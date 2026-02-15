ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)

Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová dnes ide 1. kolo obrovského slalomu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Druhé kolo je na programe od 13.30 hod. Postupujú doň všetky lyžiarky, ktoré úspešne zvládnu trať a dôjdu do cieľa.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazdové lyžovanie žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Rebeka Jančová, 1. kolo, obrovský slalom, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie 2025/2026
15.02.2026 o 10:00
Ženy - Obrovský slalom (1. kolo)
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Julia Scheibová (AUT) 560 b
2. Camille Rastová (SUI) 421 b
3. Sara Hectorová (SWE) 329 b
4. Alice Robinsonová (NZL) 312 b
5. Mikaela Shiffrinová (USA) 293 b
6. Paula Moltzanová (USA) 232 b
7. Thea Louise Stjernesundová (NOR) 218 b
8. Valérie Grenierová (CAN) 212 b
9. Zrinka Ljutićová (CRO) 207 b
10. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) 189 b
1. Julia Scheibová (AUT) 560 b
2. Camille Rastová (SUI) 421 b
3. Sara Hectorová (SWE) 329 b
4. Alice Robinsonová (NZL) 312 b
5. Mikaela Shiffrinová (USA) 293 b
6. Paula Moltzanová (USA) 232 b
7. Thea Louise Stjernesundová (NOR) 218 b
8. Valérie Grenierová (CAN) 212 b
9. Zrinka Ljutićová (CRO) 207 b
10. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) 189 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133 b
2. Camille Rastová (SUI) 963 b
3. Emma Aicherová (GER) 684 b
4. Paula Moltzanová (USA) 614 b
5. Sara Hectorová (SWE) 597 b
6. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
7. Sofia Goggiaová (ITA) 586 b
8. Julia Scheibová (AUT) 570 b
9. Alice Robinsonová (NZL) 549 b
10. Lara Colturiová (ALB) 467 b
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133 b
2. Camille Rastová (SUI) 963 b
3. Emma Aicherová (GER) 684 b
4. Paula Moltzanová (USA) 614 b
5. Sara Hectorová (SWE) 597 b
6. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
7. Sofia Goggiaová (ITA) 586 b
8. Julia Scheibová (AUT) 570 b
9. Alice Robinsonová (NZL) 549 b
10. Lara Colturiová (ALB) 467 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Olympijských pretekov žien v Obrovskom slalome.
Zlato z Pekingu tu bude obhajovať Sara Hectorová. Striebro sa pokúsi obhájiť Federica Brignoneová. Bronzovú medailu sa s určitosťou nepodarí obhájiť Lare Gutovej-Behramiovej, ktorá na tejto olympiáde z dôvodu zranenia neštartuje.
Zlato z Pekingu tu bude obhajovať Sara Hectorová. Striebro sa pokúsi obhájiť Federica Brignoneová. Bronzovú medailu sa s určitosťou nepodarí obhájiť Lare Gutovej-Behramiovej, ktorá na tejto olympiáde z dôvodu zranenia neštartuje.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara