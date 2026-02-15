ONLINE: Švajčiarsko - Česko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)

Švajčiarsko a Česko dnes hrajú zápas v rámci skupiny A hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Česko na hokejovom turnaji ZOH 2026
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Česko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina A)
Olympijské Hry - muži Skupina A 2025/2026
15.02.2026 o 12:10
3. kolo
Švajčiarsko
0:1
(0:1, 0:0)
21' minúta
Prebiehajúci
Česko
Prehľad
Góly a asistencie: 16. Chlapík (Nečas, Kämpf). Rozhodca: Campbell, Rooney – Hautamäki, Suchánek.
Prenos
20:01
Začala sa druhá tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 13:03.
Máme za sebou prvú tretinu, po ktorej Česi vo veľmi atraktívnom dueli vedú 1:0. O jediný presný zásah sa v 16. minúte postaral Filip Chlapík po krásnej prihrávke Martina Nečasa.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:28
Vzápätí Česi vyrazili do rýchleho protiútoku, no Josi v poslednej chvíli obetavo zblokoval strelu jedného z českých útočníkov.
19:20
19:20
Moser sa vo vlastnom oslabení dostal do veľkej šance. Dostál jeho prvé zakončenie zblokoval a následná dorážka švajčiarskeho obrancu smerovala mimo bránu.
18:52
Pastrňák pálil z ľavého kruhu, no Genoni bol pripravený a puk vyrazil.
17:59
Vylúčenie v tíme Švajčiarsko:
Jonas Siegenthaler – 2 min., nedovolené bránenie.
Jonas Siegenthaler – 2 min., nedovolené bránenie.
17:37
Pastrňák vystrelil z pravého kruhu, no puk neprešiel až ku Genonimu.
16:07
Česi vyhadzujú puk na zakázané uvoľnenie.
15:19
15:19
Česko dalo gól!
Česi sa dostali do prečíslenia dvaja na jedného! Nečas posunul puk na opačnú stranu FILIPOVI CHLAPÍKOVI, ktorý mal pred sebou už len odkrytú bránu a nekompromisne skóruje! Česko vedie 1:0!
Asistencie: Martin Nečas, David Kämpf.
Česi sa dostali do prečíslenia dvaja na jedného! Nečas posunul puk na opačnú stranu FILIPOVI CHLAPÍKOVI, ktorý mal pred sebou už len odkrytú bránu a nekompromisne skóruje! Česko vedie 1:0!
Asistencie: Martin Nečas, David Kämpf.
14:32
Švajčiari budú zakladať útok od vlastnej brány.
12:45
Hlavný rozhodca píska, ofsajd Švajčiarska.
12:26
12:26
Josi nastreľoval puk na Dostála a Švajčiari sa ešte agresívne tlačili k dorážke, no český gólman puk nepustil zo svojho výstroja.
11:34
Kukanova strela bola zrazená jedným z brániacich hráčov, no Dostál musel pohotovo zareagovať.
11:06
Švajčiari vyčkávajú za vlastnou bránkou, kde si počkajú na prestriedanie.
10:28
Vhadzovať sa bude pred Dostálom po zakázanom uvoľnení.
10:14
Akciu Česka prerušuje ofsajd.
08:15
Švajčiari v plnom počte.
08:14
08:14
Červenka nebezpečne zakončoval z pravého kruhu, no Genoni jeho strelu pohotovo schoval vo svojej lapačke.
06:47
Švajčiari vyhadzujú puk cez všetky čiary.
06:40
Genoni prerušuje hru po zakončení Paláta.
06:15
Vylúčenie v tíme Švajčiarsko:
Damien Riat – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
Damien Riat – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
04:39
Kurashev sa dostal do obrovskej šance, keď zostal úplne sám pred bránou, no jeho bekhendové zakončenie fantasticky vychytal Dostál!
03:33
Josi poslal prudkú krížnu prihrávku pred bránu, no nikto z jeho spoluhráčov nedokázal puk tečovať.
02:30
Švajčiari držia puk v útočnom pásme.
00:41
Chlapík vyslal prvý strelecký pokus na Genoniho, ale pre skúseného švajčiarskeho gólmana to bol jednoduchý zákrok.
00:23
Švajčiari vyhadzujú puk na zakázané uvoľnenie.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Švajčiarsko: A. Schmid (Genoni) – Josi, Moser, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Berni – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak.
Tréner: Patrick Fischer.
Česko: Dostál (Vladař) – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas (A), Špaček, Kundrátek, Ticháček – Palát, Hertl, Pastrňák (A) – Chlapík, Kämpf, Nečas – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Flek, Faksa, Stránský – Tomášek.
Tréner: Radim Rulík.
Rozhodca: Campbell, Rooney – Hautamäki, Suchánek.
Švajčiarsko: A. Schmid (Genoni) – Josi, Moser, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Berni – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak.
Tréner: Patrick Fischer.
Česko: Dostál (Vladař) – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas (A), Špaček, Kundrátek, Ticháček – Palát, Hertl, Pastrňák (A) – Chlapík, Kämpf, Nečas – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Flek, Faksa, Stránský – Tomášek.
Tréner: Radim Rulík.
Rozhodca: Campbell, Rooney – Hautamäki, Suchánek.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.
Tabuľka: Skupina A
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Hokej na ZOH 2026 - 15.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara