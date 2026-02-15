    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    ZOH Hokej 2026
    15.02.2026, Skupina A
    4 - 3
    0:1, 2:0, 1:2, 1:0
    Po predĺžení
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    PrehľadOnline prenosSumár

    Súboj Švajčiarska a Česka dospel až do predĺženia. To trvalo len necelé dve minúty

    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    Fotogaléria (13)
    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|15. feb 2026 o 14:46
    ShareTweet1

    Hokejisti Švajčiarska zvíťazili v zápase skupiny A na hokejovom turnaji na ZOH 2026 nad Českom. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina A

    Švajčiarsko - Česko 4:3 pp (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)

    Góly: 37. Josi (Moser, Jäger), 39. Meier (Josi, Hischier), 49. Suter (Moser, Meier), 62. Kukan - 16. Chlapík (Nečas, Kämpf), 47. Šimek (Chlapík, Nečas), 58. Nečas (Hronek, Pastrňák)

    Rozhodovali: Campbell (Kan.), Rooney (USA) - Hautamäki (Fín.), Suchánek (ČR), vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia 0:0

    Švajčiarsko: Genoni – Josi, Moser, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Berni – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak

    Česko: Dostál – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas, Špaček, Kundrátek, Ticháček – Palát, Hertl, Pastrňák – Chlapík, Kämpf, Nečas – Červenka, Sedlák, Kaše – Flek, Faksa, Stránský – Tomášek.

    Hokejisti Švajčiarska zaznamenali na olympijskom turnaji v Miláne druhé víťazstvo. V dueli A-skupiny zdolali Česko 4:3 po predlžení a zabezpečili si druhé miesto v tabuľke.

    Česi skončili tretí. Prvé predĺženie na turnaji rozhodol po necelých dvoch minútach Dean Kukan.

    Oba tímy už mali pred úvodným buly istotu minimálne predkola play off a v zápase išlo o lepšie nasadenie v ňom.

    O súperovi pre oba tímy rozhodnú ďalšie nedeľňajšie zápasy. Prvenstvo v skupine a isté miesto vo štvrťfinále má Kanada.

    Víťazi troch základných skupín plus najlepší tím z druhých miest postúpia automaticky do štvrťfinále, na ďalších čakajú v utorok 17. februára súboje v rámci predkola.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Česko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Tomáš Kundrátek a Timo Meier počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    Hráči Česka počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    Leonardo Genoni počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    Lukáš Dostál a Akira Schmid počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    13 fotografií
    Leonardo Genoni počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026. Leonardo Genoni a Lukáš Sedlák počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026. Timo Meier a Radko Gudas počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026. Filip Chlapík počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026. Filip Chlapik počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026. Pius Suter a Lukáš Dostál počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026. Pius Suter a Lukáš Dostál počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026. Leonardo Genoni počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026. Leonardo Genoni počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    10:1
    6
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    1
    1
    0
    1
    9:8
    5
    3
    ČeskoČeskoCZE
    3
    1
    0
    1
    1
    9:12
    4
    4
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026

    I. tretina:

    Od úvodu hrali oba tímy vo vysokom tempe, lietalo sa hore-dole ľadom a bez častého prerušenia.

    Švajčiari boli dlhé minúty aktívnejší, ale stačila slabšia chvíľa v ich hre, aby Chlapík otvoril strelecký účet stretnutia a poslal Česko do vedenia 1:0.

    II. tretina:

    V druhej 20-minútovke mal český tím možnosti zvýrazniť svoj náskok, ale nepremenené šance boli nekompromisne potrestané.

    Najskôr sa Švajčiarsku podarilo vyrovnať po nešťastnom zásahu do Gudasovej korčule, gól pripísali v 37. minúte Josimu.

    O necelých 120 sekúnd využili Švajčiari moment, keď sedel Červenka na trestnej lavici a Meier presilovkovým zásahom otočil vývoj stretnutia na stranu súpera.

    III. tretina:

    Česko pridalo v tretej tretine do aktivity a svoj efekt to prinieslo po necelých siedmich minútach, keď skóroval Šimek.

    Vyrovnaný stav však vydržal len niekoľko desiatok sekúnd, drobný defenzívny výpadok vytrestal Suter a opäť bolo bližšie k víťazstvu Švajčiarsko.

    Koncovka priniesla najskôr neuznaný gól Česka pre nedovolenie bránenie v bránkovom priestore, no neskôr všetko vynahradil v hre bez brankára Nečas a poslal duel do predĺženia.

    Lenže vyrovnaný stav vydržal len necelé dve minúty, Kukan delovkou rozhodol o triumfe Švajčiarska.

    PROGRAM 15.2.2026 - ZOH 2026 HOKEJ

    15.02. 12:10
    | Skupina A
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    4 PP - 3
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 16:40
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 19:10
    | Skupina C
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Rho Ice Hockey Arena
    15.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    Súboj Švajčiarska a Česka dospel až do predĺženia. To trvalo len necelé dve minúty
    dnes 14:46|1
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    Súboj Švajčiarska a Česka dospel až do predĺženia. To trvalo len necelé dve minúty
    dnes 14:46|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Súboj Švajčiarska a Česka dospel až do predĺženia. To trvalo len necelé dve minúty