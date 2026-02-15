Čerňanskej nevyšla úvodná jazda. Predbehla ju aj pretekárka z Jamajky

/Správu aktualizujeme/
Slovenská bobistka Viktória Čerňanská má za sebou úvodnú jazdu v monoboboch žien na ZOH 2026.
Na víťazku Lauru Nolteovú z Nemecka stratila sekundu a 39 stotín a patrí jej priebežne 18. miesto z 19 pretekárok.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara