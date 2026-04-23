Dostali palacinky a vybehli na Nórov. Slovensko má rekordéra, no zostáva nohami na zemi

Potešiť sa do polnoci a sústrediť sa na ďalší zápas. Tak zneli slová hokejistov aj trénera Slovenska po historickej výhre nad Kanadou (2:1) na MS v hokeji do 18 rokov 2026.
Žiadna veľká oslava sa ale nekonala. „Dali sme si palacinky na hoteli," hovoril s úsmevom útočník Tomáš Selič.
Slovákov už o menej ako 24 hodín čakal súper z úplne inej kvalitatívnej úrovne. Nórsko patrí na šampionáte medzi outsiderov, v prvom zápase na turnaji podľahlo Fínsku 1:6.
Slováci výsledok zopakovali, nad Nórskom triumfovali rovnakým rozdielom. Hoci skóre je jednoznačné, víťazstvo sa nerodilo vôbec ľahko.
Nóri vzdorovali 49 sekúnd
Na výhru proti Kanade chceli zabudnúť, hoci hlavného ašpiranta na zlatú medailu zdolali na MS U18 vôbec prvýkrát za dvadsaťsedem rokov.
„Nechali sme si nohy na zemi," pripomenul obranca Jakub Floriš.
Trénerský tím pripravil mladíkov na to, že v druhom stretnutí budú v pozícii tímu, ktorý musí vyhrať.
„Boli sme favoriti, ale do zápasu sme aj tak vstúpili s pokorou. Išli sme do toho s hlavami dole," povedal Selič.
Na ľade sa pokora ale vytratila, Slováci vstúpili do stretnutia ideálne.
Od prvého striedania zatlačili Nórov do obranného pásma a gólová pesnička „A ja taká dzivočka" hrala na Zimnom štadióne Pavla Demitru už po 49 sekundách.
V siedmej minúte sa gólová siréna rozozvučala aj druhýkrát po presnom zásahu Seliča.
Zdalo sa, že slovenskí hokejisti kráčajú za jasným víťazstvom. V druhej tretine ale herne poľavili, čo súper využil na strelenie kontaktného gólu.
„Niečo sme si k tomu povedali a postupne nám to tam začalo padať," uviedol Selič.
Ešte v druhej tretine skóroval Jakubec, v tretej sa presadil Matta, Šimko a druhý gól v zápase strelil Selič.
„Hrali sme fakt výborne, jeden pre druhého. To je na tom najkrajšie, že vieme hrať takýto hokej. Užívam si to – ako hráme, ako sa povzbudzujeme, ako držíme spolu. Je to naozaj skvelé," radoval sa brankár Hrenák.
Mladý gólman pochádza z Trenčína a šampionát hrá na ľade, na ktorom hokejovo vyrastal.
„Zo začiatku bolo ťažšie sa sústrediť, keďže fanúšikovia vytvárali neskutočný tlak a atmosféru. Ale inak som si to užíval."
V zápase zastavil 21 striel Nórov. Jeden inkasovaný gól ho ale nemrzel.
„Beriem to tak, že góly padajú a ešte budú padať. Hlavné je, že sme vyhrali," dodal Hrenák.
Po zápase ho chválil aj tréner Dendis: „Dnes ukázal svoje kvality, dal nám šancu vyhrať zápas a patrí mu za to veľká vďaka."
15-ročný rekordér
Proti Nórsku odohral prvý zápas na šampionáte len 15-ročný Max Melicherík. Je zďaleka najmladším hráčom celého kádra a zároveň jedným z najväčších talentov slovenského hokeja posledných rokov.
Vo veku 15 rokov, 4 mesiace a 26 dní sa stal najmladším Slovákom v histórii MS U18. Prekonal rekordný zápis Samuela Kňažka, ktorý v roku 2018 hral na turnaji v Rusku.
„Bojoval som o to celú prípravu a som veľmi vďačný za tú možnosť, že som mohol nastúpiť," povedal Melicherík.
Z pozície trinásteho útočníka odohral 7 minút a 46 sekúnd.
Max Melicherík hokejovo vyrástol v Anglicku, kde pôsobil jeho otec Miloš, bývalý hráč Dukly Trenčín.
Aj Max hral neskôr za Duklu, aktuálne druhú sezónu pôsobí v doraste fínskeho tímu Tappara Tampere.
V základnej časti U18 SM-sarja, čo je najvyššia liga vo Fínsku v tejto kategórii, odohral Melicherík 43 zápasov, v ktorých zaznamenal 29 gólov a 26 asistencií (55 bodov).
Bol druhý najproduktívnejší hráč tímu a siedmy najproduktívnejší v celej lige.
Mal lepšie čísla ako Juraj Slafkovský. Útočník Montrealu ešte v sezóne 2019/20 nastupoval za tím TPS Turku do 18 rokov. V ročníku odohral 39 zápasov, v ktorých nazbieral 52 bodov (22+30).
„Max je výborný chalan aj hokejista, zaslúžil si miesto v zostave. Je to hráč s veľkým potenciálom pre slovenský hokej do budúcna a zbiera cenné skúsenosti.
Je šikovný, vie dať gól a má veci, ktoré sa veľmi ťažko učia. Má pred sebou veľmi svetlú budúcnosť," povedal o ňom tréner Dendis.
Premiérový zápas mladého Slováka priamo na štadióne sledovala aj blízka rodina.
„Bol to vynikajúci pocit. Užival som si tú atmosféru a všetko okolo toho," povedal Melicherík.
Dendis: Chceme vyhrať každý zápas
Spokojný s výsledkom proti Nórsku bol aj tréner Dendis, hoci sám vie, že tím mal pasáže, v ktorých sa musí zlepšiť.
„Každé víťazstvo, ktoré chalani dosiahnu na medzinárodnej úrovni, si veľmi vážime. Nerodilo sa to ľahko," začal hodnotenie.
„My sme síce dali rýchle dva góly na začiatku, ale paradoxne nás to možno trochu pribrzdilo. Nóri nemali čo stratiť, išli naplno. V druhej tretine mali tlak, no my sme sa odmietli vzdať. Keď to nešlo podľa predstáv, chalani ukázali charakter a to, prečo tu každý z nich je.
Ubojovali sme to – postupnými malými víťazstvami v zápase, blokmi, vyhadzovaním pukov sme nabrali sebavedomie a v tretej tretine sme to zlomili čisto tímovým výkonom."
Slováci majú po dvoch zápasoch šesť bodov, s čím pred turnajom veľmi nepočítali.
„Úvodné dva zápasy nám ukázali, že tím je zomknutý a odmieta sa vzdať. V ťažkých situáciách chalani držia spolu. Nie je umenie hrať, keď sa darí, ale keď sa nedarí. A to oni ukázali. Potvrdili, že sú jeden tím a skvelá partia," dodal tréner.
V piatok má Slovensko voľno, najbližšie sa predstaví v sobotu (18:00) proti Fínsku.
„Každý zápas chceme vyhrať. Ideme krok za krokom. Turnaj nie je šprint, ale maratón. Chceme sa neustále zlepšovať a aj z dnešného zápasu si zobrať veci, ktoré nás posunú ďalej," dodal Dendis.
