    Federica Brignoneová.
    Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
    Martin Ponsiluoma.
    Švéd dostal darček, ktorý využil naplno. Francúz si pokazil preteky na poslednej streľbe
    Viktória Čerňanská.
    Čerňanskej nevyšla úvodná jazda. Predbehla ju aj pretekárka z Jamajky
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
    Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
    V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa
    Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
    Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka
    Český minister chce organizovať ZOH. Ako možného partnera si vybral Slovensko

    Olympijské kruhy.
    Olympijské kruhy. (Autor: TASR)
    CTK|15. feb 2026 o 11:06
    Najbližšie voľné termíny sú v rokoch 2038 a 2040.

    Minister pre šport Boris Šťastný (Motoristi) si vie predstaviť, že by Česko organizovalo olympijské hry.

    Nemá obavy, že by ich organizovanie vyžadovalo rozsiahle investície. Dala by sa podľa neho využiť existujúce zariadenie.

    Prednosť by dal zimným olympijským hrám a Česko by ich mohlo organizovať s ostatnými stredoeurópskymi krajinami, napríklad so Slovenskom.

    Minister to povedal serveru Aktuálne.cz. Najbližšie voľné termíny sú podľa Šťastného v rokoch 2038 a 2040.

    "Úprimne – áno, viem si to minimálne predstaviť," odpovedal minister na otázku, či chce skúsiť organizovať olympiádu.

    "Preferoval by som úvahy o zimných hrách, pretože sú komornejšie a úspornejšie," povedal minister.

    "Rád by som sa na túto tému rozprával s mojím náprotivkom na Slovensku, pretože Slovensko v minulosti o organizovanie zimných olympijských hier vo Vysokých Tatrách usilovalo.

    Chcem o tom tiež otvoriť diskusiu – verejnú aj politickú. Myslím, že by sme nemali byť skromní. Zvládli by sme to, "tvrdí minister.

    Praha sa v minulosti na čele s primátorom Pavlom Bémom (ODS) uchádzala o možnosť organizovať olympijské hry v roku 2016.

    Nedostala sa však ani do užšieho výberu. Vopred ale avizovala, že hlavné úsilie o získanie olympijských hier do hlavného mesta smeruje k roku 2020.

    Myšlienka vyvolala nesúhlas mnohých Pražanov. Projektu neverili a kandidatúru považovali za vyhodené peniaze. Proti sa stavala aj vtedajšia opozícia.

    O prerušení prác na kandidatúre zástupcovia rozhodli v júni 2009 kvôli nutnosti šetriť. Spoločnosť Praha olympijská napokon súd v roku 2013 vymazal z registra.

