ONLINE: Stíhacie preteky žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Kuzminová, Bátovská Fialková)

ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú stíhacie preteky v biatlone na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|15. feb 2026 o 11:45
Sledujte s nami ONLINE prenos zo stíhacích pretekov žien v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.

ZOH v Miláne a Cortine 2026 dnes pokračujú stíhacími pretekmi žien v biatlone. Všetky štyri slovenské biatlonistky Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová sa prebojovali do stíhacích pretekov po šprinte.

Najlepšou zo Sloveniek bola Anastasia Kuzminová, ktorá odštartuje z 36. miesta s mankom dvoch minút.

Kde sledovať biatlon na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Stíhacie preteky žien dnes (ZOH Miláno a Cortina 2026, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová, biatlon, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

Zimné olympijské hry - Biatlon  2026
15.02.2026 o 14:45
Ženy - Stíhacie preteky (10 km)
Plánovaný
Prenos
1. Maren Kirkeeideová (NOR)
2. Océane Michelonová (FRA) +4,0
3. Lou Jeanmonnotová (FRA) +24,0
4. Milena Todorovová (BUL) +40,0
5. Lisa Vittozziová (ITA) +41,0
6. Suvi Minkkinenová (FIN) +50,0
7. Franziska Preussová (GER) +1:00,0
8. Kamila Żuková (POL) +1:09,0
9. Anna Andexerová (AUT) +1:09,0
10. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +1:12,0
11. Lora Hristovová (BUL) +1:13,0
12. Vanessa Voigtová (GER) +1:14,0
13. Lea Meierová (SUI) +1:17,0
14. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +1:19,0
15. Baiba Bendiková (LAT) +1:23,0
16. Estere Volfová (LAT) +1:27,0
17. Anne Bünemann De Bescheová (DEN) +1:27,0
18. Hanna Öbergová (SWE) +1:27,0
19. Tereza Voborníková (CZE) +1:29,0
20. Julia Tannheimerová (GER) +1:32,0
21. Lena Repincová (SLO) +1:33,0
22. Linn Gestblomová (SWE) +1:33,0
23. Michela Carraraová (ITA) +1:34,0
24. Julija Džimová (UKR) +1:35,0
25. Polona Klemenčičová (SLO) +1:37,0
26. Maya Cloetensová (BEL) +1:37,0
27. Elvira Öbergová (SWE) +1:38,0
28. Joanna Jakielová (POL) +1:40,0
29. Amy Basergaová (SUI) +1:46,0
30. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:50,0
31. Jüan-meng Čchu (CHN) +1:52,0
32. Anna Gandlerová (AUT) +1:54,0
33. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR) +1:55,0
34. Julia Simonová (FRA) +1:56,0
35. Anna Magnussonová (SWE) +1:57,0
36. Anastasija Kuzminová (SVK) +2:00,0
37. Susan Külmová (EST) +2:03,0
38. Sanita Bulinová (LAT) +2:07,0
39. Lotte Lieová (BEL) +2:08,0
40. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) +2:10,0
41. Natalia Sidorowiczová (POL) +2:10,0
42. Olexandra Merkušynová (UKR) +2:11,0
43. Hannah Auchentallerová (ITA) +2:12,0
44. Dorothea Wiererová (ITA) +2:13,0
45. Anna Mąková (POL) +2:14,0
46. Lucie Charvátová (CZE) +2:15,0
47. Deedra Irwinová (USA) +2:19,0
48. Fan-čchi Meng (CHN) +2:19,0
49. Judita Traubaiteová (LTU) +2:19,0
50. Tereza Vinklárková (CZE) +2:20,0
51. Mária Remeňová (SVK) +2:21,0
52. Selina Grotianová (GER) +2:23,0
53. Ema Kapustová (SVK) +2:23,0
54. Chrystyna Dmytrenková (UKR) +2:24,0
55. Aita Gasparinová (SUI) +2:24,0
56. Benita Peifferová (CAN) +2:28,0
57. Tuuli Tomingasová (EST) +2:33,0
58. Jekatěrina Avvakumovová (KOR) +2:38,0
59. Anastasia Tolmačevová (ROU) +2:38,0
60. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +2:40,0
1. Suvi Minkkinenová (FIN) 287 b
2. Lou Jeanmonnotová (FRA) 277 b
3. Hanna Öbergová (SWE) 245 b
4. Anna Magnussonová (SWE) 236 b
5. Elvira Öbergová (SWE) 229 b
6. Maren Kirkeeideová (NOR) 218 b
7. Camille Benedová (FRA) 195 b
8. Lisa Vittozziová (ITA) 191 b
9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 184 b
10. Océane Michelonová (FRA) 160 b
...
23. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 74 b
49. Anastasija Kuzminová (SVK) 22 b
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 848 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 646 b
3. Anna Magnussonová (SWE) 585 b
4. Maren Kirkeeideová (NOR) 576 b
5. Hanna Öbergová (SWE) 560 b
6. Elvira Öbergová (SWE) 506 b
7. Lisa Vittozziová (ITA) 494 b
8. Camille Benedová (FRA) 491 b
9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 478 b
10. Dorothea Wiererová (ITA) 456 b
...
22. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 200 b
57. Anastasija Kuzminová (SVK) 55 b
67. Mária Remeňová (SVK) 32 b
90. Zuzana Remeňová (SVK) 4 b
Vítam všetkých priaznivcov biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Olympijských stíhacích pretekov žien.

Najlepšiu pozíciu na zlato bude mať Maren Kirkeeideová, ktorá vyštartuje s náskokom 3,8s pred Oceane Michelonovou a 23,7s pred Lou Jeanmonnotovou. V stíhačke uvidíme aj všetky 4 naše reprezentantky. Nasťa Kuzminová vyštartuje z 36. miesta so stratou +1:59,8. Paulína Bátovská Fialková zo 40. miesta so stratou +2:09,8. Zuzana Remeňová z 51. miesta so stratou +2:21,0 a Ema Kapustová z 53. miesta so stratou +2:22,7.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:45.

