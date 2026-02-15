Holanďanka uspela v novom olympijskom rekorde. S cenným kovom aj Japonka

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2026
Ženy - 500 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Femke Koková
Holandsko
36,49 s - olympijský rekord
2.
Jutta Leerdamová
Holandsko
+ 0,66 s
3.
Miho Takagiová
Japonsko
+ 0,78 s
4.
Serena Pergherová
Taliansko
+ 0,81 s
5.
Erin Jacksonová
USA
+ 0,83 s
6.
Kaja Ziomeková-Nogalová
Poľsko
+ 0,90 s
Holandská rýchlokorčuliarka Femke Koková získala na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch na 500 m. V nedeľňajšej súťaži triumfovala v novom olympijskom rekorde 36,49 sekundy pred krajankou Juttou Leerdamovou, ktorá zaostala o 66 stotín.
Holandské reprezentantky si prehodili pozície, keďže Leerdamová zdolala Kokovú v pretekoch na 1000 m. Bronz si rovnako ako na kilometri vybojovala Japonka Miho Takagiová (+0,78).
Koková potvrdila rolu hlavnej ašpirantky na zlato. V novembri pokorila v Salt Lake City svetový rekord časom 36,09 a konkurencii nedala šancu ani na olympijskom ľade v Miláne.
Stala sa prvou Holanďankou, ktorá pod piatimi kruhmi ovládla disciplínu na 500 m. Navyše holandskú dominanciu v pretekoch potvrdila druhým miestom Leerdamová.
Takagiová sa ujala priebežného vedenia po štvrtej jazde. Následne sa v dvanástej dvojici postavila na ľad Leerdamová a dostala Kokovú pod tlak.
Nová olympijská šampiónka však v záverečnej jazde výborne vyštartovala a už na prvej stovke mala k dobru štyri desatiny sekundy. V priamom súboji proti nej stála obhajkyňa zlata z Pekingu Američanka Erin Jacksonová, ktorá zaostala o 83 stotín a obsadila 5. miesto.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara