    Dáni ťažili zo skvelého úvodu. Lotyši nedokázali v závere vyrovnať proti unavenému súperovi

    Nikolaj Ehlers (24) sa teší z gólu Dánov.
    Nikolaj Ehlers (24) sa teší z gólu Dánov.
    Sportnet, TASR|15. feb 2026 o 21:36
    Hokejisti Dánska zdolali v zápase skupiny C na hokejovom turnaji na ZOH 2026 tím Lotyšska. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina C

    Dánsko - Lotyšsko 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

    Góly: 1. Olesen (Aagaard), 5. Aagaard (Olesen, Wejse), 17. Ehlers (Bjorksrand, M. Lauridsen), 58. Olesen (O. Lauridsen, Eller) - 20. Zile (Jaks, Tralmaks), 27. Tralmaks (Zile, Girgensons).

    Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Furlatt - Brisebois (obaja Kan.), Davis (USA), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 3983

    Dánsko: Andersen - M. Lauridsen, J. Jensen, Setkov, Nich. Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Lassen - Ehlers, True, Bjorkstrand - Nick. Jensen, Eller, Blichfeld - Aagaard, Fisker Mölgaard, Olesen - Russell, Wejse, Storm

    Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Cibulskis - Tralmaks, Girgensons, Vilmanis - Daugavinš, Blueger, Krastenbergs - Balcers, Ločmelis, Rih. Bukarts - Dzierkals, Batna, Ravinskis - Rob. Bukarts

    Hokejisti Dánska vyhrali nad Lotyšskom 4:2 v záverečnom zápase oboch tímov v základnej C-skupiny na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.

    Lotyši nevyužili príležitosť dostať sa na 2. miesto a získať výhodnejšiu pozíciu do osemfinálového pavúka.

    O konečnom poradí v C-skupine rozhodne večerný zápas USA - Nemecko (od 21.10), ktorý zároveň definitívne určí dvojicu predkola play off, z ktorej vzíde súper Slovenska vo štvrťfinále.

    Priebeh zápasu

    Dáni mali ideálny štart do zápasu, keď Olesen už v 23. sekunde potrestal chybu súpera v rozohrávke. Od 5. minúty bolo už 2:0 po tom, čo Aagaard využil presilovku.

    Gól Ehlersa v 17. minúte znamenal už trojgólový náskok, no gól „do šatne“ v podaní Zileho vrátil Lotyšov do zápasu. Lotyši sa snažili vyrovnať a v 27. minúte ich k tomu priblížil presný zásah Tralmaksa - 3:2.

    Lotyši mali v tretej tretine výrazne navrch, no obranu Dánov nedokázali prekonať ani počas hry bez brankára. V nej Olesen uzavrel skóre zápasu na 4:2.

