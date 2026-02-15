    USA na ZOH Hokej 2026
    Američania opäť potvrdili svoju kvalitu. Ich súper sa pravdepodobne stretne so Slovákmi

    Momentka zo zápasu USA - Nemecko.
    Momentka zo zápasu USA - Nemecko. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    Sportnet, TASR|15. feb 2026 o 23:36
    Hokejisti USA zdolali v zápase skupiny C na hokejovom turnaji na ZOH 2026 tím Nemecka. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina C

    USA - Nemecko 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

    Góly: 20. Werenski (Matthews), 24. Matthews (Q. Hughes, Thompson), 38. Faber (M. Tkachuk, B. Tkachuk), 42. Thompson (Larkin, Sanderson), 47. Matthews (Sanderson, Hanifin) - 52. Stützle (Peterka)

    Rozhodcovia: Hribik (ČR), McCauley (Kan.) - Briganti, Murray (obaja USA), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 11.497

    USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, Keller - J. Hughes, Nelson, Miller - Trocheck

    Nemecko: Franzreb - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Samanski - Reichel, Stützle, Peterka - Kahun, Michaelis, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder

    Hokejisti USA vyhrali nad Nemeckom 5:1 v záverečnom zápase oboch tímov v základnej C-skupiny na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.

    Naplno bodovali aj v treťom stretnutí na turnaji a vďaka prvému miestu v skupine postúpili priamo do štvrťfinále.

    Dva góly a asistenciu zaznamenal Auston Matthews. Tento duel dal zároveň definitívnu podobu osemfinálovým dvojiciam a zároveň naznačil súperov pre tímy, ktoré sa priamo dostali do štvrťfinále. Slováci sa v ňom stretnú s víťazom súboja Nemecko - Francúzsko.

    Priebeh zápasu

    V bránke nemeckého tímu dostal pred Grubauerom príležitosť Franzreb. Ten prvýkrát inkasoval deväť sekúnd pred prvou sirénou, keď ho prekonal obranca Werenski.

    Američania dostali duel pod kontrolu od 24. minúty, keď ich náskok zvýšil Matthews. Po presnom zásahu Fabera v 38. minúte bolo o víťazovi rozhodnuté.

    Nemcom sa nedarilo prekvapiť defenzívu Američanov, ktorí sa snažili o ďalšie góly. V úvode tretej časti zvýšil náskok favorita Thompson, na ktorého nadviazal Matthews - 5:0.

    Brankár zámorského tímu Hellebuyck prišiel o čisté konto v 52. minúte po presnej strele Stützleho, ktorý sa štvrtým gólom na turnaji vyrovnal najlepšiemu strelcovi Macklinovi Celebrinimu z Kanady. Ďalšie góly už diváci nevideli, Američania si presvedčivý náskok bez problémov postrážili.

