15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Live
Federica Brignoneová,
Fenomenálna Brignoneová vyhrala ďalšie zlato. Dve lyžiarky zajazdili dvakrát rovnaký čas a berú medailu
Lisa Vittozziová.
Historická výhra pre domáce Taliansko. Víťazka šprintu zahodila zlato na poslednej streľbe
Federica Brignoneová.
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
Johannes Hösflot Kläbo.
Už je najlepší a sám. Kläbo má najviac medailí v histórii ZOH
Martin Ponsiluoma.
Švéd dostal darček, ktorý využil naplno. Francúz si pokazil preteky na poslednej streľbe
Viktória Čerňanská.
Čerňanskej nevyšla ani druhá jazda. Uzatvára druhú desiatku
ONLINE: Skoky na lyžiach žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Kira Mária Kapustíková)

ONLINE: Skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dnes ide preteky na veľkom mostíku na ZOH 2026.
ONLINE: Skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dnes ide preteky na veľkom mostíku na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|15. feb 2026 o 15:45
Sledujte s nami ONLINE prenos zo skokov na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dnes ide súťaž na veľkom mostíku na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Kapustíková pod piatimi kruhmi už súťažila na strednom mostíku, kde však skončila už v prvom kole, kde obsadila 41. miesto.

Kde sledovať skoky na lyžiach na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Skoky na lyžiach na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Skoky na lyžiach žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Kira Mária Kapustíková, veľký mostík, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

Zimné olympijské hry - Skoky na lyžiach  2026
15.02.2026 o 18:45
Ženy - Veľký mostík
Plánovaný
Prenos
Největší favoritkou závodu bude Nika Prevcová, která dominuje po většinu sezony a přemožitelku v závodech na velkém můstku, kterých je drtivá většina, jen těžko hledá přemožitelku. Soupeřky jí ale určitě nic nedají zadarmo, a to hlavně Norky Anna Odine Strømová a Eirin Kvandalová, počítat musíme i s Japonkou Marujamovou. Závodu se zúčastní i tři české skokanky, přičemž nejvíce se očekává od Anežky Indráčkové, která bude útočit na umístění ve druhé desítce.

Pořadí SP

1. Nika Prevcová (SLO) 1936 b
2. Nozomi Marujamaová (JPN) 1450 b
3. Lisa Ederová (AUT) 1133 b
4. Anna Odine Strømová (NOR) 1053 b
5. Selina Freitagová (GER) 981 b
6. Abigail Strateová (CAN) 913 b
7. Agnes Reischová (GER) 809 b
8. Katharina Schmidová (GER) 696 b
9. Sara Takanašiová (JPN) 695 b
10. Nika Vodanová (SLO) 638 b
...
32. Anežka Indráčková (CZE) 105 b
34. Klára Ulrichová (CZE) 89 b
50. Kira Kapustíková (SVK) 21 b
Všem fanynkám a fanouškům zimních sportů přeju krásné nedělní poledne. Vítám vás při sledování skoků na lyžích, společně se dnes podíváme na individuální závod žen na velkém můstku.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 18:45.

