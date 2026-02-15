Medaily na ZOH Miláno 2026: Taliani prekonali rekord, Nóri naďalej na čele (15. február)

Výprava Nórska je aj po deviatom súťažnom dni na čele medailovej bilancie na zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Na konte má 26 cenných kovov - dvanásť zlatých, sedem strieborných a sedem bronzových medailí.
Druhé Taliansko nazbieralo 22 medailí a prekonalo tak národný rekord v ich počte ešte pred začiatkom druhého týždňa domácich hier.
Predchádzajúci taliansky rekord pochádzal z roku 1994 z Lillehammeru, kde Taliansko získalo sedem zlatých a celkovo 20 medailí.
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 9 (nedeľa, 15. február)
