Súboj Švajčiarska a Česka dospel až do predĺženia. To trvalo len necelé dve minúty

Hokej na ZOH 2026 - skupina A
Švajčiarsko - Česko 4:3 pp (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)
Góly: 37. Josi (Moser, Jäger), 39. Meier (Josi, Hischier), 49. Suter (Moser, Meier), 62. Kukan - 16. Chlapík (Nečas, Kämpf), 47. Šimek (Chlapík, Nečas), 58. Nečas (Hronek, Pastrňák)
Rozhodovali: Campbell (Kan.), Rooney (USA) - Hautamäki (Fín.), Suchánek (ČR), vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia 0:0
Švajčiarsko: Genoni – Josi, Moser, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Berni – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak
Česko: Dostál – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas, Špaček, Kundrátek, Ticháček – Palát, Hertl, Pastrňák – Chlapík, Kämpf, Nečas – Červenka, Sedlák, Kaše – Flek, Faksa, Stránský – Tomášek.
Hokejisti Švajčiarska zaznamenali na olympijskom turnaji v Miláne druhé víťazstvo. V dueli A-skupiny zdolali Česko 4:3 po predlžení a zabezpečili si druhé miesto v tabuľke.
Česi skončili tretí. Prvé predĺženie na turnaji rozhodol po necelých dvoch minútach Dean Kukan.
Oba tímy už mali pred úvodným buly istotu minimálne predkola play off a v zápase išlo o lepšie nasadenie v ňom.
O súperovi pre oba tímy rozhodnú ďalšie nedeľňajšie zápasy. Prvenstvo v skupine a isté miesto vo štvrťfinále má Kanada.
Víťazi troch základných skupín plus najlepší tím z druhých miest postúpia automaticky do štvrťfinále, na ďalších čakajú v utorok 17. februára súboje v rámci predkola.
Tabuľka skupiny A
Priebeh zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026
I. tretina:
Od úvodu hrali oba tímy vo vysokom tempe, lietalo sa hore-dole ľadom a bez častého prerušenia.
Švajčiari boli dlhé minúty aktívnejší, ale stačila slabšia chvíľa v ich hre, aby Chlapík otvoril strelecký účet stretnutia a poslal Česko do vedenia 1:0.
II. tretina:
V druhej 20-minútovke mal český tím možnosti zvýrazniť svoj náskok, ale nepremenené šance boli nekompromisne potrestané.
Najskôr sa Švajčiarsku podarilo vyrovnať po nešťastnom zásahu do Gudasovej korčule, gól pripísali v 37. minúte Josimu.
O necelých 120 sekúnd využili Švajčiari moment, keď sedel Červenka na trestnej lavici a Meier presilovkovým zásahom otočil vývoj stretnutia na stranu súpera.
III. tretina:
Česko pridalo v tretej tretine do aktivity a svoj efekt to prinieslo po necelých siedmich minútach, keď skóroval Šimek.
Vyrovnaný stav však vydržal len niekoľko desiatok sekúnd, drobný defenzívny výpadok vytrestal Suter a opäť bolo bližšie k víťazstvu Švajčiarsko.
Koncovka priniesla najskôr neuznaný gól Česka pre nedovolenie bránenie v bránkovom priestore, no neskôr všetko vynahradil v hre bez brankára Nečas a poslal duel do predĺženia.
Lenže vyrovnaný stav vydržal len necelé dve minúty, Kukan delovkou rozhodol o triumfe Švajčiarska.
PROGRAM 15.2.2026 - ZOH 2026 HOKEJ
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara