ONLINE: Skoky na lyžiach žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Kira Mária Kapustíková)

Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dnes ide súťaž na veľkom mostíku na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Kapustíková pod piatimi kruhmi už súťažila na strednom mostíku, kde však skončila už v prvom kole, kde obsadila 41. miesto.
Kde sledovať skoky na lyžiach na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Skoky na lyžiach žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Kira Mária Kapustíková, veľký mostík, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zimné olympijské hry - Skoky na lyžiach 2026
15.02.2026 o 18:45
Ženy - Veľký mostík
Plánovaný
Prenos
Největší favoritkou závodu bude Nika Prevcová, která dominuje po většinu sezony a přemožitelku v závodech na velkém můstku, kterých je drtivá většina, jen těžko hledá přemožitelku. Soupeřky jí ale určitě nic nedají zadarmo, a to hlavně Norky Anna Odine Strømová a Eirin Kvandalová, počítat musíme i s Japonkou Marujamovou. Závodu se zúčastní i tři české skokanky, přičemž nejvíce se očekává od Anežky Indráčkové, která bude útočit na umístění ve druhé desítce.
Pořadí SP
1. Nika Prevcová (SLO) 1936 b
2. Nozomi Marujamaová (JPN) 1450 b
3. Lisa Ederová (AUT) 1133 b
4. Anna Odine Strømová (NOR) 1053 b
5. Selina Freitagová (GER) 981 b
6. Abigail Strateová (CAN) 913 b
7. Agnes Reischová (GER) 809 b
8. Katharina Schmidová (GER) 696 b
9. Sara Takanašiová (JPN) 695 b
10. Nika Vodanová (SLO) 638 b
...
32. Anežka Indráčková (CZE) 105 b
34. Klára Ulrichová (CZE) 89 b
50. Kira Kapustíková (SVK) 21 b
Všem fanynkám a fanouškům zimních sportů přeju krásné nedělní poledne. Vítám vás při sledování skoků na lyžích, společně se dnes podíváme na individuální závod žen na velkém můstku.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 18:45.
