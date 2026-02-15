    15.02.2026 06:00
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Taliani prekonali rekord, Nóri naďalej na čele (15. február)

    Talianka Federica Brignoneová počúva hymnu po zisku zlata.
    Talianka Federica Brignoneová počúva hymnu po zisku zlata.
    Sportnet, TASR|15. feb 2026 o 21:23
    Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 9 (nedeľa, 15. február).

    Výprava Nórska je aj po deviatom súťažnom dni na čele medailovej bilancie na zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Na konte má 26 cenných kovov - dvanásť zlatých, sedem strieborných a sedem bronzových medailí.

    Druhé Taliansko nazbieralo 22 medailí a prekonalo tak národný rekord v ich počte ešte pred začiatkom druhého týždňa domácich hier.

    Predchádzajúci taliansky rekord pochádzal z roku 1994 z Lillehammeru, kde Taliansko získalo sedem zlatých a celkovo 20 medailí.

    Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 9 (nedeľa, 15. február)

    Nikolaj Ehlers (24) sa teší z gólu Dánov.
    Nikolaj Ehlers (24) sa teší z gólu Dánov.
    Dáni ťažili zo skvelého úvodu. Lotyši nedokázali v závere vyrovnať proti unavenému súperovi
    dnes 21:36
