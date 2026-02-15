Bátovská Fialková: Nebolo by fér, aby som to vzdala. Budem bojovať ešte v štafete

Ešte deň predtým odchádzala zo šprintu so slzami v očiach a pocitom, že sa jej olympiáda opäť láme nesprávnym smerom. V stíhacích pretekoch však Paulína Bátovská Fialková našla aspoň čiastočnú odpoveď.
Zo 40. miesta sa posunula o pätnásť priečok dopredu a skončila na 25. pozícii. V rámci zimných olympijských hier v Taliansku ide o jej najlepší individuálny výsledok. Zároveň o posledný individuálny štart pod piatimi kruhmi – v programe jej zostáva už len štafeta.
„Chcela som sa posunúť dopredu, aj keď som vedela, že žiadny zázrak z toho nebude. Nešlo sa mi zle, ale ani najlepšie. Človek tu tlačí a tlačí a kyslík chýba, nie sú to najlepšie pocity,“ priznala po pretekoch.
Bežala naplno od prvého kola
Biatlonová expertka STVR Ivona Zvaríková ešte pred štartom upozorňovala, že stíhačka môže priniesť veľké posuny.
„Prvá ležka bude kľúčová, aby sa dievčatá chytili a boli v kontakte. Na strelnici je dnes viac vetra, očakáva sa veľa chýb. Do istej miery to bude lotéria,“ hovorila.
Bátovská Fialková vedela, že nemá čo stratiť. Veľká strata zo šprintu znamenala jediné – ísť naplno od štartu. Na trati to bolo vidieť okamžite. Prvé kolo rozbehla najrýchlejšie zo všetkých pretekárok.
„Paula išla štýlom štart–cieľ. Mala veľmi dobré bežecké časy a vedela, že nič nemôže nechať na náhodu. Chcela zabojovať,“ hodnotila expertka STVR.
Na strelnici síce nezostala bez chyby (0–1–1–1), no v náročných veterných podmienkach sa posúvala dopredu. V cieli mala siedmy najrýchlejší bežecký čas a posun o pätnásť miest.
„Strelecky je to na tejto strelnici asi maximum, na čo teraz mám. Jednotky tam nechávam a je to príliš drahé,“ priznala otvorene.
„Škoda tých jednotiek na strelnici. S nulami mohla útočiť na top desať. Dnes sa to dalo, veľa pretekárok chodilo na trestné kolá. Videli sme, aký posun sa dá urobiť – Wiererová štartovala zo 44. miesta a skončila deviata. Taký skok bol dnes reálny a Paula naň výkonnostne mala,“ uviedla Zvaríková.
Posledný individuálny štart
Pre slovenskú biatlonistku mali tieto preteky aj symbolický rozmer. V individuálnom programe na tejto olympiáde už dobojovala. Zostáva len štafeta, kde si môže spolu s tímom napraviť chuť po sklamaniach z prvých dní.
„Včera ma prevalcovali emócie, to vie pochopiť každý športovec, ktorý odovzdá maximum a nevyjde to. Dnes je nový deň a ja sa musím spamätať tak ako miliónkrát predtým. Musím tu byť ešte pre štafetu a byť oporou.
Nebolo by fér, keby som sa teraz poskladala a vzdala to. Budem ešte bojovať,“ povedala tridsaťtriročná biatlonistka.
Štafetové preteky sú na programe v stredu 18. februára o 14:45. Slovenské biatlonistky sa v prebiehajúcej sezóne najlepšie umiestnili na piatom mieste.
Mladšie pretekárky potešili
Najlepší výsledok kariéry v stíhacích pretekoch zaznamenala Mária Remeňová, ktorá obsadila 38. miesto s dvoma chybami.
„Majku treba určite pochváliť. Urobila pekný skok a môže byť spokojná s výkonom na trati aj na strelnici. Je to pozitívny bod pred štafetami,“ zhodnotila Zvaríková.
„Nemyslím si, že to bol môj životný výkon. Mám tu veľké komplikácie s chrbtom. S fyzioterapeutmi sme dali môj chrbát do poriadku a uvidíme, čo bude dnes po pretekoch. Snáď do štafety to bude lepšie,“ povedala Remeňová.
Anastasia Kuzminová obsadila 49. priečku. Päť chýb na strelnici ju pripravilo o lepší výsledok a na trati sa necítila komfortne. Už po predchádzajúcich pretekoch nebola zdravotne v ideálnom stave a absolvovala aj vyšetrenie u lekára, no nešlo o nič vážne.
Po včerajších pretekoch som sa odhodlala, že skúsim aj stíhacie preteky. Dnes to bol taký pokus prebojovať sa do pretekov hromadného štartu. V biatlone je možné všeličo. Dnes som sa sústredila na streľbu, pretože bežecky to nebolo ono. Chcela som sa pošetriť do štafety,“ priznala Kuzminová.
Ema Kapustová skončila na 52. mieste so štyrmi chybami. V náročných podmienkach sa nevedela výraznejšie chytiť ani na strelnici, ani na trati a výraznejší posun nepridal.
„Chcela som viac, ako som mohla. Videla som tam príležitosť a streľbu som urýchlila. Nevyplatilo sa to. Dala som do toho risk. Boli tam chyby a to ma mrzí. Dnes sa dalo posunúť,“ uviedla Kapustová.
„Ema aj Nasta sa dnes trápili na trati a streľba ich nepodržala. V stíhačke sa potom veľmi ťažko posúva vyššie,“ zhodnotila Zvaríková.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara