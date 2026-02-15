Slafkovský sa drží v popredí medzi kanadskými hviezdami. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

Juraj Slafkovský je po piatom hracom dni hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne na treťom mieste kanadského bodovania. Slovenský útočník strelil na šampionáte už tri góly a rovnako pridal aj tri asistencie.
Na čele poradia je po skupinovej časti Kanaďan Connor McDavid, keď má na konte dva góly a sedem asistencií. Druhý je jeho krajan Macklin Celebrini s bilanciou 4+2.
Tesne za najlepšou desiatkou je aj Dalibor Dvorský, ktorý je na spoločnom trinástom mieste s bilanciou dvoch gólov a dvoch asistencií rovnako ako Fíni Joel Armia a Kaapo Kakko a ďalší Kanaďan Mark Stone.
Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.
Poradie
Meno
Krajina
Góly
Asistencie
Body
1.
Connor McDavid
Kanada
2
7
9
2.
Macklin Celebrini
Kanada
4
2
6
3.
Juraj Slafkovský
Slovensko
3
3
6
4.
Sidney Crosby
Kanada
2
4
6
5.
Auston Matthews
USA
3
2
5
6.
Nathan MacKinnon
Kanada
2
3
5
6.
Martin Nečas
Česko
2
3
5
8.
Lucas Raymond
Švédsko
1
4
5
9.
Matthew Tkachuk
USA
0
5
5
10.
Tim Stützle
Nemecko
4
0
4
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara