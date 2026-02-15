Taliansko splnilo svoj cieľ v počte medailí. Dokázalo to pred začiatkom druhého týždňa

Taliansko prekonalo svoj vlastný rekord v počte medailí na ZOH ešte pred začiatkom druhého týždňa domácich hier.
Vďaka zlatým triumfom lyžiarky Federicy Brignoneovej v obrovskom slalome a biatlonistky Lisy Vittozziovej v nedeľných stíhacích pretekoch, ako aj striebru tímu v snoubordkrose a bronzu v štafete v behu na lyžiach, má hostiteľská krajina na ZOH 2026 na konte už 22 medailí, z toho osem zlatých.
Predchádzajúci taliansky rekord pochádzal z roku 1994 z Lillehammeru, kde Taliansko získalo sedem zlatých a celkovo 20 medailí.
Taliansky národný olympijský výbor si pred začiatkom hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo stanovil cieľ získať 19 medailí. V medailovom poradí sú hostitelia v polovici hier na druhom mieste za Nórskom. Informácie priniesla agentúra DPA.
