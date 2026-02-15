ONLINE: Monobob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Viktória Čerňanská)

Slovenská monobobistka Viktória Čerňanská dnes ide 1. a 2. jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Čerňanská sa bude snažiť o čo najlepšie umiestnenie pred 3. a 4. jazdou, ktorá je na programe o deň neskôr
Kde sledovať monoboby na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Monoboby na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Monobob žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Viktória Čerňanská, 1. a 2. jazda, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zimné olympijské hry - Boby 2026
15.02.2026 o 10:00
Ženy - Monobob (1. a 2. jazdy)
Plánovaný
Prenos
Závod v Cortina Sliding Centre začne v 10:00, takže si na tento čas nic neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Favoritky olympijského závodu můžeme hledat jak mezi medailistkami z Pekingu, zapomenout ale nelze ani na německé závodnice Lauru Nolteovou, vítězku Světového poháru, Lisu Buckwitzovou, která skončila třetí, nebo celkově druhou Breeanu Walkerovou z Austrálie.
Medaile v této disciplíně se na Hrách poprvé rozdělovaly v roce 2022 v Pekingu a šampionkou se tehdy stala Kaillie Humphriesová z USA, na druhém místě byla jeho krajanka Elana Meyersová Taylorová a zámořskou dominanci dokonala svým třetím místem Kanaďanka Christine de Bruinová.
Američanky se představí i letos, de Bruinová ale bude scházet, po vypršení svého dopingového skandálu se na tyto Hry nedokázala kvalifikovat.
