V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa

Biatlonistky a biatlonisti sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v tretej individuálnej disciplíne. Pôjde o stíhacie preteky mužov aj žien.
Slovensko bude reprezentovať kompletná štvorica pretekárok Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.
Najmenšiu stratu na víťazku šprintu Maren Kirkeeiideovú má Kuzminová, ktorá vyštartuje so stratou dvoch minút. Bátovská Fialková štartuje s mankom 2 minút a 9 sekúnd, Remeňová so stratou 2 minút a 21 sekúnd a Kapustová so stratou 2 minút a 22 sekúnd.
Medzi mužmi sa predstaví Jakub Borguľa, ktorý na víťaza Quentina Fillona Mailleta stratil 3 minúty a 2 sekundy. Šimon Adamov zo šprintu nepostúpil.
