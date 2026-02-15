Prehra znamená veľké komplikácie. Na sklamaných Čechov budú čakať najlepší

Ak by sa pred začiatkom hokejového turnaja na zimnej olympiáde v Miláne mala určiť tzv. skupina smrti, s určitosťou by to bola skupina A v zložení Kanada, Česko, Švajčiarsko a Francúzsko.
Podľa predpokladov bol jasne určený outsider, ale tiež favorit. Kanada prevahu z papiera potvrdila aj na ľade, Česko zdolala 5:0, Švajčiarsko 5:1.
Ďalšie tímy tak odsunula do súboja „len" o druhé miesto.
A keď papiere hovorili o Kanade ako najlepšom tíme skupiny, tak o zápase Česko - Švajčiarsko by povedali, že bude najvyrovnanejší. Scenár sa naplnil, Švajčiarsko zdolalo Česko 4:3 po predĺžení.
Čo znamená výsledok tohto zápasu pre Slovákov a s ktorým tímom sa stretnú Česi v osemfinále?
Rulík: Potrebovali sme vyhrať
„Helvétom“ v stretnutí chýbali viacerí hráči. Najciteľnejšia bola absencia Kevina Fialu. Útočník Los Angeles sa zranil v dueli s Kanadou, musel podstúpiť operáciu a vynechá zvyšok sezóny. Zranení sú aj Malgin a Glauser.
Duel bol vyrovnaný, dramatický a pre neutrálneho fanúšika veľmi zaujímavý. „Má to grády play-off zápasu,“ hodnotil priebeh spolukomentátor STVR Marián Gáborík.
Po prvej tretine viedli Česi 1:0. Veľmi dôležitá pasáž však nastala v závere druhej tretiny. Švajčiari sa presadili dvakrát v priebehu minúty a 44 sekúnd.
O vyrovnanie sa postaral paradoxne český obranca Radko Gudas, ktorý nešťastne tečoval nahodenie Romana Josiho.
„Gudas robil najlepšie, čo mohol,“ komentoval Boris Valábik. „Samozrejme, nechceš si dať vlastný gól, ale tie korčule nemal natočené správne a vrazil si to do vlastnej brány.“
Druhý zásah si pripísal Meier v presilovej hre.
Veľkú šancu vyrovnať mal David Pastrňák, ktorý bekhendom zakončoval do odkrytej brány, ale zblokoval ho Josi.
Najväčšej hviezde Česka počas stretnutia viackrát nevyšli prihrávky, bol frustrovaný. V závere tretej tretiny neplatil český gól práve pre Pastrňákov kontakt s brankárom Genonim.
„Od Davida Pastrňáka čakáme všetci viac. My, fanúšikovia, ale určite aj on sám od seba,“ vravel Valábik. „Je to X-faktor, ale nechceme ho príliš kritizovať, lebo vieme, že sa ešte dokáže presadiť.“
To sa aj stalo. Česi v závere prehrávali 2:3, ale práve Pastrňák pri hre bez brankára udržal puk v útočnom pásme a založil akciu, ktorá skončila vyrovnaním na 3:3.
Krásna kombinácia Pastrňáka, Hroneka a Nečasa skončila gólom v sieti Švajčiarska.
VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Česko
„Pre diváka je tento zápas veľmi zaujímavý, aj s dramatickým koncom,“ konštatoval Gáborík.
Česká nádej však vyhasla v predĺžení. V hre 3 na 3 sa po dobrej strele do hornej časti brány presadil Kukan a definitívne tak rozhodol o výhre Švajčiarska.
„Vedeli sme, čo od nich môžeme očakávať, ale aj tak sme nenašli spôsob, ako vyhrať," hovoril sklamaný kapitán Čechov Roman Červenka.
Jeho spoluhráči mali viackrát prevahu, súpera prestrieľali, ale v zápase iba raz viedli a výsledok museli zachraňovať v samotnom závere. Aj to neúspešne.
„Potrebovali sme vyhrať. Vedel to každý, hráči aj tréneri. Urobili sme všetko pre to, aby sme uspeli, ale stačilo to len na remízu," hodnotil stroho tréner Radim Rulík.
„Bol lepší výkon ako proti Francúzsku, ale všetci vieme, že to nie je ono."
Vo štvrťfinále proti Kanade alebo USA
V poslednom zápase skupiny išlo o veľa. Už pred úvodným buly bolo jasné, že víťaz skončí druhý a bude mať lepšiu pozíciu smerom k vyraďovacej fáze.
Útočník David Kämpf potvrdil, že Česi poznali jednotlivé scenáre a kalkulácie postupovej matematiky.
„Vedeli sme, o čo hráme. Chceli sme skončiť v skupine na druhom mieste. To sa nepodarilo. Musíme sa sústrediť na ďalší zápas, to je momentálne jediné, čo máme pod kontrolou," pridal kapitán Červenka.
Švajčiarsko po výhre narazí v predkole na tabuľkovo slabšieho súpera a v prípade postupu do štvrťfinále sa vyhne dvojici Kanada – USA.
Naopak, Česko bude v prípade víťazstva v osemfinále čeliť práve jednému zo zámorských tímov.
„Práve tomu sme sa chceli vyhnúť," komentoval situáciu tréner Rulík.
„Ak chceme medailu, musíme zdolať každého, vrátane tých ťažkých súperov, ktorí určite prídu," konštatoval útočník Filip Chlapík.
Rovnaké slová volil aj Lukáš Sedlák: „Nemá cenu zaoberať sa plánom, ktorý sme mali pred turnajom. Teraz chceme vyhrať každý nasledujúci zápas. Nikto na striedačke neriešil, že keď zdoláme Švajčiarov, budeme hrať napríklad s Talianskom."
Česi po prehre s Kanadou (0:5) a výhre nad Francúzskom (6:3) skončia v skupine A na 3. pozícii, ktorá znamená 8. alebo 9. miesto v celkovej tabuľke po základnej časti.
Ich súperom v utorkovom predkole tak bude tretí tím skupiny C. V nej je situácia stále otvorená, Čechov môžu vyzvať Nemci, Lotyši, ale aj Dáni.
Slováci s Českom hrať nebudú
Výsledok zápasu medzi Českom a Švajčiarskom zaujímal aj Slovákov, ktorí postúpili priamo do štvrťfinále ako víťaz B-skupiny.
V tabuľke všetkých 12 tímov obsadia Slováci tretie miesto. Vo vyraďovačke sa tak stretnú s víťazom zápasu medzi medzi 6. a 11. tímom po skupinovej fáze.
Číslo 6 bude patriť najhoršiemu tímu na druhej priečke v skupinách A, B a C.
V béčku obsadí druhú priečku Fínsko, ale vďaka dobrému skóre bude najlepším tímom na druhom mieste a postúpi priamo.
Druhé miesto v skupine A obsadí Švajčiarsko, v céčku ašpirujú na druhé miesto Lotyšsko, Dánsko a Nemecko a za istých, ale menej pravdepodobných okolností, môžu byť druhé aj USA.
O konečnom poradí rozhodne až posledný zápas nedeľného programu medzi USA a Nemeckom (21:10).
Zo spomenutých tímov tak vznikne súper pre 11. tím v celkovej tabuľke. Na toto miesto ašpirujú Taliani a Francúzi.
Až po tomto zápase spozná Slovensko svojho štvrťfinálového súpera. Isté však je, že s Českom sa Slováci môžu stretnúť až v prípadnom semifinále.
Tabuľka skupiny A
