Slovensko získalo ďalšie tri body na domácich MS. Pozrite si, ako vyzerá tabuľka skupiny A

Slovenskí hokejisti vyhrali na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov aj druhý zápas.
Vvo štvrtok si poradili s Nórskom 6:1. Na čele priebežnej tabuľky A-skupiny tak majú plný počet 6 bodov.
Výborný vstup zverencov Martina Dendisa do zápasu korunovali gólmi Jakub Floriš a Tomáš Selič.
A hoci Nóri v druhej tretine znížili, slovenskej osemnástke prinavrátil dvojgólové vedenie Michal Jakubec.
V tretej tretine ešte prikrášlili výsledok Ivan Matta, Maxim Šimko a svojím druhým presným zásahom Selič.
Slovákov čaká ďalší zápas v Trenčíne v sobotu 25. apríla o 18.00 h proti Fínom.
