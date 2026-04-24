Nitra dusila Slovan ako už dlho nik. Domáceho Fína chválila aj klubová legenda

Fotogaléria (29)
Brankár Henri Kiviaho (Slovan) v akcii treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra. (Autor: TASR)
Boris Vanya|24. apr 2026 o 07:10
ShareTweet2

Slovan vedie vo finálovej sérii 2:1.

V Slovane nehral populárnejší legionár. Fanúšikov si získal ľadovým pokojom pri skvelých zákrokoch, aj schopnosťou zabávať tribúny.

Bol prvý brankár, ktorý strelil v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži gól a poniektorí si pamätajú, ako ho po jednom z víťazných zápasov vozil spoluhráč Petr Pavlas po ľade v nákupnom vozíku. 

Bratislavské publikum si ho obľúbilo a on si obľúbil Bratislavu. Narodila sa tu aj jeho prvá dcéra.

Keď sa počas tretieho finále Tipsport ligy medzi Slovanom a Nitrou (4:2) objavil na kocke a zamával, zožal už tradične aplauz. 

Sasu Hovi je opäť na Slovensku kvôli budúcim hokejovým hviezdam.

Pôsobí ako európsky skaut tímu NHL Seattle Kraken a v týchto dňoch pendluje medzi Bratislavou a Trenčínom a sleduje zápasy majstrovstiev sveta do 18 rokov.

Na podpichnutie, koľko slovenských hráčov si zapísal do notesa po výhre nad Kanaďanmi, sa len pousmial a odvetil: "To je tajné."

Hovi chválil Kiviaha

Na štadióne, kde strávil tri sezóny, sledoval Sasu Hovi napínavý zápas a v ňom brankársky súboj svojich krajanov Henri Kiviaho verzus Jasper Patrikainen.

Fotogaléria zo zápasu HC Slovan Bratislava - HK Nitra (finále Tipsport ligy, 3. zápas)
29 fotografií
Víťazne z neho vyšiel 32-ročný Kiviaho, ktorý výraznou mierou prispel k tomu, že k titulu je po troch zápasoch o niečo bližšie Slovan.

"Chytal výborne. Najmä posledných desať minút predviedol super formu a viacero dôležitých zákrokov. Myslím, že bol najlepší hráč zápasu," chválil Kiviaha Hovi. 

Prvý gól v treťom zápase síce strelili hostia, ale Slovan rýchlo kontroval vďaka dvom gólom obrancov. Najskôr Acolatse obkrúžil s pukom bránku a potom bekhendom zavesil a o chvíľu trafil z otočky prudko a presne Maier.

"Som rád, že môj gól pomohol tímu vyhrať, ale už sa sústredím na ďalší zápas," vravel rodák z Kalifornie Acolatse.

Nápor Nitry, gól Slovana

Nitra v druhej tretine vyrovnala v oslabení. Pecararovu ležérnu prihrávku v obrannom pásme pohotovo zachytil Lacka a prestrelil Kiviaha.

Tento moment rozjasal zaplnený sektor nitrianskych fanúšikov, ale hokejom sa naďalej bavili aj domáci a tretie finále sa hralo vo výbornej atmosfére.

VIDEO: Tretie finále Tipsport ligy Slovan - Nitra

V 45. minúte Dmowskeho strelu tečoval Šimun a puk prepadol Patrikainenovi za bránkovú čiaru.

Nitra odpovedala náporom, ktorý vystupňovala v poslednej desaťminútovke. Slovanistov na domácom ľade už dlho nik takto nedusil.

Na Kiviaha letelo v tretej tretine 21 striel, množstvo ďalších zblokovali jeho spoluhráči. Domáci Fín odolal a Slovan si po góle Vargu na 4:2 do prázdnej bránky vydýchol.  

Milo: Najprv rešpekt, potom sila

"Ešte som nezažil, aby nás súper takto zatlačil," priznal po zápase autor tretieho gólu Slovana Eduard Šimun.

"Nitra ukázala, aký je kvalitný súper, jej tlak v závere bol veľký. Naši hráči sa obetavo hádzali do striel, Kivi všetko pochytal. Zvládli sme to, ale mali sme šťastie," vravel asistent domáceho trénera Tomáš Surový.

Za Nitru hodnotil zápas asistent trénera Dušan Milo (hlavný kouč Andrej Kmeč pri odchode z hracej plochy odkázal, že príde na rozhovor, keď po ňom prestanú fanúšikovia v Bratislave hádzať predmety a pľuť).

"Vstúpili sme do zápasu s veľkým rešpektom, čo poznačilo prvú tretinu. Hoci sme dali gól, rýchlo sme dvakrát inkasovali. Potom sme sa prebrali, v závere sme ukázali, v čom je naša sila a ako by sme mohli Slovan poraziť, ale s dvoma gólmi je to ťažké," vravel majster sveta z roku 2002.

Štvrté finále sa hrá v piatok od 18.30 opäť v Bratislave.

Po dlhom čase by malo byť vypredané, vo štvrtok bolo v hľadisku ešte zopár desiatok voľných miest.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Pavúk play-off Tipsport ligy

Tipsport liga

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Nitra dusila Slovan ako už dlho nik. Domáceho Fína chválila aj klubová legenda