15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Live
Federica Brignoneová.
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
Viktória Čerňanská.
Čerňanskej nevyšla úvodná jazda. Predbehla ju aj pretekárka z Jamajky
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka
Markéta Davidová.
Priznala, že už nemá veľa síl. Česká superstar naznačila koniec kariéry
Denný program

ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)

ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 2. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026.
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide 2. kolo obrovského slalomu na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|15. feb 2026 o 10:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenské slalomárky Rebeka Jančová dnes ide 2. kolo obrovského slalomu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Rebeka Jančová, 2. kolo, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie  2025/2026
15.02.2026 o 13:30
Ženy - Obrovský slalom (2. kolo)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Olympijských pretekov žien v Obrovskom slalome.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.

