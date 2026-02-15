Priznala, že už nemá veľa síl. Česká superstar naznačila koniec kariéry

15.02.2026 06:00
Markéta Davidová.
Markéta Davidová. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. feb 2026 o 09:54
Prezradila, že má ešte viac vyskočenú platničku v porovnaní s predošlým rokom.

Česká biatlonistka Markéta Davidová naznačila po sobotňajších rýchlostných pretekoch na 7,5 km na ZOH 2026 možný koniec aktívnej kariéry.

Dvadsaťdeväťročnú pretekárku sužujú už dlhší čas zdravotné problémy, v Anterselve prišla do cieľa až na 81. priečke.

So štyrmi streleckými chybami stratila Davidová na víťaznú Nórku Maren Kirkeeideovú viac ako štyri minúty. V emotívnom rozhovore pre ČT Sport otvorene opísala svoju situáciu:

„Dúfam, že si ma budú ľudia pamätať hlavne z iných pretekov. Síl bojovať už veľa nie je. Mala som plán nechať tam všetko a bojovať až do konca.

Bohužiaľ, zradila ma ležka, aj keď som cvakala podľa toho, čo nám povedal tréner pred štartom, ale veľmi to nevyšlo.

Chcela by som sa poďakovať všetkým, hlavne doktorom, ktorí sa o mňa starali a zariadili, aby som tu mohla byť. Je to pre mňa veľmi dôležité. V príprave som obetovala fakt veľa.“

Davidovú už dlhší čas trápia problémy s chrbtom. „S čistým svedomím môžem povedať, že som urobila maximum a ľudia okolo mňa tiež.

Veľmi ma to mrzí, možno to bol môj posledný výsledok, ale snáď si budú ľudia pamätať aj tie lepšie. Viem, čo ma čaká v najbližších mesiacoch, takže uvidím, ako sa s tým popasujem,“ dodala česká reprezentantka po sobotňajšom vystúpení na ZOH 2026.

Na sociálnej sieti neskôr prezradila, že má ešte viac vyskočenú platničku v porovnaní s predošlým rokom.

