15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Live

V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková. (Autor: TASR)
Sportnet|15. feb 2026 o 06:00
V biatlone sa bude bojovať o medaily v stíhacích pretekoch mužov aj žien.

Biatlonistky a biatlonisti sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v tretej individuálnej disciplíne. Pôjde o stíhacie preteky mužov aj žien.

Slovensko bude reprezentovať kompletná štvorica pretekárok Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.

Najmenšiu stratu na víťazku šprintu Maren Kirkeeiideovú má Kuzminová, ktorá vyštartuje so stratou dvoch minút. Bátovská Fialková štartuje s mankom 2 minút a 9 sekúnd, Remeňová so stratou 2 minút a 21 sekúnd a Kapustová so stratou 2 minút a 22 sekúnd.

Kde sledovať biatlon na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Medzi mužmi sa predstaví Jakub Borguľa, ktorý na víťaza Quentina Fillona Mailleta stratil 3 minúty a 2 sekundy. Šimon Adamov zo šprintu nepostúpil.

Zimná olympiáda Miláno 2026

