Ako deň a noc. Jedna zbytočná strata puku zmenila obraz hry. Zaskočilo nás to, krútil hlavou obranca

Slovenskí hokejisti prehrali vo štvrtkovom prípravnom zápase pred MS 2026 s Nemeckom 1:3.
Po sľubnom vstupe do stretnutia, v ktorom sa ujali vedenia, sa od druhej tretiny úplne vytratili. Jediný gól strelil Martin Faško-Rudáš.
„Bol to zápas odlišných tretín. Mali sme veľmi dobrú prvú tretinu, energiu, dobre sme napádali, dostávali sme súpera pod tlak, mali sme hru vo svojich rukách.
Druhá tretina bola presný opak. Výpadok v druhej tretine nás stál celý zápas," zhrnul stretnutie tréner Vladimír Országh pre JOJ Šport.
„Verím, že chalani si to rozoberú a v sobotu to bude lepší zápas,“ poznamenal k odvete televízny expert a bývalý reprezentant Branko Radivojevič.
Vydarená presilová hra
Slováci vstúpili do zápasu aktívnejšie. Prvú presilovú hru síce nevyužili, no hneď v druhej sa presadili – v šiestej minúte skóroval Faško-Rudáš po krásnej prihrávke Hrivíka.
„Je dôležité, že sme odpovedali na tú prvú, ktorá nebola vydarená. Veľmi pekne zohraná akcia, krásna žabička na hokejku, pre brankára nechytateľná strela," ocenil Radivojevič.
„Na to tam Marek je, má skúsenosti, vie poslať krásnu prihrávku – veľmi pekná hokejová akcia," doplnil Rastislav Konečný.
Spokojnosť s úvodným dejstvom neskrýval ani samotný strelec gólu. „V prvej tretine sme boli agresívni a dobrí po celom ľade. Vychádzali nám veci, mali sme dosť striel. Strelili sme jeden gól,“ uviedol Faško-Rudáš.
Slovensko držalo tempo, rýchlo sa dostávalo z obranného pásma a Nemcov k ničomu výraznému nepúšťalo.
„Boli sme aktívnejší na začiatku zápasu, vedenie je zaslúžené. Nemci nemali veľa príležitostí," zhodnotil expert.
„Myslím, že sme mali dosť z hry, boli sme silní na puku. Musíme v tom pokračovať, možno byť viac pred brankárom. Chlapci v presilovej hre odviedli dobrú prácu," doplnil útočník Jakub Minárik.
„Mali sme dobrý úvod, prvá tretina z našej strany bola dobrá,“ potvrdil útočník Adam Liška.
Ako deň a noc
Ak bola prvá tretina zo slovenskej strany výborná, tá druhá priniesla absolútny kolaps. Obraz hry sa výrazne zmenil už po 16 sekundách. Samuel Kňažko mal na hokejke čistý puk, no po chybe ho stratil a Nemec Hede bleskovo vyrovnal na 1:1.
„Nemecký hráč mu puk šikovne vypichol. Samo sa zamotal medzi nohami, ani neviem ako, a Nemci skórovali,“ opísal situáciu Radivojevič.
K nevydarenej pasáži sa vrátil aj tréner Országh. „Zbytočná chyba hneď v prvom striedaní poznačila celú tretinu. Zbytočne sme zdržiavali puky. Nemci zlepšili hru a dostávali nás pod tlak, hrali sme komplikovane.“
Slováci ostali zaskočení. „V druhej tretine sme mali zlý vstup a tam sa zmenilo momentum hry. Iniciatíva bola na strane súpera,“ priznal Liška.
Nemci začali vysoko napádať, vyhrávať osobné súboje a v 29. minúte zužitkovali tlak. Slovenskí hráči nedokázali získať puk a Kinder prekonal inak skvele chytajúceho Rabčana na 2:1.
„Začíname robiť viac a viac chýb. Nemci boli pripravení na dorážky, cítiť z nich hlad po góle,“ reagoval na druhý nemecký gól Radivojevič.
„V druhej tretine sa to zosypalo. Začali sme vymýšľať veci, ktoré nechceme robiť a hrať. Dostali sme dva góly z dorážok, to sa nesmie stávať, musíme byť dôrazní,“ komentoval Faško-Rudáš.
Konečný hodnotil prostrednú časť kriticky. „Bolo to ako deň a noc, keď hodnotíme prvú a druhú tretinu. Nemci boli všade skôr a vyhrávali osobné súboje.
Mali sme slabý dôraz. Nedokázali sme nadviazať na silný výkon v prvej tretine, druhá časť nás absolútne zaskočila.“
„Nechcem povedať, že sme niečo podcenili, ale Nemci začali hrať v druhej tretine iný hokej. Zaskočilo nás to, nemalo by sa to stávať,“ reagoval obranca Adam Žiak po druhej tretine.
Niekoľko svetlých momentov nestačilo
Snaha o vyrovnanie v tretej tretine narazila na nemeckú efektivitu a slovenskú bezradnosť. Zverenci Vladimíra Országha nevyužili presilovku v úvode tretej časti a vzápätí išiel na trestnú lavicu Bodák.
Nemci pri početnej výhode opäť skórovali. V 45. minúte poslal Fischbuch peknú strelu pod vyrážačku, na ktorú Rabčan nemal šancu reagovať – 3:1.
Pri hre 5 na 5 bola ofenzíva slovenského tímu bezzubá. „Tretia tretina bola mixom prvej a druhej. Mali sme aj dobré momenty, ale efektivita nám nepriala,“ podotkol Konečný.
Nepomohla ani hra bez brankára v samotnom závere.
„Bolo to také rozhádzané. Len sme to nahadzovali na bránu a Nemci boli rýchlejší. Nedokázali sme ani vystreliť, na hokejkách bola netrpezlivosť a iba sme pozerali, kto čo urobí,“ opísal záverečné sekundy Radivojevič, ktorý však aj napriek prehre našiel pozitíva.
Vyzdvihol výkon brankára Rabčana a za najlepšieho hráča slovenského výberu označil Faška-Rudáša, ktorý si podľa neho pýta nomináciu na šampionát.
Tréner Országh naznačil, že pred sobotňajšou odvetou ich čaká s tímom veľa práce.
„V tretej tretine sme chceli niečo urobiť s výsledkom, ale Nemci si to postrážili. Nemôžeme na medzinárodnom poli poľaviť, súper vám to hneď vráti. Je tu veľa vecí, z ktorých si môžeme niečo zobrať do ďalšieho zápasu. Potrebujeme hrať 60 minút, ak chceme byť úspešní.“
