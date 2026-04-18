Jeden z favoritov skončí už v prvom kole. Play-off NHL ponúkne drámy aj súboj Slovákov

Šestnásť tímov a osem sérií, z ktorých napokon vzíde jeden nový šampión.
V sobotu večer sa úvodnými zápasmi oficiálne začína play-off NHL v sezóne 2025/26.
Sportnet pri tejto príležitosti pripravil krátke analýzy a predikcie všetkých dvojíc v prvom kole.
Play-off si zahrajú dvaja Slováci - Juraj Slafkovský a Erik Černák. Ich tímy - Montreal a Tampa - sa proti sebe stretnú už v úvodnej sérii.
Buffalo – Boston
Tip Sportnetu: Buffalo vyhrá 4:1.
Dlhých 14 rokov bez play-off sa skončilo. Buffalo postúpilo po historicky najdlhšom období bez vyraďovacích bojov. Keď v nich naposledy hrali v roku 2011, víťazom Stanley Cupu bol ich terajší súper – Boston aj s kapitánom Zdenom Chárom.
Tento rok sa z mužstva na dne stal obávaný tím. Sabres boli na konci novembra najhorší v Atlantickej divízii a nakoniec ju zakončili ako jej víťazi. Táto divízia pritom bola najťažšia v jej histórii.
Mnoho sa v Buffale zmenilo po 20. novembri. Z podpriemerného tímu sa zrazu stal jeden z najlepších. Odvtedy patrili k najlepším tímom v lige a získali si naspäť aj priazeň fanúšikov. Dali najviac gólov na zápas a v počte inkasovaných boli tretí.
Sabres sezónu zakončili so 109 bodmi ako druhý najlepší tím na východe.
Prekvapením však boli aj výkony Bostonu. Po veľmi neúspešnom minulom ročníku sa zdalo, že klub mieri na najbližšie roky na dno. Chytili však nový dych a nakoniec dosiahli 100 bodov.
Sila Buffala spočíva v ich hĺbke kádra, tím majú zložený lepšie ako Boston. Bruins sa budú spoliehať na výborne hrajúceho útočníka Pastrňáka a Swaymana v bráne. V play-off dokáže brankár obrátiť sériu naruby.
Sabres však ostávajú favoritom, a to aj podľa analytikov.
Tampa Bay – Montreal
Tip Sportnetu: Tampa vyhrá 4:3.
Húževnatá Tampa proti talentovanému Montrealu. Súboj Erika Černáka s Jurajom Slafkovským bude mať pre slovenských fanúšikov špeciálny náboj.
Oba tímy nazbierali v základnej časti rovnaký počet bodov (106), ale sú dosť odlišné.
Tampa patrí medzi najstaršie mužstvá ligy, deviatykrát za sebou si zahrá play-off a dokazuje, že skúsené jadro ešte nepatrí do starého železa. Montreal má zase druhý najmladší káder v lige a zo základnej časti postúpil druhýkrát za posledných päť rokov.
Hrať proti Tampe súperov bolí. „Blesky“ obdržali počas sezóny až 1207 trestných minút, čo je jednoznačne najviac v celej lige. Druhý Boston ich mal 978.
Suverénne prvenstvo im patrí aj vo väčších trestov, či vylúčeniach do konca zápasu. Montreal však nezaostáva v odhodlaní. Canadiens kraľovali v blokovaní striel.
Mužstvám však nemôžeme uprieť ani ich talent. Kučerov nazbieral najviac bodov na zápas v celej NHL a patril k najlepším hráčom ligy. Darilo sa aj Guentzelovi s Hagelom. Blízko k bodu na zápas mal obranca Raddysh, ktorý zažil prelomovú sezónu. Medzi opory Lightning dlhodobo patrí aj brankár Vasilevskij.
Montreal ťahá mladé jadro. Suzuki prvýkrát prekonal 100 bodov, Caufield 50 gólov a najlepšiu sezónu v kariére odohral ich spoluhráč z útoku Slafkovský. Spolu vytvorili jednu z najlepších formácii v NHL.
Doplňte šikovných mladíkov Hutsona s Demidovom a súperi sa majú čoho obávať. Slabina však môže byť v bránkovisku. Montreal v ňom má dvoch neskúsených nováčikov – Dobeša s Fowlerom.
Séria Tampy s Montrealom má potenciál byť ozdobou celého play-off. Pobijú sa v nej dva hladné tímy: jeden chce zotrvať medzi elitou, druhý sa do nej chce predrať.
Pre Slovensko prináša istotu, že v druhom kole bude mať svojho zástupcu.
Analytické modely favorizujú Tampu a jej stabilnú ofenzívu aj defenzívu posilnené výborným brankárom. V počte strelených gólov jej patrí štvrté miesto v NHL, v počte inkasovaných tretie.
Carolina – Ottawa
Tip Sportnetu: Ottawa vyhrá 4:3.
V súboji Caroliny s Ottawou sa stretne víťaz konferencie s držiteľom druhej divokej karty. Na papieri by to mohla byť jasná záležitosť, ale v realite to môže byť úplne inak.
Obe mužstvá totiž finišovali vo veľkom štýle. V posledných 15 zápasoch patrili medzi tri najlepšie tímy ligy a základnú časť uzavreli päťzápasovou bodovou sériou.
Aj analytické predikcie vidia túto sériu veľmi vyrovnane. Portál HockeyStats dáva Canes len miernu výhodu - 51 ku 49 percentám.
Senators mali horší štart sezóny, ktorý sprevádzali aj zlé výkony brankárov. Ich trojica patrila počas celej sezóny k najhorším gólmanom v lige. V posledných mesiacoch sa však celé mužstvo veľmi zlepšilo a patrilo k špičke súťaže, čo vníma aj tréner Caroliny Rod Brind’Amour.
Zaujímavosťou je, že tieto dva tímy sa v play-off ešte nikdy nestretli. Prvá vzájomná séria môže byť veľmi napínavá.
„Hurikány“ patria v posledných rokoch k najlepším tímom celej NHL, viackrát hrali konferenčné finále, ale do boja o Stanley Cup nedošli. Tlak je na ich strane.
Sens len minulý rok ukončili sedemročné suchoty bez play-off. Ich výkon v prvom kole môže značne závisieť od formy brankára Ullmarka.
Pittsburgh – Philadelphia
Tip Sportnetu: Pittsburgh vyhrá 4:2.
V play-off NHL sa takýto scenár nevidí často. Siedmy a ôsmy tím konferencie proti sebe nastúpia hneď v prvom kole. Systém play-off to umožnil a obom tímom poslal ľahšieho súpera, ako by na základe svojej pozície očakávali.
Súboj bude mať špeciálny náboj, jeho víťaz ovládne bitku o Pensylvániu.
Ešte pred sezónou by si na postup týchto tímov stavil len málokto. Obe mužstvá patrili vlani k najslabším a skôr sa spomínali v súvislosti s bojom o draftovú jednotku. Veľmi rýchlo sa však vrátili.
Pittsburgh ťahá nestarnúci kapitán Sidney Crosby, ktorý aj vo svojej 21. sezóne drží tempo bodu na zápas. Skúsené jadro dopĺňajú Malkin, Karlsson či Letang. Títo veteráni vedia, ako sa vyhráva v play-off. Mužstvo hralo navyše výborne smerom dopredu a viac gólov ako Pens strelilo len Colorado a Carolina.
Philadelphia zas môže stavať na aktuálnej forme a výbornom závere sezóny. Ešte 18. marca jej portál MoneyPuck prisudzoval len 3,8-percentnú šancu na postup. Ich forma však gradovala a v posledných 20 zápasoch základnej časti nazbierali najviac bodov v NHL. Produktívni boli aj mladí lídri ako Mičkov, Zegras či nová univerzitná posila Martone.
Sériu plnú emócií a tvrdej hry už naznačil tréner Philadelphie Tocchet. Analytické modely pasujú do roly mierneho favorita Pittsburgh.
Colorado - Los Angeles
Tip Sportnetu: Colorado vyhrá 4:0.
Fanúšikovia Los Angeles si môžu konečne vydýchnuť – po štyroch rokoch ich v úvode play-off nečaká Edmonton. Ich nočná mora v podobe súbojov s McDavidom a Draisaitlom sa skončila, no hneď ju strieda ďalšia, možno ešte náročnejšia.
„Králi" totiž narazili na víťaza Prezidentskej trofeje z Colorada, ktorý pôsobí dojmom, že je pripravený vyhrať v tejto sezóne všetko.
Avalanche uzavreli základnú časť ako ofenzívne aj defenzívne najsuverénnejší tím ligy. Sú postrachom pre každého súpera a ak sa neudeje nič mimoriadne, táto séria by mohla mať veľmi rýchly spád.
Rozdiel v aktuálnej forme oboch tímov je tiež priepastný. Kým Colorado v závere sezóny prakticky nevedelo prestať vyhrávať, Los Angeles sa do vyraďovacích bojov skôr doplazilo.
V posledných rokoch si oba kluby vybudovali v play-off jasné renomé. Colorado je vnímané ako kolos, ktorý dokáže kráčať až na samotný vrchol, zatiaľ čo Los Angeles si buduje imidž tímu, ktorý na veľké úspechy jednoducho nemá potrebnú kvalitu.
Hokej síce vie byť nevyspytateľný a aj outsider má v sérii hranej na štyri víťazstvá teoretickú šancu vďaka šťastiu či výkonom brankára, v tomto prípade je však predstava prekvapenia mimoriadne náročná.
Všetko nasvedčuje tomu, že táto séria skončí presne tak, ako sa od najlepšieho tímu ligy očakáva – nekompromisne a rýchlo.
Dallas - Minnesota
Tip Sportnetu: Minnesota vyhrá 4:3.
Všetci vedia, že súčasný formát play-off NHL má k spravodlivosti ďaleko, no súboj medzi Dallasom a Minnesotou posúva tento fakt na úplne novú úroveň.
Táto séria je vizitkou systému, v ktorom za skvelo odohranú základnú časť namiesto odmeny príde najnáročnejší možný súper.
Minnesota, ktorá skončila tretia v tabuľke Západnej konferencie, získala o 11 bodov viac než Vegas na štvrtom mieste a na úvod bude hrať proti druhému najlepšemu celku konferencie.
Slovo nespravodlivosť ani zďaleka nestačí – po sérii, ktorá sľubuje mimoriadne vyrovnaný hokej, pôjde jeden z ašpirantov na titul predčasne domov.
Hoci papierové predpoklady naznačujú vyrovnanú bitku, historické pozadie a mentálne nastavenie oboch klubov nemôžu byť odlišnejšie. Minnesota vstupuje do vyraďovacej časti s poriadne ťažkým závažím na nohách, keďže prehrala posledných osem sérií v prvom kole. Naopak, Dallas je tímom stvoreným pre jarné hokejové bitky, čo potvrdil účasťou v troch konferenčných finále za sebou.
Pre Minnesotu je to krutá realita. Proti akémukoľvek inému súperovi na Západe (s výnimkou Colorada) by boli vnímaní ako favoriti. Tento rok však urobili všetko pre to, aby prekliatie úvodného kola konečne zlomili, čo podčiarkol najmä príchod elitného obrancu Quinna Hughesa.
Práve jeho prítomnosť má byť tým faktorom, ktorý posunie Wild bližšie k ich ultimátnemu cieľu. Teraz je čas dokázať, že tento tím je skutočne iný než tie v predchádzajúcich ôsmich rokoch.
Čaká nás séria, ktorá by za iných okolností zdobila finále konferencie, no vďaka krutému pavúku prebehne už v prvom kole.
Vegas - Utah
Tip Sportnetu: Vegas vyhrá 4:2.
Súboj dvoch miest, ktoré od seba delí len šesť hodín cesty autom. Kým Las Vegas je už roky etablovanou hokejovou baštou s kádrom plným hviezd, Salt Lake City zažíva absolútnu eufóriu.
Mladý a dravý tím Utah Mammoth prináša play-off hokej do svojho mesta vôbec po prvýkrát a hneď v úvode narazí na mimoriadne ťažkého protivníka.
Na papieri sa môže zdať, že favoritom je Utah. Nováčik na mape NHL vyhral v základnej časti viac zápasov (43 ku 39) a má aj lepšie skóre (+30 oproti +15).
"Mamuty" navyše v druhej polovici sezóny predvádzali jeden z najlepších hokejov v lige a naplno začali využívať potenciál svojich mladých talentov. Pre mnohých z nich to však budú prvé skutočne dôležité zápasy v kariére.
Golden Knights pod vedením prísneho Johna Tortorellu, ktorý prišiel do klubu len na konci marca, pôsobia ako defenzívny val, cez ktorý sa prechádza len veľmi ťažko.
Vegas, najstarší tím NHL, zakončilo sezónu impozantnou sériou ôsmich zápasov bez prehry v riadnom hracom čase (7-0-1), čím jasne deklarovali svoje ambície.
Vegas má v hokejovom svete rešpekt, rodokmeň šampiónov a káder, ktorý je stavaný na dlhú cestu vyraďovacími bojmi. Utah síce nebude ľahkým sústom a vďaka svojej energii môže sériu poriadne zdramatizovať, no skúsenosti a prepracovaný systém Tortorellu hovoria v prospech "zlatých rytierov".
Odborníci očakávajú tesnú sériu, no v kľúčových momentoch by mala prevážiť hokejová vyzretosť Vegas nad nadšením mladíkov z Utahu.
Edmonton - Anaheim
Tip Sportnetu: Edmonton vyhrá 4:2.
Misia Edmontonu je v posledných rokoch jasne definovaná: vrátiť Stanley Cup do kolísky hokeja prvýkrát od roku 1990.
„Olejári“ si brúsia zuby na tretiu finálovú účasť za sebou a dúfajú, že po dvoch prehratých bitkách s Floridou konečne prelomia smolu. Za uplynulé štyri sezóny ich zakaždým vyradil tím, ktorý neskôr celú ligu vyhral.
Prvou prekážkou v ceste za vykúpením je Anaheim Ducks. Pre „káčerov“ ide o veľký návrat na mapu play-off po siedmich rokoch strávených na dne tabuľky.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1
Connor McDavid
Edmonton
82
48
90
138
+17
2.
Nikita Kučerov
Tampa Bay
77
44
86
130
+43
3.
Nathan MacKinnon
Colorado
80
53
74
127
+57
4.
Macklin Celebrini
San Jose
82
45
70
115
+8
5.
Mark Scheifele
Winnipeg
82
36
67
103
+0
6.
Nick Suzuki
Montreal
82
29
72
101
+37
7.
Martin Nečas
Colorado
78
38
62
100
+47
8.
David Pastrňák
Boston
77
29
71
100
+6
9.
Leon Draisaitl
Edmonton
65
35
62
97
+13
10.
Jason Robertson
Dallas
82
45
51
96
+22
Keď sa tieto tímy stretli v play-off naposledy (v roku 2017), úlohy boli vymenené. Anaheim bol vtedy skúseným veteránskym tímom, ktorý vyradil mladý, dravý Edmonton na čele s vtedy ešte len začínajúcim McDavidom. Dnes je to Anaheim, kto prichádza s „mladými puškami“.
Ofenzívu Ducks ťahajú talenty ako Cutter Gauthier, Leo Carlsson či nováčik Beckett Sennecke. Títo mladíci priniesli do Kalifornie novú energiu a hoci sú dnes v podobnej pozícii ako Oilers pred rokmi, tentoraz stoja proti hokejovému Goliášovi v jeho najlepších rokoch.
Skúsenosti, sila presiloviek a hviezdna dvojica McDavid – Draisaitl budú v tejto sérii rozhodujúcim faktorom.
Dvojice v 1. kole play-off NHL
Východná konferencia:
- Carolina Hurricanes – Ottawa Senators
- Buffalo Sabres – Boston Bruins
- Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens (Černák vs. Slafkovský)
- Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers
Západná konferencia:
- Colorado Avalanche – Los Angeles Kings
- Vegas Golden Knights – Utah Mammoth
- Dallas Stars – Minnesota Wild
- Edmonton Oilers – Anaheim Ducks
