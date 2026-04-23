    Slovensko získalo ďalšie tri body na domácich MS. Pozrite si, ako vyzerá tabuľka skupiny A

    Sportnet|23. apr 2026 o 22:05
    Pozrite si, ako vyzerá aktuálna tabuľka skupiny A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Na ktorom mieste je Slovensko po zápase proti Nórsku?

    Slovenskí hokejisti vyhrali na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov aj druhý zápas.

    Vvo štvrtok si poradili s Nórskom 6:1. Na čele priebežnej tabuľky A-skupiny tak majú plný počet 6 bodov.

    Výborný vstup zverencov Martina Dendisa do zápasu korunovali gólmi Jakub Floriš a Tomáš Selič.

    A hoci Nóri v druhej tretine znížili, slovenskej osemnástke prinavrátil dvojgólové vedenie Michal Jakubec.

    V tretej tretine ešte prikrášlili výsledok Ivan Matta, Maxim Šimko a svojím druhým presným zásahom Selič.

    Slovákov čaká ďalší zápas v Trenčíne v sobotu 25. apríla o 18.00 h proti Fínom.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Slovensko

    2

    2

    0

    0

    0

    8:2

    6

    2.

    Fínsko

    1

    1

    0

    0

    0

    6:1

    3

    3.

    Kanada

    2

    1

    0

    0

    1

    7:2

    3

    4.

    Lotyšsko

    1

    0

    0

    0

    1

    0:6

    0

    5.

    Nórsko

    2

    0

    0

    0

    2

    2:12

    0

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

