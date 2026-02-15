15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Federica Brignoneová,
Fenomenálna Brignoneová vyhrala ďalšie zlato. Dve lyžiarky zajazdili dvakrát rovnaký čas a berú medailu
Paulína Bátovská Fialková počas stíhacích pretekov na 7,5km na zimných olympijských hrách v Anterselve.
Bátovská Fialková: Nebolo by fér, aby som to vzdala. Budem bojovať ešte v štafete
Lisa Vittozziová.
Historická výhra pre domáce Taliansko. Víťazka šprintu zahodila zlato na poslednej streľbe
Federica Brignoneová.
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
Nemecká lyžiarka Lena Dürrová po jazde v 2. kole obrovského slalomu na ZOH 2026.
Po životnej jazde siahala na cenný kov. Nemka však prežila chvíle ako pri zlate Vlhovej
Na snímke slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
Kapustíkovej to nevyšlo ani na veľkom mostíku. Do druhého kola nepostúpila
Vicemajstri sveta vedú po krátkom programe. Obhajcom zlata patrí až šiesta priečka

Minerva Haseová, Nikita Volodin.
Minerva Haseová, Nikita Volodin. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. feb 2026 o 23:34
Vyslúžili si za svoje predstavenie najvyššiu známku 80,01 bodu.

ZOH 2026 - krasokorčuľovanie

športové dvojice - po krátkom programe:

Poradie

Mená

Krajina

Počet bodov

1.

Minerva Haseová, Nikita Volodin

Nemecko

80,01 b.

2.

Anastasia Metelkinaová, Luka Berulawa

Gruzínsko

75,46 b.

3.

Lia Pereiraová, Trennt Michaud

Kanada

74,60 b.

4.

Maria Pavlovová, Alexej Sviatčenko

Maďarsko

73,87 b.

5.

Riku Miurová, Rjuči Kihara

Japonsko

73,11 b.

6.

Suej Wen-ťing, Chan Cchung

Čína

72,66 b.

Nemeckí krasokorčuliari Minerva Haseová a Nikita Volodin sú po krátkom programe na čele súťaže športových dvojíc na ZOH 2026.

V nedeľu si vicemajstri sveta od rozhodcov vyslúžili za svoje predstavenie najvyššiu známku 80,01 bodu.

Na druhej pozícii figurujú priebežne Anastasija Metelkinová a Luka Berulava z Gruzínska výkonom 75,46, tretí sú Kanaďania Lia Pereirová a Michaud Trennt (74,60).

Obhajcom zlata Suej Wen-ťing a Chan Cchung z Číny patrí zatiaľ šiesta priečka. Voľné jazdy sú na programe v pondelok.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský.
Slafkovský sa drží v popredí medzi kanadskými hviezdami. Kanadské bodovanie na ZOH 2026
teraz
Minerva Haseová, Nikita Volodin.
Fín Elias Lajunen so zdravotníkom.
Hrôzostrašný pád Fína v kvalifikácii. Je synom trojnásobného olympijského šampiónaOsemnásťročný lyžiar stratil po odraze kontrolu a narazil chrbtom na zľadovatenú plochu.
Johannes Hösflot Kläbo.
Už je najlepší a sám. Kläbo má najviac medailí v histórii ZOHDeviate zlato získal v mužskej štafete.
Talianka Federica Brignoneová počúva hymnu po zisku zlata.
Medaily na ZOH Miláno 2026: Taliani prekonali rekord, Nóri naďalej na čele (15. február)Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 9 (nedeľa, 15. február).
Anna Odine Strömová.
Nórka má double. Slovinská favoritka opäť nedosiahla na zlato, no má ďalší cenný kovV Predazze dostala za skoky dlhé 130,5 a 132 metrov celkovo 284,8 bodu a vyhrala s náskokom 2,1 bodu.
ne 21:01
Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič.
Ukrajinec aj po vylúčení nevzdáva svoj boj. Nebojujeme len na bojisku, povedalMOV nedovolil Heraskevičovi štartovať s prilbou, zobrazujúcou ukrajinských športovcov zabitých počas vojny s Ruskom.
Briti sa tešia zo zlata.
Tímová súťaž bola korisťou Britov. Pri premiére tejto disciplíny zdolali NemcovTriumfovali v súčte svojich časov nad nemeckými reprezentantmi Jungkom a Kreherovou s náskokom 17 stotín sekundy.
Martin Ponsiluoma.
Švéd dostal darček, ktorý využil naplno. Francúz si pokazil preteky na poslednej streľbeStriebornú medailu berie Sturma Holm Laegreid.
Markéta Davidová.
Do zvyšku Svetového pohára nezasiahne. Češká biatlonistka ukončí po ZOH sezónuV Anterselve zostáva ako náhradníčka pre stredajšiu štafetu.
Femke Koková.
Holanďanka uspela v novom olympijskom rekorde. S cenným kovom aj JaponkaTriumfovala pred krajankou Juttou Leerdamovou, ktorá zaostala o 66 stotín.
Talianska lyžiarka Federica Brignoneová.
Taliansko splnilo svoj cieľ v počte medailí. Dokázalo to pred začiatkom druhého týždňaHostiteľská krajina má na ZOH 2026 na konte už 22 medailí, z toho osem zlatých.
Viktória Čerňanská.
Čerňanskej nevyšla ani druhá jazda. Uzatvára druhú desiatkuNa víťazku stráca viac ako 2,5 sekundy.
Na snímke slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
Perfektný koniec pre Kapustíka. Išlo o sekundy, keďže som musel dobehnúť do výťahu, povedalNa veľkom mostíku obsadil 21. miesto, hoci dlho nebolo isté, či vôbec postúpi do druhého kola.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutujeZdôraznila, že dobre vedela, čo robí a uvedomovala si, aké to môže mať následky.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba BorguľaV biatlone sa bude bojovať o medaily v stíhacích pretekoch mužov aj žien.
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani SlovenkaPozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien na ZOH 2026.
Olympijské kruhy.
Český minister chce organizovať ZOH. Ako možného partnera si vybral SlovenskoNajbližšie voľné termíny sú v rokoch 2038 a 2040.
Markéta Davidová.
Priznala, že už nemá veľa síl. Česká superstar naznačila koniec kariéryPrezradila, že má ešte viac vyskočenú platničku v porovnaní s predošlým rokom.
ONLINE: Jakub Borguľa dnes ide stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.online
Biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026: Borguľa sa posunul, zlato berie PonsiluomaSledovali ste s nami ONLINE prenos zo stíhacích pretekov mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jakub Borguľa.
ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.online
Biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026: Najlepšou Slovenkou Bátovská Fialková, zlatá VittoziováSledovali ste s nami ONLINE prenos zo stíhacích pretekov žien v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
ONLINE: Viktória Čerňanská dnes ide 1. a 2. jazdu v monoboboch na ZOH 2026. online
Monobob žien na ZOH Miláno a Cortina 2026: Čerňanská sa drží po dvoch jazdách vzaduSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy v monoboboch žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
ONLINE: Skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dnes ide preteky na veľkom mostíku na ZOH 2026.online
ONLINE: Skoky na lyžiach žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Kira Mária Kapustíková)Sledujte s nami ONLINE prenos zo skokov na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH Miláno a Cortina 2026.
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 1. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026. online
Lyžovanie na ZOH Miláno a Cortina 2026: Jančová nedokončila, prvá je BrignoneováSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 2. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026. online
Lyžovanie na ZOH Miláno a Cortina 2026: Brignoneová vyhrala ďalšie zlatoSledovali ste s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
Charlotte Bankesová.
Najväčší úspech v kariére. Britská dvojica ovládla súťaž a berie zlatoStriebro získalo domáce Taliansko.
Mikael Kingsbury.
Zlato v novej disciplíne berie najväčší favorit. Austrália oslavuje bronzDo finále sa dostali obaja favoriti na zisk najcennejšieho kovu.
Pavol Hurajt.
Už ju má na krku. Hurajt si na ZOH prebral striebornú medailuŠtyridsaťosemročný Hurajt sa stal oficiálne strieborným medailistom už vlani v septembri.
