Nórka má double. Slovinská favoritka opäť nedosiahla na zlato, no má ďalší cenný kov

Skoky na lyžiach na ZOH 2026
Veľký mostík - ženy:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Anna Odine Strömová
Nórsko
284,8 b
2.
Eirin Maria Kvandalová
Nórsko
282,7 b
3.
Nika Prevcová
Slovinsko
271,5 b
4.
Frida Westmanová
Švédsko
265,4 b
5.
Silje Opsethová
Nórsko
262,6 b
6.
Heidi Traaserudová
Nórsko
259,1 b
44.
Kira Mária Kapustíková
Slovensko
79,7 v 1. kole
Nórska skokanka na lyžiach Anna Odine Strömová získala na ZOH 2026 zlatú medailu aj v súťaži na veľkom mostíku.
V Predazze dostala za skoky dlhé 130,5 a 132 metrov celkovo 284,8 bodu a vyhrala s náskokom 2,1 bodu pred krajankou Eirin Mariou Kvandalovou. Slovenská reprezentantka Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola, obsadila 44. miesto.
Strömová nadviazala na svoj triumf zo stredného mostíka. Na čele poradia vystriedala Kvandalovú, ktorá viedla po prvom kole o viac ako štyri body.
Priebežnej líderke nestačil na zlatú medailu ani najdlhší skok v nedeľňajších pretekoch s dĺžkou 133,5 m. O prvenstvo pripravili 24-ročnú Nórku nižšie známky od rozhodcov.
Ani v druhej individuálnej súťaži nedosiahla na najcennejší kov topfavoritka Prevcová. Suverénna líderka Svetového pohára skočila v prvom kole na značku 128 m, v druhom pokuse jej namerali o pol metra menej. Vďaka kompenzačným bodom z toho bol druhý najlepšie bodovaný skok 2. kola, ktorý jej vyniesol bronzovú medailu.
V súťaži miešaných tímov získala zlato spolu s bratom Domenom Prevcom, Anžem Lanišekom a Nikou Vodanovou. Strömová v rovnakej disciplíne brala striebro po boku Kvandalovej a Kristoffera Eriksena Sundala s Mariusom Lindvikom.
Kapustíková pristála v prvom kole na značke 105,5 metra a so ziskom 79,7 bodu obsadila 44. miesto. Na prienik medzi elitnú tridsiatku jej chýbalo 18,2 bodu. Šestnásťročná Kapustíková skákala v poradí jedenásta v konkurencii 47 súťažiacich.
Je historicky prvou ženou zo Slovenska, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi a najmladšou členkou slovenskej výpravy na ZOH v Miláne a Cortine. V tejto sezóne premiérovo bodovala vo Svetovom pohári na januárovom podujatí v slovinskom stredisku Ljubno. Na strednom mostíku takisto nepostúpila do 2. kola, v prvom skončila na 41. priečke.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara