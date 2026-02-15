Český minister chce organizovať ZOH. Ako možného partnera si vybral Slovensko

Minister pre šport Boris Šťastný (Motoristi) si vie predstaviť, že by Česko organizovalo olympijské hry.
Nemá obavy, že by ich organizovanie vyžadovalo rozsiahle investície. Dala by sa podľa neho využiť existujúce zariadenie.
Prednosť by dal zimným olympijským hrám a Česko by ich mohlo organizovať s ostatnými stredoeurópskymi krajinami, napríklad so Slovenskom.
Minister to povedal serveru Aktuálne.cz. Najbližšie voľné termíny sú podľa Šťastného v rokoch 2038 a 2040.
"Úprimne – áno, viem si to minimálne predstaviť," odpovedal minister na otázku, či chce skúsiť organizovať olympiádu.
"Preferoval by som úvahy o zimných hrách, pretože sú komornejšie a úspornejšie," povedal minister.
"Rád by som sa na túto tému rozprával s mojím náprotivkom na Slovensku, pretože Slovensko v minulosti o organizovanie zimných olympijských hier vo Vysokých Tatrách usilovalo.
Chcem o tom tiež otvoriť diskusiu – verejnú aj politickú. Myslím, že by sme nemali byť skromní. Zvládli by sme to, "tvrdí minister.
Praha sa v minulosti na čele s primátorom Pavlom Bémom (ODS) uchádzala o možnosť organizovať olympijské hry v roku 2016.
Nedostala sa však ani do užšieho výberu. Vopred ale avizovala, že hlavné úsilie o získanie olympijských hier do hlavného mesta smeruje k roku 2020.
Myšlienka vyvolala nesúhlas mnohých Pražanov. Projektu neverili a kandidatúru považovali za vyhodené peniaze. Proti sa stavala aj vtedajšia opozícia.
O prerušení prác na kandidatúre zástupcovia rozhodli v júni 2009 kvôli nutnosti šetriť. Spoločnosť Praha olympijská napokon súd v roku 2013 vymazal z registra.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara