Federica Brignoneová,
Fenomenálna Brignoneová vyhrala ďalšie zlato. Dve lyžiarky zajazdili dvakrát rovnaký čas a berú medailu
Paulína Bátovská Fialková počas stíhacích pretekov na 7,5km na zimných olympijských hrách v Anterselve.
Bátovská Fialková: Nebolo by fér, aby som to vzdala. Budem bojovať ešte v štafete
Lisa Vittozziová.
Historická výhra pre domáce Taliansko. Víťazka šprintu zahodila zlato na poslednej streľbe
Federica Brignoneová.
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
Johannes Hösflot Kläbo.
Už je najlepší a sám. Kläbo má najviac medailí v histórii ZOH
Martin Ponsiluoma.
Švéd dostal darček, ktorý využil naplno. Francúz si pokazil preteky na poslednej streľbe
Holanďanka uspela v novom olympijskom rekorde. S cenným kovom aj Japonka

Femke Koková.
Femke Koková. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. feb 2026 o 18:05
Triumfovala pred krajankou Juttou Leerdamovou, ktorá zaostala o 66 stotín.

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2026

Ženy - 500 m:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Femke Koková

Holandsko

36,49 s - olympijský rekord

2.

Jutta Leerdamová

Holandsko

+ 0,66 s

3.

Miho Takagiová

Japonsko

+ 0,78 s

4.

Serena Pergherová

Taliansko

+ 0,81 s

5.

Erin Jacksonová

USA

+ 0,83 s

6.

Kaja Ziomeková-Nogalová

Poľsko

+ 0,90 s

Holandská rýchlokorčuliarka Femke Koková získala na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch na 500 m. V nedeľňajšej súťaži triumfovala v novom olympijskom rekorde 36,49 sekundy pred krajankou Juttou Leerdamovou, ktorá zaostala o 66 stotín.

Holandské reprezentantky si prehodili pozície, keďže Leerdamová zdolala Kokovú v pretekoch na 1000 m. Bronz si rovnako ako na kilometri vybojovala Japonka Miho Takagiová (+0,78).

Koková potvrdila rolu hlavnej ašpirantky na zlato. V novembri pokorila v Salt Lake City svetový rekord časom 36,09 a konkurencii nedala šancu ani na olympijskom ľade v Miláne.

Stala sa prvou Holanďankou, ktorá pod piatimi kruhmi ovládla disciplínu na 500 m. Navyše holandskú dominanciu v pretekoch potvrdila druhým miestom Leerdamová. 

Takagiová sa ujala priebežného vedenia po štvrtej jazde. Následne sa v dvanástej dvojici postavila na ľad Leerdamová a dostala Kokovú pod tlak.

Nová olympijská šampiónka však v záverečnej jazde výborne vyštartovala a už na prvej stovke mala k dobru štyri desatiny sekundy. V priamom súboji proti nej stála obhajkyňa zlata z Pekingu Američanka Erin Jacksonová, ktorá zaostala o 83 stotín a obsadila 5. miesto.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Rýchlokorčuľovanie

Rýchlokorčuľovanie

