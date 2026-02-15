    Pavúk je kompletný. S kým sa stretne Slovensko vo štvrťfinále ZOH?

    Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026.
    Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|15. feb 2026 o 23:36
    ShareTweet9

    Pozrite si dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Slovenskí hokejisti spoznali dvojicu, z ktorej vzíde ich súper vo štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Zverenci Vladimíra Országha sa v boji o semifinále stretnú s víťazom osemfinálového zápasu Nemecko - Francúzsko.

    Rozhodla o tom až prehra Nemecka 1:5 v poslednom skupinovom zápase proti USA.

    Priamy postup medzi osem najlepších si okrem Slovenska vybojovala aj Kanada, USA a Fínsko ako najlepší tím z druhých miest.

    Siedmy tím tabuľky, Švédsko, sa stretne v osemfinále s Lotyšskom, Česko narazí na Dánsko. Zvyšnú dvojicu tvorí Švajčiarsko a Taliansko.

    Okrem Slovenska si na svojich súperov počkajú aj zvyšné tímy vo štvrťfinále. Kanada narazí na lepšieho z dvojice Česko/Dánsko, USA sa môže stretnúť so Švédskom alebo Lotyšskom a Fíni môžu hrať so Švajčiarskom alebo Talianskom.

    Podľa formátu olympijského turnaja sa po skupinovej fáze zoradilo všetkých 12 účastníkov do jednej tabuľky.

    Najprv víťazi skupín na pozície 1 až 3 podľa bodového zisku a skóre, za nich druhé tímy zo skupín (4-6) opäť podľa bodov a skóre, tretí zo skupín (7-9) a štvrté tímy (10-12).

    Prvé štyri tímy z tejto tabuľky postupujú priamo do štvrťfinále, zvyšných osem mužstiev čaká v utorok play-off podľa kľúča 5. vs 12, 6. vs 11., 7. vs 10. a 8. vs 9.

    Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále:

    • Nemecko - Francúzsko (12:10)
    • Švajčiarsko - Taliansko (12:10)
    • Česko - Dánsko (16:40)
    • Švédsko - Lotyšsko (21:10)

    Štvrťfinále:

    • Slovensko - Nemecko/Francúzsko (12:10)
    • Kanada - Česko/Dánsko (16:40)
    • Fínsko - Švajčiarsko/Taliansko (18:10)
    • USA - Švédsko/Lotyšsko (21:10)

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský.
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský.
    Slafkovský sa drží v popredí medzi kanadskými hviezdami. Kanadské bodovanie na ZOH 2026
    dnes 00:01|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Pavúk je kompletný. S kým sa stretne Slovensko vo štvrťfinále ZOH?