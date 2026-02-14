    15.02.2026 06:00
    Deň 9
    Miláno a Cortina 2026
    Denný programProgram SlovákovVonnová

    Program a výsledky Slovákov dnes - nedeľa, 15. február - ZOH Miláno 2026

    Sportnet|15. feb 2026 o 00:00
    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 9 (15.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 9. V nedeľu 15. februára sa predstavia ďalší Slováci.

    Ako prvá sa do akcie dostane lyžiarka Rebeka Jančová , ktorá pôjde prvé kolo obrovského slalomu.

    V prípade, že dôjde do cieľa, sa predstaví aj v druhom kole, ktoré začína od 13.30 hod.

    V stíhacích pretekoch mužov sa predstaví Jakub Borguľa, medzi ženami budú štartovať Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.

    V monoboboch žien sa predstaví Viktória Čerňanská. Program Slovákov uzavrie Kira Maria Kapustíková skokom na lyžiach z veľkého mostíku.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v nedeľu 15. februára 2026 (deň 9).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 9)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    15. február

    10:00

    Rebeka Jančová, Katarína Šrobová

    zjazdové lyžovanie

    obrovský slalom, 1. kolo

    15. február

    10:00

    Viktória Čerňanská

    boby

    monoboby, 1. jazda

    15. február

    11:15

    Jakub Borguľa

    biatlon

    stíhacie preteky mužov

    15. február

    11:50

    Viktória Čerňanská

    boby

    monoboby, 2. jazda

    15. február

    13:30

    Rebeka Jančová, Katarína Šrobová

    zjazdové lyžovanie

    obrovský slalom, 2. kolo?

    15. február

    14:45

    Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová Ema Kapustová

    biatlon

    stíhacie preteky žien

    15. február

    18:45

    Kira Kapustíková

    skoky na lyžiach

    veľký mostík, 1. kolo

    15. február

    19:57

    Kira Kapustíková

    skoky na lyžiach

    veľký mostík, finálové kolo?

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
    Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
    dnes 00:27|1
