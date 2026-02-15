    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    S kým budú hrať Slováci vo štvrťfinále? Potenciálny súper hrá posledný zápas

    Slovenskí hokejisti na ZOH 2026. (Autor: TASR)
    Boris Vanya|15. feb 2026 o 21:45
    Slováci nastúpia na štvrťfinále v stredu.

    Slovenskí hokejisti sú bližšie k poznaniu, kto bude v stredu ich súper vo štvrťfinále na zimných olympijských hrách.

    Do kompletnej skladačky zostáva doplniť posledný dielik, záverečný zápas skupinovej fázy medzi USA a Nemeckom (hrá sa v týchto chvíľach).

    Z Milána píšu Boris Vanya a Martin TurčinZ Milána píšu Boris Vanya a Martin Turčin

    Výsledok súboja Lotyšsko - Dánsko však veľa napovedal. Dáni mali výborný nástup do zápasu a v prvej tretine viedli už 3:0. Lotyši potom pridali a z veľkého náporu vyťažili dva góly. V hre bez brankára však inkasovali štvrtý gól.

    Čo to znamená pre nasadenie mužstiev v ďalšej fáze turnaja?

    Podľa formátu olympijského turnaja sa po skupinovej fáze zoradí všetkých 12 účastníkov do jednej tabuľky.

    Najprv víťazi skupín na pozície 1 až 3 podľa bodového zisku a skóre, za nich druhé tímy zo skupín na pozície 4 až 6 opäť podľa bodov a skóre, tretí zo skupín idú na pozície 7 až 9 a štvrté tímy na pozície 10 až 12.

    Prvé štyri tímy z tejto tabuľky postupujú priamo do štvrťfinále, zvyšných osem mužstiev čaká v utorok play off podľa kľúča 5. vs 12, 6. vs 11., 7. vs 10. a 8. vs 9.

    Za predpokladu, že favorizovaný tím USA zdolá Nemecko za tri body, čo je najpravdepodobnejší scenár, budú dvojice vyraďovacej fázy vyzerať nasledovne:

    Osemfinále 

    • Česko - Lotyšsko
    • Švédsko - Dánsko
    • Švajčiarsko - Taliansko
    • Nemecko - Francúzsko

    Štvrťfinále

    • Kanada vs Česko/Lotyšsko
    • USA vs Švédsko/Dánsko
    • Slovensko vs Nemecko/Francúzsko
    • Fínsko vs Švajčiarsko/Taliansko

    Ďalšie scenáre pripadajú do úvahy, ak Nemecko prekvapí v zápase proti USA. Ak Nemci vyhrajú 1:0, 2:1, 3:2, súperom Slovenska budú Švédi alebo ich súper z play off.

    Akékoľvek iné víťazstvo Nemecka znamená, že štvrťfinálový súper Slovenska vzíde z dvojice Švajčiarsko - Francúzsko.

