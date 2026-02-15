ONLINE: Monobob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Viktória Čerňanská)

15.02.2026 06:00
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka
Sportnet|15. feb 2026 o 07:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy v monoboboch žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenská monobobistka Viktória Čerňanská dnes ide 1. a 2. jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Čerňanská sa bude snažiť o čo najlepšie umiestnenie pred 3. a 4. jazdou, ktorá je na programe o deň neskôr

Kde sledovať monoboby na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Monoboby na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Monobob žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Viktória Čerňanská, 1. a 2. jazda, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

Zimné olympijské hry - Boby  2026
15.02.2026 o 10:00
Ženy - Monobob (1. a 2. jazdy)
Plánovaný
Prenos
Závod v Cortina Sliding Centre začne v 10:00, takže si na tento čas nic neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Favoritky olympijského závodu můžeme hledat jak mezi medailistkami z Pekingu, zapomenout ale nelze ani na německé závodnice Lauru Nolteovou, vítězku Světového poháru, Lisu Buckwitzovou, která skončila třetí, nebo celkově druhou Breeanu Walkerovou z Austrálie.
Medaile v této disciplíně se na Hrách poprvé rozdělovaly v roce 2022 v Pekingu a šampionkou se tehdy stala Kaillie Humphriesová z USA, na druhém místě byla jeho krajanka Elana Meyersová Taylorová a zámořskou dominanci dokonala svým třetím místem Kanaďanka Christine de Bruinová.

Američanky se představí i letos, de Bruinová ale bude scházet, po vypršení svého dopingového skandálu se na tyto Hry nedokázala kvalifikovat.
Dobrý den u bobového sportu. Společně se podíváme na první dvě jízdy závodu monobobu žen.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 10:00.

