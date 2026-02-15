    Slafkovský sa drží v popredí medzi kanadskými hviezdami. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský.
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|16. feb 2026 o 00:01
    ShareTweet1

    Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Juraj Slafkovský je po piatom hracom dni hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne na treťom mieste kanadského bodovania. Slovenský útočník strelil na šampionáte už tri góly a rovnako pridal aj tri asistencie.

    Na čele poradia je po skupinovej časti Kanaďan Connor McDavid, keď má na konte dva góly a sedem asistencií. Druhý je jeho krajan Macklin Celebrini s bilanciou 4+2.

    Tesne za najlepšou desiatkou je aj Dalibor Dvorský, ktorý je na spoločnom trinástom mieste s bilanciou dvoch gólov a dvoch asistencií rovnako ako Fíni Joel Armia a Kaapo Kakko a ďalší Kanaďan Mark Stone.

    Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Góly

    Asistencie

    Body

    1.

    Connor McDavid

    Kanada

    2

    7

    9

    2.

    Macklin Celebrini

    Kanada

    4

    2

    6

    3.

    Juraj Slafkovský

    Slovensko

    3

    3

    6

    4.

    Sidney Crosby

    Kanada

    2

    4

    6

    5.

    Auston Matthews

    USA

    3

    2

    5

    6.

    Nathan MacKinnon

    Kanada

    2

    3

    5

    6.

    Martin Nečas

    Česko

    2

    3

    5

    8.

    Lucas Raymond

    Švédsko

    1

    4

    5

    9.

    Matthew Tkachuk

    USA

    0

    5

    5

    10.

    Tim Stützle

    Nemecko

    4

    0

    4

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský.
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský.
    Slafkovský sa drží v popredí medzi kanadskými hviezdami. Kanadské bodovanie na ZOH 2026
    dnes 00:01|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Slafkovský sa drží v popredí medzi kanadskými hviezdami. Kanadské bodovanie na ZOH 2026