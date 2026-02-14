Program a výsledky Slovákov dnes - nedeľa, 15. február - ZOH Miláno 2026

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 9. V nedeľu 15. februára sa predstavia ďalší Slováci.
Ako prvá sa do akcie dostane lyžiarka Rebeka Jančová , ktorá pôjde prvé kolo obrovského slalomu.
V prípade, že dôjde do cieľa, sa predstaví aj v druhom kole, ktoré začína od 13.30 hod.
V stíhacích pretekoch mužov sa predstaví Jakub Borguľa, medzi ženami budú štartovať Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.
V monoboboch žien sa predstaví Viktória Čerňanská. Program Slovákov uzavrie Kira Maria Kapustíková skokom na lyžiach z veľkého mostíku.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v nedeľu 15. februára 2026 (deň 9).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 9)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
10:00
obrovský slalom, 1. kolo
10:00
monoboby, 1. jazda
11:15
stíhacie preteky mužov
11:50
monoboby, 2. jazda
13:30
obrovský slalom, 2. kolo?
14:45
Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová Ema Kapustová
stíhacie preteky žien
18:45
veľký mostík, 1. kolo
19:57
veľký mostík, finálové kolo?
