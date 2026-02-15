15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Live
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka
ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)

ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 1. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026.
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 1. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|15. feb 2026 o 07:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová dnes ide 1. kolo obrovského slalomu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Druhé kolo je na programe od 13.30 hod. Postupujú doň všetky lyžiarky, ktoré úspešne zvládnu trať a dôjdu do cieľa.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie na ZOH v TV?
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Zjazdové lyžovanie žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Rebeka Jančová, 1. kolo, obrovský slalom, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie  2025/2026
15.02.2026 o 10:00
Ženy - Obrovský slalom (1. kolo)
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny

1. Julia Scheibová (AUT) 560 b
2. Camille Rastová (SUI) 421 b
3. Sara Hectorová (SWE) 329 b
4. Alice Robinsonová (NZL) 312 b
5. Mikaela Shiffrinová (USA) 293 b
6. Paula Moltzanová (USA) 232 b
7. Thea Louise Stjernesundová (NOR) 218 b
8. Valérie Grenierová (CAN) 212 b
9. Zrinka Ljutićová (CRO) 207 b
10. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) 189 b
Poradie SP

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133 b
2. Camille Rastová (SUI) 963 b
3. Emma Aicherová (GER) 684 b
4. Paula Moltzanová (USA) 614 b
5. Sara Hectorová (SWE) 597 b
6. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
7. Sofia Goggiaová (ITA) 586 b
8. Julia Scheibová (AUT) 570 b
9. Alice Robinsonová (NZL) 549 b
10. Lara Colturiová (ALB) 467 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Olympijských pretekov žien v Obrovskom slalome.

Zlato z Pekingu tu bude obhajovať Sara Hectorová. Striebro sa pokúsi obhájiť Federica Brignoneová. Bronzovú medailu sa s určitosťou nepodarí obhájiť Lare Gutovej-Behramiovej, ktorá na tejto olympiáde z dôvodu zranenia neštartuje.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Viktória Čerňanská dnes ide 1. a 2. jazdu v monoboboch na ZOH 2026.
ONLINE: Monobob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Viktória Čerňanská)
Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy v monoboboch žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 1. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026.
ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)
Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
