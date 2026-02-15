Pavúk je kompletný. S kým sa stretne Slovensko vo štvrťfinále ZOH?

Slovenskí hokejisti spoznali dvojicu, z ktorej vzíde ich súper vo štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026.
Zverenci Vladimíra Országha sa v boji o semifinále stretnú s víťazom osemfinálového zápasu Nemecko - Francúzsko.
Rozhodla o tom až prehra Nemecka 1:5 v poslednom skupinovom zápase proti USA.
Priamy postup medzi osem najlepších si okrem Slovenska vybojovala aj Kanada, USA a Fínsko ako najlepší tím z druhých miest.
Siedmy tím tabuľky, Švédsko, sa stretne v osemfinále s Lotyšskom, Česko narazí na Dánsko. Zvyšnú dvojicu tvorí Švajčiarsko a Taliansko.
Okrem Slovenska si na svojich súperov počkajú aj zvyšné tímy vo štvrťfinále. Kanada narazí na lepšieho z dvojice Česko/Dánsko, USA sa môže stretnúť so Švédskom alebo Lotyšskom a Fíni môžu hrať so Švajčiarskom alebo Talianskom.
Podľa formátu olympijského turnaja sa po skupinovej fáze zoradilo všetkých 12 účastníkov do jednej tabuľky.
Najprv víťazi skupín na pozície 1 až 3 podľa bodového zisku a skóre, za nich druhé tímy zo skupín (4-6) opäť podľa bodov a skóre, tretí zo skupín (7-9) a štvrté tímy (10-12).
Prvé štyri tímy z tejto tabuľky postupujú priamo do štvrťfinále, zvyšných osem mužstiev čaká v utorok play-off podľa kľúča 5. vs 12, 6. vs 11., 7. vs 10. a 8. vs 9.
Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
Osemfinále:
- Nemecko - Francúzsko (12:10)
- Švajčiarsko - Taliansko (12:10)
- Česko - Dánsko (16:40)
- Švédsko - Lotyšsko (21:10)
Štvrťfinále:
- Slovensko - Nemecko/Francúzsko (12:10)
- Kanada - Česko/Dánsko (16:40)
- Fínsko - Švajčiarsko/Taliansko (18:10)
- USA - Švédsko/Lotyšsko (21:10)
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara