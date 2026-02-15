    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    ZOH Hokej 2026
    15.02.2026, Skupina A
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    0 - 1
    0:1, 0:0, 0:0
    LIVE
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    ONLINE: Švajčiarsko - Česko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)

    Švajčiarsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Švajčiarsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Sportnet|15. feb 2026 o 09:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Švajčiarsko - Česko.

    Švajčiarsko a Česko dnes hrajú zápas v rámci skupiny A hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Česko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Tomáš Kundrátek a Timo Meier počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    Hráči Česka počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    Leonardo Genoni počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    Lukáš Dostál a Akira Schmid počas zápasu Švajčiarsko - Česko na ZOH 2026.
    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Česko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina A)

    Olympijské Hry - muži Skupina A 2025/2026
    15.02.2026 o 12:10
    3. kolo
    Švajčiarsko
    0:1
    (0:1, 0:0)
    21' minúta
    Prebiehajúci
    Česko
    Prehľad
    Góly a asistencie: 16. Chlapík (Nečas, Kämpf). Rozhodca: Campbell, Rooney – Hautamäki, Suchánek.
    Prenos
    20:01
    Začala sa druhá tretina.
    Ďalšia tretina sa začne približne o 13:03.
    Máme za sebou prvú tretinu, po ktorej Česi vo veľmi atraktívnom dueli vedú 1:0. O jediný presný zásah sa v 16. minúte postaral Filip Chlapík po krásnej prihrávke Martina Nečasa.
    20:00
    Prvá tretina sa skončila.
    19:28
    importantVzápätí Česi vyrazili do rýchleho protiútoku, no Josi v poslednej chvíli obetavo zblokoval strelu jedného z českých útočníkov.
    19:20
    19:20
    importantMoser sa vo vlastnom oslabení dostal do veľkej šance. Dostál jeho prvé zakončenie zblokoval a následná dorážka švajčiarskeho obrancu smerovala mimo bránu.
    18:52
    Pastrňák pálil z ľavého kruhu, no Genoni bol pripravený a puk vyrazil.
    17:59
    Vylúčenie v tíme Švajčiarsko:
    Jonas Siegenthaler – 2 min., nedovolené bránenie.
    17:37
    Pastrňák vystrelil z pravého kruhu, no puk neprešiel až ku Genonimu.
    16:07
    Česi vyhadzujú puk na zakázané uvoľnenie.
    15:19
    15:19
    goalČesko dalo gól!
    Česi sa dostali do prečíslenia dvaja na jedného! Nečas posunul puk na opačnú stranu FILIPOVI CHLAPÍKOVI, ktorý mal pred sebou už len odkrytú bránu a nekompromisne skóruje! Česko vedie 1:0!
    Asistencie: Martin Nečas, David Kämpf.
    14:32
    Švajčiari budú zakladať útok od vlastnej brány.
    12:45
    Hlavný rozhodca píska, ofsajd Švajčiarska.
    12:26
    12:26
    importantJosi nastreľoval puk na Dostála a Švajčiari sa ešte agresívne tlačili k dorážke, no český gólman puk nepustil zo svojho výstroja.
    11:34
    Kukanova strela bola zrazená jedným z brániacich hráčov, no Dostál musel pohotovo zareagovať.
    11:06
    Švajčiari vyčkávajú za vlastnou bránkou, kde si počkajú na prestriedanie.
    10:28
    Vhadzovať sa bude pred Dostálom po zakázanom uvoľnení.
    10:14
    Akciu Česka prerušuje ofsajd.
    08:15
    Švajčiari v plnom počte.
    08:14
    08:14
    Červenka nebezpečne zakončoval z pravého kruhu, no Genoni jeho strelu pohotovo schoval vo svojej lapačke.
    06:47
    Švajčiari vyhadzujú puk cez všetky čiary.
    06:40
    Genoni prerušuje hru po zakončení Paláta.
    06:15
    Vylúčenie v tíme Švajčiarsko:
    Damien Riat – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
    04:39
    importantKurashev sa dostal do obrovskej šance, keď zostal úplne sám pred bránou, no jeho bekhendové zakončenie fantasticky vychytal Dostál!
    03:33
    Josi poslal prudkú krížnu prihrávku pred bránu, no nikto z jeho spoluhráčov nedokázal puk tečovať.
    02:30
    Švajčiari držia puk v útočnom pásme.
    00:41
    Chlapík vyslal prvý strelecký pokus na Genoniho, ale pre skúseného švajčiarskeho gólmana to bol jednoduchý zákrok.
    00:23
    Švajčiari vyhadzujú puk na zakázané uvoľnenie.
    00:01
    Stretnutie sa práve začalo.
    Úvodné zostavy:

    Švajčiarsko: A. Schmid (Genoni) – Josi, Moser, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Berni – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak.

    Tréner: Patrick Fischer.

    Česko: Dostál (Vladař) – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas (A), Špaček, Kundrátek, Ticháček – Palát, Hertl, Pastrňák (A) – Chlapík, Kämpf, Nečas – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Flek, Faksa, Stránský – Tomášek.

    Tréner: Radim Rulík.

    Rozhodca: Campbell, Rooney – Hautamäki, Suchánek.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    10:1
    6
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:8
    3
    4
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

