Stratil puk z dohľadu, bol z toho kuriózny gól. Musel som to hodiť za hlavu, vraví americký brankár

Americký hokejový brankár Jeremy Swayman si v sobotňajšom zápase C-skupiny na olympijskom turnaji v Miláne proti Dánsku (6:3) pripísal 18 úspešných zákrokov, no inkasoval aj kuriózny gól z hokejky Nicholasa Jensena po strele z takmer tridsiatich metrov.
Pre 27-ročného brankára sa premiéra na ZOH 2026 nezačala najlepšie, keď prvý gól inkasoval už v druhej minúte.
Američanom sa podarilo vyrovnať, no v 12. minúte vyslal Nicholas Jensen nevinne vyzerajúcu strelu od červenej čiary, ktorá sa prekvapujúco skončila v sieti.
„Bol to puk v dokonalej výške a ja som ho stratil z dohľadu,“ vyjadril sa ku kurióznemu zásahu Swayman.
VIDEO: Gól Dánska z polovice ihriska
„Určite by som rád zobral ten gól späť. Na tejto úrovni je potrebné zostať aj po takomto momente koncentrovaný. Musíte to hodiť za hlavu a snažiť sa zastaviť ďalšiu strelu.“
Pre Jensena to bol len štvrtý gól v reprezentačnom drese. „Najprv som chcel puk iba nahodiť do pásma, no povedal som si, že ho skúsim poslať na bránku. Mal som šťastie,“ okomentoval svoj gól tridsaťšesťročný Dán.
Favoritovi sa podarilo zápas otočiť a brankár Bostonu Bruins si pri svojom debute pod piatimi kruhmi pripísal víťazstvo. „Verili sme mu. Je to dobrý brankár,“ konštatoval podľa AP tréner USA Mike Sullivan.
Američania tak po dvoch zápasoch figurujú podľa očakávania na čele skupiny a majú na dosah priamy postup do štvrťfinále.
V záverečnom skupinovom dueli sa proti nim postaví Nemecko. Do bránky by mal nastúpiť Connor Hellebuyck, opora Winnipegu Jets.
VÝSLEDKY 14.2.2026 - ZOH 2026 HOKEJ
