16,0
4. Emilien Jacquelin (FRA) +16,0
5. Sebastian Samuelsson (SWE) +25,0
6. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +43,0
7. Martin Ponsiluoma (SWE) +47,0
8. Johan-Olav Botn (NOR) +58,0
9. Eric Perrot (FRA) +1:02,0
10. Philipp Horn (GER) +1:09,0
11. Olli Hiidensalo (FIN) +1:09,0
12. Campbell Wright (USA) +1:10,0
13. Lukas Hofer (ITA) +1:22,0
14. Joscha Burkhalter (SUI) +1:22,0
15. Sebastian Stalder (SUI) +1:34,0
16. Nicola Romanin (ITA) +1:34,0
17. Niklas Hartweg (SUI) +1:39,0
18. Tero Seppälä (FIN) +1:41,0
19. David Zobel (GER) +1:42,0
20. Vítězslav Hornig (CZE) +1:42,0
21. Tuomas Harjula (FIN) +1:43,0
22. Tommaso Giacomel (ITA) +1:43,0
23. Justus Strelow (GER) +1:46,0
24. Vitalij Mandzyn (UKR) +1:47,0
25. Jakov Fak (SLO) +1:52,0
26. Philipp Nawrath (GER) +1:53,0
27. Dmytro Pidručnyj (UKR) +1:55,0
28. Michal Krčmář (CZE) +1:57,0
29. Jan Guńka (POL) +1:57,0
30. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +2:04,0
31. Adam Runnalls (CAN) +2:09,0
32. Rihards Lozbers (LAT) +2:12,0
33. Tomáš Mikyska (CZE) +2:12,0
34. Lovro Planko (SLO) +2:13,0
35. Anton Vidmar (SLO) +2:17,0
36. Miha Dovžan (SLO) +2:17,0
37. Grzegorz Galica (POL) +2:18,0
38. Florent Claude (BEL) +2:21,0
39. Fabian Müllauer (AUT) +2:24,0
40. Otto Invenius (FIN) +2:27,0
41. Fabien Claude (FRA) +2:30,0
42. Blagoj Todev (BUL) +2:31,0
43. Malte Stefansson (SWE) +2:31,0
44. Rene Zahkna (EST) +2:34,0
45. Mikuláš Karlík (CZE) +2:37,0
46. Simon Eder (AUT) +2:38,0
47. Paul Schommer (USA) +2:38,0
48. Zachary Connelly (CAN) +2:40,0
49. Vytautas Strolia (LTU) +2:44,0
50. Patrick Jakob (AUT) +2:44,0
51. Vladislav Kirejev (KAZ) +2:49,0
52. Edgars Mise (LAT) +2:50,0
53. Kristo Siimer (EST) +2:50,0
54. Dmitrij Šamajev (ROU) +2:50,0
55. Logan Pletz (CAN) +2:54,0
56. Konstantin Vasilev (BUL) +2:59,0
57. Konrad Badacz (POL) +3:00,0
58. Jakub Borguľa (SVK) +3:02,0
59. Matija Legović (CRO) +3:06,0
60. Sondre Slettemark (GRL) +3:06,0
Poradie disciplíny

1. Eric Perrot (FRA) 307 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 296 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 264 b
4. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 260 b
5. Martin Ponsiluoma (SWE) 223 b
6. Johan-Olav Botn (NOR) 220 b
7. Quentin Fillon Maillet (FRA) 219 b
8. Emilien Jacquelin (FRA) 173 b
9. Fabien Claude (FRA) 160 b
10. Sturla Holm Lægreid (NOR) 149 b
...
77. Martin Maťko (SVK) 2 b
Vítam všetkých priaznivcov biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Olympijských stíhacích pretekov mužov.

Najlepšiu pozíciu na zisk zlatej medaily bude mať víťaz šprintu Quentin Fillon Maillet, ktorý pôjde na trať s náskokom 13,7s pred druhým Vetlem Sjaastadom Christiansenom a 15,9s pred Sturlom Holmom Leagreidom. Slovensko bude mať v týchto pretekoch zastúpenie vďaka Jakubovi Borguľovi, ktorý vyštartuje z 58. miesta so stratou +3:01,9.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:15.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

Biatlon

Biatlon

