Vicemajstri sveta vedú po krátkom programe. Obhajcom zlata patrí až šiesta priečka

ZOH 2026 - krasokorčuľovanie
športové dvojice - po krátkom programe:
Poradie
Mená
Krajina
Počet bodov
1.
Minerva Haseová, Nikita Volodin
Nemecko
80,01 b.
2.
Anastasia Metelkinaová, Luka Berulawa
Gruzínsko
75,46 b.
3.
Lia Pereiraová, Trennt Michaud
Kanada
74,60 b.
4.
Maria Pavlovová, Alexej Sviatčenko
Maďarsko
73,87 b.
5.
Riku Miurová, Rjuči Kihara
Japonsko
73,11 b.
6.
Suej Wen-ťing, Chan Cchung
Čína
72,66 b.
Nemeckí krasokorčuliari Minerva Haseová a Nikita Volodin sú po krátkom programe na čele súťaže športových dvojíc na ZOH 2026.
V nedeľu si vicemajstri sveta od rozhodcov vyslúžili za svoje predstavenie najvyššiu známku 80,01 bodu.
Na druhej pozícii figurujú priebežne Anastasija Metelkinová a Luka Berulava z Gruzínska výkonom 75,46, tretí sú Kanaďania Lia Pereirová a Michaud Trennt (74,60).
Obhajcom zlata Suej Wen-ťing a Chan Cchung z Číny patrí zatiaľ šiesta priečka. Voľné jazdy sú na programe v pondelok.
