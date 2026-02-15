15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Live
Federica Brignoneová.
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
Martin Ponsiluoma.
Švéd dostal darček, ktorý využil naplno. Francúz si pokazil preteky na poslednej streľbe
Viktória Čerňanská.
Čerňanskej nevyšla úvodná jazda. Predbehla ju aj pretekárka z Jamajky
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 9Súvisiace

Už ju má na krku. Hurajt si na ZOH prebral striebornú medailu

Bývalý slovenský biatlonista a strieborný medaiista z Vancouveru 2010 Pavol Hurajt.
Bývalý slovenský biatlonista a strieborný medaiista z Vancouveru 2010 Pavol Hurajt. (Autor: TASR)
TASR|15. feb 2026 o 12:38
ShareTweet0

Štyridsaťosemročný Hurajt sa stal oficiálne strieborným medailistom už vlani v septembri.

Bývalý slovenský biatlonista Pavol Hurajt dostal po šestnástich rokoch striebornú medailu za preteky s hromadným štartom na zimných olympijských hrách 2010.

Vo Vancouveri získal pôvodne bronz, no po rozuzlení dlhej dopingovej ságy vtedajšieho víťaza Jevgenija Usťugova sa posunul o priečku vyššie.

Cenný kov mu odovzdala v nedeľu v Anterselve, kde sa odohrávajú biatlonové súťaže počas ZOH v Taliansku, slovenská členka MOV a bronzová medailistka v skeete z Londýna 2012 Danka Hrbeková.

Na najvyššiu priečku sa posunul pôvodne druhý Francúz Martin Fourcade a na bronzový stupienok zo štvrtej priečky Rakúšan Christoph Sumann.

Štyridsaťosemročný Hurajt sa stal oficiálne strieborným medailistom už vlani v septembri, keď o tom rozhodla na svojom zasadnutí exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Zároveň potvrdila aj výsledkové zmeny v ďalších biatlonových súťažiach vo Vancouveri i na ZOH 2014 v Soči.

Hurajt sa tak posunul o priečku vyššie aj vo výsledkoch individuálnych pretekov na 20 km, v ktorých skončil pôvodne piaty.

Stalo sa tak po tom, čo Usťugov neuspel s odvolaniami na MOV i Športovom arbitrážnom súde (CAS) a diskvalifikovali ho z výsledkových listín ZOH 2010 i 2014.

Rus mal nezrovnalosti a neštandardné hodnoty krvných údajov v jeho biologickom pase, ktoré podľa Jednotky pre integritu biatlonu (BIU) dokazujú porušenie antidopingových pravidiel.

Podľa organizácie mu pomáhali pri utajovaní umelého zvyšovania výkonnosti vďaka dopingu, za čo dostal spätný štvorročný zákaz činnosti od 24. januára 2010 do konca sezóny 2013/14, keď oficiálne ukončil kariéru.

Tam patrí aj zlatá medaila zo štafety zo ZOH 2014 v Soči. Tá pripadla pôvodne druhým Nemcom Erikovi Lesserovi, Danielovi Böhmovi, Arndovi Peifferovi a Simonovi Schemppovi.

Striebro poputuje do Rakúska a bronz pripadne Nórsku. Slovenská štafeta v zložení Hurajt, Tomáš Hasilla, Miroslav Matiaško a Matej Kazár sa posunula z jedenástej na desiatu priečku.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

Bývalý slovenský biatlonista a strieborný medaiista z Vancouveru 2010 Pavol Hurajt.
Bývalý slovenský biatlonista a strieborný medaiista z Vancouveru 2010 Pavol Hurajt.
Už ju má na krku. Hurajt si na ZOH prebral striebornú medailu
dnes 12:38
Olympijské kruhy.
dnes 11:06|7
Český minister chce organizovať ZOH. Ako možného partnera si vybral SlovenskoNajbližšie voľné termíny sú v rokoch 2038 a 2040.
dnes 11:06|7
Markéta Davidová.
dnes 09:54
Priznala, že už nemá veľa síl. Česká superstar naznačila koniec kariéryPrezradila, že má ešte viac vyskočenú platničku v porovnaní s predošlým rokom.
dnes 09:54
ONLINE: Jakub Borguľa dnes ide stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.online
dnes 08:15
Biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026: Borguľa sa posunul, zlato berie PonsiluomaSledovali ste s nami ONLINE prenos zo stíhacích pretekov mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jakub Borguľa.
dnes 08:15
ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.online
dnes 11:45
ONLINE: Stíhacie preteky žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Kuzminová, Bátovská Fialková)Sledujte s nami ONLINE prenos zo stíhacích pretekov žien v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 11:45
ONLINE: Viktória Čerňanská dnes ide 1. a 2. jazdu v monoboboch na ZOH 2026. online
dnes 07:00
ONLINE: Monobob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Viktória Čerňanská)Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy v monoboboch žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 1. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026. online
dnes 07:00
Lyžovanie na ZOH Miláno a Cortina 2026: Jančová nedokončila, prvá je BrignoneováSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 2. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026. online
dnes 10:30
ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 10:30
Mikael Kingsbury.
dnes 12:14
Zlato v novej disciplíne berie najväčší favorit. Austrália oslavuje bronzDo finále sa dostali obaja favoriti na zisk najcennejšieho kovu.
dnes 12:14
Bývalý slovenský biatlonista a strieborný medaiista z Vancouveru 2010 Pavol Hurajt.
dnes 12:38
Už ju má na krku. Hurajt si na ZOH prebral striebornú medailuŠtyridsaťosemročný Hurajt sa stal oficiálne strieborným medailistom už vlani v septembri.
dnes 12:38
Biatlon

Biatlon

Bývalý slovenský biatlonista a strieborný medaiista z Vancouveru 2010 Pavol Hurajt.
Bývalý slovenský biatlonista a strieborný medaiista z Vancouveru 2010 Pavol Hurajt.
Už ju má na krku. Hurajt si na ZOH prebral striebornú medailu
dnes 12:38
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Biatlon»Už ju má na krku. Hurajt si na ZOH prebral striebornú medailu