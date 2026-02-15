ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)

Slovenské slalomárky Rebeka Jančová dnes ide 2. kolo obrovského slalomu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Rebeka Jančová, 2. kolo, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie 2025/2026
15.02.2026 o 13:30
Ženy - Obrovský slalom (2. kolo)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Olympijských pretekov žien v Obrovskom slalome.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara