S kým budú hrať Slováci vo štvrťfinále? Potenciálny súper hrá posledný zápas

Slovenskí hokejisti sú bližšie k poznaniu, kto bude v stredu ich súper vo štvrťfinále na zimných olympijských hrách.
Do kompletnej skladačky zostáva doplniť posledný dielik, záverečný zápas skupinovej fázy medzi USA a Nemeckom (hrá sa v týchto chvíľach).
Výsledok súboja Lotyšsko - Dánsko však veľa napovedal. Dáni mali výborný nástup do zápasu a v prvej tretine viedli už 3:0. Lotyši potom pridali a z veľkého náporu vyťažili dva góly. V hre bez brankára však inkasovali štvrtý gól.
Čo to znamená pre nasadenie mužstiev v ďalšej fáze turnaja?
Podľa formátu olympijského turnaja sa po skupinovej fáze zoradí všetkých 12 účastníkov do jednej tabuľky.
Najprv víťazi skupín na pozície 1 až 3 podľa bodového zisku a skóre, za nich druhé tímy zo skupín na pozície 4 až 6 opäť podľa bodov a skóre, tretí zo skupín idú na pozície 7 až 9 a štvrté tímy na pozície 10 až 12.
Prvé štyri tímy z tejto tabuľky postupujú priamo do štvrťfinále, zvyšných osem mužstiev čaká v utorok play off podľa kľúča 5. vs 12, 6. vs 11., 7. vs 10. a 8. vs 9.
Za predpokladu, že favorizovaný tím USA zdolá Nemecko za tri body, čo je najpravdepodobnejší scenár, budú dvojice vyraďovacej fázy vyzerať nasledovne:
Osemfinále
- Česko - Lotyšsko
- Švédsko - Dánsko
- Švajčiarsko - Taliansko
- Nemecko - Francúzsko
Štvrťfinále
- Kanada vs Česko/Lotyšsko
- USA vs Švédsko/Dánsko
- Slovensko vs Nemecko/Francúzsko
- Fínsko vs Švajčiarsko/Taliansko
Ďalšie scenáre pripadajú do úvahy, ak Nemecko prekvapí v zápase proti USA. Ak Nemci vyhrajú 1:0, 2:1, 3:2, súperom Slovenska budú Švédi alebo ich súper z play off.
Akékoľvek iné víťazstvo Nemecka znamená, že štvrťfinálový súper Slovenska vzíde z dvojice Švajčiarsko - Francúzsko.
