15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Live
Federica Brignoneová.
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
Viktória Čerňanská.
Čerňanskej nevyšla úvodná jazda. Predbehla ju aj pretekárka z Jamajky
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka
Markéta Davidová.
Priznala, že už nemá veľa síl. Česká superstar naznačila koniec kariéry
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 9Súvisiace

Čerňanskej nevyšla úvodná jazda. Predbehla ju aj pretekárka z Jamajky

Viktória Čerňanská.
Viktória Čerňanská. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|15. feb 2026 o 10:48
ShareTweet0

Na víťazku stratila viac ako sekundu.

/Správu aktualizujeme/

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská má za sebou úvodnú jazdu v monoboboch žien na ZOH 2026.

Na víťazku Lauru Nolteovú z Nemecka stratila sekundu a 39 stotín a patrí jej priebežne 18. miesto z 19 pretekárok.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Boby

Boby

Viktória Čerňanská.
Viktória Čerňanská.
Čerňanskej nevyšla úvodná jazda. Predbehla ju aj pretekárka z Jamajky
dnes 10:48
ONLINE: Jakub Borguľa dnes ide stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.online
dnes 08:15
ONLINE: Stíhacie preteky mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Jakub Borguľa)Sledujte s nami ONLINE prenos zo stíhacích pretekov mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jakub Borguľa.
dnes 08:15
ONLINE: Viktória Čerňanská dnes ide 1. a 2. jazdu v monoboboch na ZOH 2026. online
dnes 07:00
ONLINE: Monobob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Viktória Čerňanská)Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy v monoboboch žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 1. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026. online
dnes 07:00
ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 2. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026. online
dnes 10:30
ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 10:30
Boby

Boby

Viktória Čerňanská.
Viktória Čerňanská.
Čerňanskej nevyšla úvodná jazda. Predbehla ju aj pretekárka z Jamajky
dnes 10:48
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Boby»Čerňanskej nevyšla úvodná jazda. Predbehla ju aj pretekárka z Jamajky